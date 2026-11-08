¿General, Platino o Diamante? Esto es lo que puedes disfrutar con cada boleto del Vive Latino 2027

Los boletos para el Vive Latino 2027 están a punto de salir a la venta y los organizadores del festival ya anunciaron los beneficios y servicios que incluirá cada uno de los paquetes disponibles para los asistentes. Las opciones contemplan distintas comodidades, desde el acceso a los escenarios hasta espacios exclusivos con asientos especiales.

Con esta edición, el festival no solo reunirá a grandes figuras de la música nacional e internacional, también ofrecerá experiencias para quienes buscan disfrutar de los conciertos con mayores comodidades.

Por ello, además de conocer a los artistas que subirán a los escenarios, quienes planean asistir deben considerar qué tipo de entrada se adapta mejor a sus necesidades y presupuesto.

Vive Latino 2027: precios y beneficios de cada boleto IG vivelatino

¿Qué tipos de boletos tendrá el Vive Latino 2027 y cuánto cuestan?

La edición número 27 del Festival Iberoamericano de Cultura Musical se realizará el 13 y 14 de marzo de 2027 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. El cartel contempla artistas de diferentes generaciones y géneros, entre ellos Mötley Crüe, Placebo, Residente, 31 Minutos, Carla Morrison, Latin Mafia, Los Auténticos Decadentes y Cultura Profética.

Para esta edición, el Vive Latino anunció cuatro modalidades de abonos: General, Banamex Platino, Boxes Oro y Boxes Diamante. Todas contemplan el acceso a los dos días del festival, pero ofrecen distintas ventajas según el precio.

Estos son los costos anunciados para cada categoría:

Abono General: 2 mil 800 pesos, correspondiente a la fase uno

Banamex Platino Sur y Norte: 4 mil 800 pesos, en fase única

Boxes Oro Sur y Norte: 7 mil 500 pesos, en fase única

Boxes Diamante Sur y Norte: 10 mil pesos, en fase única

Los precios no incluyen los cargos por servicio de Ticketmaster, por lo que el monto final puede aumentar al momento de realizar la compra. También es importante considerar que el abono General está sujeto a un esquema de fases, cuyos costos pueden subir conforme se agoten las localidades disponibles.

La preventa Banamex está programada para el 11 de noviembre de 2026, a las 14:00 horas, mientras que la venta general comenzará el 12 de noviembre, a la misma hora, a través de Ticketmaster.

Hasta el momento del anuncio, los precios publicados corresponden a los abonos de dos días. Los boletos individuales por jornada se darán a conocer posteriormente.

Vive Latino 2027: precios y beneficios de cada boleto IG vivelatino

Abono General del Vive Latino 2027: ¿qué actividades y escenarios incluye?

El abono General es la alternativa de menor precio para quienes desean disfrutar de los conciertos y las actividades que forman parte del Vive Latino. Por 2 mil 800 pesos en su primera fase, permite recorrer los cinco escenarios y participar en distintas experiencias durante las dos jornadas.

Esta modalidad no se limita a las presentaciones musicales. El festival también contempla espacios dedicados a la comedia, la lucha libre, la cultura musical y el entretenimiento.

Entre las actividades y servicios que incluye se encuentran:

Casa Comedy: un espacio dedicado a presentaciones de comedia

Lucha Libre: espectáculos de este deporte-espectáculo mexicano

Aldea Musical: actividades relacionadas con la música y su industria

Vive La Feria: una zona de entretenimiento y experiencias

Momentos Indio: activaciones y dinámicas dentro del festival

Mercadillo y disqueras independientes: espacios para encontrar artículos musicales, discos y vinilos

Food trucks y zonas de comida: alternativas gastronómicas para los asistentes

Barras de bebidas: puntos de venta distribuidos en el recinto

Zonas recreativas y de descanso: espacios para hacer una pausa entre conciertos

También se contemplan activaciones de marcas, performances y áreas para organizaciones. Los asistentes podrán adquirir lockers para guardar algunas pertenencias, de acuerdo con la disponibilidad y las condiciones del servicio.

Por estas características, el acceso General permite disfrutar de buena parte de la oferta del festival sin pagar por amenidades adicionales. Es una alternativa para quienes prefieren concentrar su presupuesto en la música y las actividades, aunque no contempla los servicios exclusivos de las zonas Platino y Boxes.

