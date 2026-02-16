Hombres G anuncia conciertos en México: fechas, lugares y cuándo comprar boletos

Los Hombres G tienen buenas noticias para todos sus fans en México, ya que recientemente la banda española dio a conocer que regresarán a nuestro país para dar varios conciertos como parte de su gira “Los mejores años de nuestra vida”.

Si no te quieres perder las presentaciones de los Hombres G en México, aquí te contamos todo lo que debes saber de sus próximos conciertos y cuándo podrás comprar tus boletos para verlos.

¿Cuándo y dónde se presentará Hombres G en México?

Los Hombres G llegarán a México este año y en esta ocasión la banda española anunció tres conciertos.

Los primeros shows serán el 13 y 14 de octubre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. El último concierto se realizará el 20 de octubre en el Auditorio Telmex en Guadalajara.

¿Cuándo es la preventa de boletos para Hombres G en México?

Si no te quieres perder el regreso de los Hombres G a los escenarios en México, te contamos que la preventa de boletos para sus shows ocurrirá dentro de unos días.

La primera preventa será el 23 de febrero a las 11:00 AM en Ticketmaster para aquellos que tengan una tarjeta Premier Crédito o Débito de HSBC. Por otra parte, el 24 de febrero será una preventa para plásticos de crédito y débito de ese mismo banco también a las 11:00 AM en la página de Ticketmaster.

Si no cuentas con una de estas tarjetas, no te preocupes, ya que en la venta general podrás comprar tus boletos con cualquier plástico. Podrás conseguir tus entradas a las 11:00 AM en Ticketmaster.

Hasta el momento se desconoce el precio de los boletos, pero se revelarán una vez que dé inicio la primera venta.

