Drake adopta el estilo de Bad Bunny y fans creen que podría estar en el Super Bowl

En las últimas horas, Drake volvió a encender el internet con una simple foto que, como siempre, desató teorías por todos lados. El rapero canadiense apareció usando el mismo flow de pelo y gorra que Bad Bunny lució recientemente en el video y la estética de "Un Preview", y eso fue suficiente para que las redes dijeran: "espérate un momento…".

La imagen no tardó en viralizarse

Fans atentos notaron que no solo se trata de una gorra cualquiera, sino la misma gorra asociada al look de Bad Bunny, lo que muchos interpretaron como un guiño directo. En la cultura pop actual, donde cada detalle comunica algo, este tipo de referencias visuales suelen leerse como mensajes escondidos o pistas de algo más grande que viene en camino.

La conversación creció todavía más cuando usuarios comenzaron a conectar los puntos con uno de los escenarios más importantes del mundo: el Super Bowl. Con Bad Bunny siendo una de las figuras latinas más influyentes del momento, la idea de que Drake podría ser su invitado especial no suena tan descabellada para muchos. Ambos artistas ya han demostrado que entienden el poder del hype y saben cómo jugar con la expectativa del público.

Por ahora, no hay confirmación oficial. Ni Drake ni Bad Bunny han dicho una palabra al respecto. Pero el internet ya hizo lo suyo: teorías, memes y debates llenan las timelines. ¿Es solo una casualidad estética? ¿Un homenaje? ¿O una pista cuidadosamente planeada?

Lo cierto es que una sola foto bastó para encender la conversación global, demostrando que cuando Drake y Bad Bunny entran en la misma narrativa, el mundo presta atención. Y mientras no haya respuestas claras, los fans seguirán leyendo entre líneas, esperando que este misterio se convierta en un momento histórico.