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Banamex Platino: terrazas lounge, baños exclusivos y accesos preferentes

El abono Banamex Platino está dirigido a quienes buscan mayores comodidades durante el Vive Latino 2027. Su precio anunciado es de 4 mil 800 pesos y conserva los beneficios del acceso General, además de incorporar servicios exclusivos.

Una de sus principales ventajas son los carriles de acceso preferentes, que ofrecen una entrada diferenciada al festival. También contempla una zona de gradas asignada con vista al escenario Amazon, donde los asistentes podrán disfrutar de las presentaciones desde un espacio reservado.

Entre sus amenidades destacan las terrazas lounge, que cuentan con zonas de descanso y sombra. Estos espacios permiten tomar un respiro entre conciertos sin alejarse de las actividades principales.

El boleto también incluye Wi-Fi exclusivo, baños dentro de las terrazas, un lanyard y gafete conmemorativos, así como actividades y oportunidades fotográficas especiales.

Otro de sus atractivos es la zona exclusiva de venta de alimentos y bebidas en la terraza del escenario Amazon. Sin embargo, los consumos tienen un costo adicional y no están incluidos en el precio del abono.

Por sus características, Platino representa una alternativa para quienes desean combinar la música con espacios reservados y servicios que ofrecen mayor comodidad durante las dos jornadas.

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Boxes Oro y Diamante: estacionamiento, meseros y asientos especiales

Para quienes priorizan los espacios asignados y los servicios adicionales, el Vive Latino 2027 ofrecerá las modalidades Boxes Oro y Boxes Diamante, cuyos precios anunciados son de 7 mil 500 y 10 mil pesos, respectivamente.

El abono Boxes Oro Sur y Norte incorpora los beneficios de Platino y suma estacionamiento dentro del inmueble, con un lugar por cada cuatro personas con boleto que viajen en el mismo vehículo. También contempla servicio de meseros en butacas y terrazas, además de asientos asignados con respaldo frente al escenario Amazon.

Esta categoría cuenta con una zona exclusiva para la venta de alimentos y bebidas premium. Al igual que sucede con Platino, los consumos deben pagarse por separado.

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Por su parte, Boxes Diamante es la modalidad de mayor precio del festival. Su principal diferencia está en las butacas acolchadas y con respaldo, ubicadas en una zona privilegiada cercana al escenario Amazon.

Además de esta característica, conserva las ventajas de Boxes Oro, como el estacionamiento, el servicio de meseros y el acceso a las áreas exclusivas.

La diferencia entre ambas categorías se encuentra principalmente en la comodidad de los asientos y la ubicación. Por ello, quienes valoran permanecer en un espacio asignado durante los conciertos pueden considerar estas opciones antes de realizar su compra.

Vive Latino 2027: precios y beneficios de cada boleto IG vivelatino

¿Qué boleto del Vive Latino 2027 conviene comprar según tu presupuesto?

Elegir una entrada para el Vive Latino 2027 dependerá del presupuesto y de la experiencia que cada persona quiera disfrutar. Aunque las cuatro modalidades permiten asistir a las dos jornadas, sus servicios adicionales responden a necesidades distintas.

El abono General, de 2 mil 800 pesos, puede ser suficiente para quienes desean recorrer los escenarios, asistir a las actividades y disfrutar de sus artistas favoritos sin pagar por servicios exclusivos.

En cambio, Banamex Platino, de 4 mil 800 pesos, puede resultar atractivo para quienes valoran los accesos diferenciados, las terrazas lounge, los baños exclusivos y las zonas de descanso.

Boxes Oro, de 7 mil 500 pesos, suma ventajas para quienes buscan estacionamiento, asientos asignados y servicio de meseros. Mientras que Boxes Diamante, de 10 mil pesos, ofrece butacas acolchadas y una ubicación privilegiada cerca del escenario Amazon.

Antes de comprar, conviene revisar las condiciones de cada modalidad, los cargos por servicio y la disponibilidad de los abonos en Ticketmaster. También es importante recordar que los alimentos y bebidas se pagan por separado, incluso en las categorías de mayor precio.

Así, conocer las diferencias entre los paquetes permitirá a los asistentes elegir la alternativa que mejor se ajuste a sus expectativas y disfrutar de las dos jornadas del Vive Latino 2027 con la experiencia que desean.