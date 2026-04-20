Dragon Ball Super regresa con 'Beerus'; lanzan tráiler de SUPER GEKITOU

Dragon Ball Super reveló un nuevo avance de su próxima serie titulada Dragon Ball Super: Beerus, bajo el nombre de “SUPER GEKITOU”, durante el evento Dragon Ball Games Battle Hour 2026. El proyecto está programado para estrenarse en otoño de 2026 en Japón, como una versión “mejorada” del anime original.

Una edición 'mejorada' del anime original

La nueva serie retoma los eventos de Dragon Ball Super, emitido entre 2015 y 2018 con 131 episodios, producido por Toei Animation. Aunque no se han detallado todos los cambios, la producción ha sido descrita como una versión revisada que podría incluir:

Ajustes en la animación

Nuevas secuencias o ampliaciones narrativas

Enfoque renovado en ciertos personajes

El título sugiere que el arco de Beerus tendrá un papel central en esta reinterpretación.

Beerus y la amenaza que lo rodea

Dentro del universo de Dragon Ball, Beerus es el Dios de la Destrucción, una figura clave introducida en la etapa moderna de la franquicia.

La historia original plantea que Beerus despierta tras una profecía que anticipa su posible derrota a manos de un oponente más poderoso, lo que lo lleva a buscar al llamado “Dios Saiyajin”. Este conflicto conecta directamente con personajes como Goku y el resto de los guerreros Z.

Un universo que sigue expandiéndose

El anuncio de Dragon Ball Super: Beerus se dio junto con otros proyectos dentro de la franquicia, como Dragon Ball Super: The Galactic Patrol, presentado previamente en el evento “Dragon Ball Genkidamatsuri”.

Esto confirma la continuidad del universo Dragon Ball en formato anime, con nuevas producciones en desarrollo.

¿Dónde ver la serie original de 'Dragon Ball'?

Actualmente, plataformas como Crunchyroll mantienen disponible el catálogo completo del anime, incluyendo:

Dragon Ball

Dragon Ball Z

Dragon Ball GT

Dragon Ball DAIMA

Dragon Ball Super

Estas series establecen el contexto narrativo que será retomado en la nueva entrega.

Un regreso programado para 2026

El lanzamiento de este tráiler marca uno de los primeros avances formales de la serie, que busca reintroducir elementos clave del anime con una presentación actualizada. Por ahora, la producción mantiene su fecha de estreno para otoño de 2026, mientras se esperan más detalles sobre su estructura y posibles cambios respecto a la historia original.

bgpa