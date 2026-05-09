Las ARMYs mexicanas están viviendo momentos de mucha tensión; entre el deseo de ver a BTS y el no acosarlos al extremo de impedirles disfrutar del país. Esta situación ha llevado a enfrentamientos en los que hasta huevos han intervenido. ¿Tú qué opinas?

En redes sociales, específicamente en X, están circulando fotos de un enfrentamiento entre ARMYs. Esta situación pone en entredicho la unión de la comunidad y el derecho que tienen los artistas de disfrutar con libertad de su espacio personal sin ser perseguidos.

¿División en el fandom? ARMYs exigen respeto y el fin del acoso a BTS x

¿Por qué surgió la pelea entre ARMYs en México?

El conflicto estalló debido a que grupos de seguidoras se aglomeraron en hoteles y puntos estratégicos de la CDMX, ignorando las peticiones de privacidad. Esto provocó represalias físicas y verbales de otras fans que buscan proteger la imagen del grupo.

El límite entre el apoyo y el comportamiento sasaeng

En la cultura del K-pop, se denomina sasaeng (fan obsesivo que invade la vida privada) a quienes persiguen a los ídolos. La comunidad mexicana intenta erradicar estas conductas para evitar que el país sea "vetado" por la agencia BigHit.

La tensión escaló tras el primer concierto en el Estadio GNP Seguros, donde miles de personas sin boleto intentaron rodear las salidas de emergencia. Esto generó caos vial y críticas internas sobre la ética del seguidor

¿División en el fandom? ARMYs exigen respeto y el fin del acoso a BTS Canva

Los enfrentamientos con huevos: ¿justicia o violencia?

Reportes en redes sociales indican que algunas líderes de proyectos lanzaron huevos a quienes realizaban guardias fuera de los hoteles. El objetivo era dispersar a las multitudes, pero el acto ha sido calificado como violento y divisorio.

Este fenómeno de gatekeeping (acción de controlar quién tiene acceso o derecho a una comunidad) ha generado un debate ético. ¿Es válido agredir a otros para "educar" sobre el respeto a los artistas?

Peticiones de ARMY: No ir al Zócalo ni a hoteles

A través de plataformas digitales, el sector organizado de la comunidad pide no asistir a lugares públicos donde se rumora la presencia de los integrantes. Buscan proyectar una imagen de "fandom maduro" y respetuoso.

Incluso con boletos agotados y precios de reventa que superan los $2,300 USD, la prioridad ha cambiado. Ahora, el enfoque principal es garantizar que la estancia de BTS en México sea placentera y segura.

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El impacto psicológico del acoso en los artistas globales

Estudios sobre comportamiento de masas sugieren que el asedio constante genera fatiga emocional en los artistas. Esto puede derivar en medidas de seguridad más estrictas que alejen permanentemente al ídolo de su audiencia.

La movilización actual en México es un experimento social sobre la autorregulación de las masas. La capacidad del fandom para controlarse a sí mismo determinará futuras visitas de grupos de talla mundial.

Respetar el espacio personal de BTS no es solo un acto de amor, es una inversión en el futuro de la música en vivo en nuestro país. La verdadera unión se demuestra con silencio y distancia cuando la privacidad del ídolo está en juego.