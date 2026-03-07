A 34 años de Sailor Moon, el final del anime sigue rompiendo corazones

El 7 de marzo de 1992, las pantallas de Japón se iluminaron por primera vez con la silueta de una adolescente torpe, llorona y de largas coletas rubias que cambiaría la historia del shoujo para siempre. Hoy, a 34 años del debut de Sailor Moon, la obra de Naoko Takeuchi no solo se mantiene vigente, sino que ha vuelto a abrir heridas emocionales.

Lo que comenzó como la historia de una niña que buscaba cristales mágicos y escapaba de los exámenes escolares, ha culminado en una aventura cósmica que cuestiona la naturaleza del sacrificio y lo que conlleva la inmortalidad.

Sailor Moon de los 90: Un beso que detuvo el tiempo

Para toda una generación, el final de Sailor Moon Sailor Stars en 1997 fue el cierre perfecto. Tras una batalla agotadora contra Galaxia, donde vimos morir (y desaparecer) a las Sailor Scouts y a Tuxedo Mask, el poder de la redención y la "Luz de la Esperanza" de Usagi lograron lo imposible, al salvar al universo sin derramar sangre.

Aquel episodio 200 terminó con una imagen grabada en el ADN de la cultura pop, conUsagi y Mamoru besándose bajo una luna llena monumental, prometiéndose amor eterno. Era un final de victoria total. Sin embargo, ese cierre era una versión suavizada para la televisión. La verdadera historia, la que Naoko Takeuchi plasmó en el manga, guardaba un trasfondo mucho más melancólico que finalmente hemos podido ver en la gran pantalla.

Final de Sailor Moon en los 90

Sailor Moon Cosmos: La fidelidad al manga que duele

Con el estreno de Sailor Moon Cosmos, la versión que adapta fielmente el final del manga, el tono ha dado un giro de 180 grados. Aquí, el conflicto no termina en una ciudad de Tokio reconstruida, sino en el Caldero Galáctico, el lugar sagrado donde nacen y mueren todas las estrellas y semillas estelares.

A diferencia del anime de los 90, Cosmos nos presenta a una Usagi que debe confrontar a Chaos, la entidad que es el origen de todo el mal en la galaxia. La revelación es devastadora y, es que el mal no puede ser erradicado porque es parte del equilibrio del universo. La luz y la oscuridad son dos caras de la misma moneda.

La soledad de la inmortalidad y el sacrificio de Sailor Cosmos

El punto que está "rompiendo corazones" entre los seguidores es la aparición de Sailor Cosmos. Esta entidad se revela como una versión de Usagi proveniente de un futuro lejano, una guerrera que ha vivido milenios de batallas y que, tras perderlo todo, regresa al pasado buscando una salida a su dolor.

Al final de la historia, se da a entender que Usagi acepta su papel como la guardiana suprema. Aunque vemos la hermosa boda entre Usagi y Mamoru, la narrativa deja claro que Usagi será inmortal. Ella verá a sus seres queridos morir, renacer y volver a morir en ciclos infinitos, mientras ella permanece como el pilar que sostiene la paz de la galaxia.

Sailor Moon Cosmos

El "felices para siempre" se transforma en un "lucharé por siempre". Usagi deja de ser una niña que quiere ser normal para convertirse en una deidad solitaria que acepta el peso de la eternidad sobre sus hombros.

Un legado que trasciende tres décadas

A 34 años de su nacimiento, Sailor Moon sigue rompiendo corazones porque nos recuerda que el crecimiento personal conlleva sacrificios. La serie ya no trata solo de transformaciones mágicas; trata sobre la madurez y la aceptación del deber.

Mientras que en los 90 lloramos de alegría al ver el beso final, en 2026 lloramos de admiración y tristeza al entender que Usagi Tsukino es, quizás, el personaje más resiliente del anime, al ser una joven que, sabiendo que su destino es la lucha eterna y la pérdida constante, decide sonreír y seguir adelante por amor a un mundo que nunca llegará a conocer su verdadero sacrificio.

AAAT*