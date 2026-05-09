El rugido del Estadio GNP Seguros está a punto de hacer vibrar a la Ciudad de México. Luces púrpuras y una energía eléctrica anuncian el regreso más esperado de la década: BTS está aquí.

¿Cuál es la duración del concierto de BTS en el Estadio GNP?

El concierto de BTS en la Ciudad de México tiene una duración estimada de 3 horas, según reportes de las últimas presentaciones internacionales y la programación oficial del recinto para su gira "Arirang".

Esta extensión incluye el despliegue de su setlist principal, los puentes audiovisuales conocidos como VCR y las interacciones directas con el público, denominadas ment (momentos de discurso de los artistas).

¿Cuánto duran los conciertos de BTS en México? Instagram

Horarios de acceso y cierre para ARMY en CDMX

Aunque el espectáculo central dura tres horas, la experiencia total se extiende por más de seis debido a los protocolos de seguridad. Las puertas suelen abrir desde las 16:00 horas para un inicio puntual a las 20:00.

Se estima que el evento concluya alrededor de las 23:00 o 23:30 horas. Esto permite a los asistentes planificar su regreso a casa utilizando el transporte público o servicios de aplicación móvil.

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Factores que pueden prolongar el show de Bangtan

El tiempo en el escenario puede variar si los integrantes deciden extender sus discursos finales. Las sorpresas o los encores (petición de una canción adicional al final) suelen añadir entre 15 y 20 minutos extra.

La logística del Estadio GNP Seguros está diseñada para absorber estas variaciones sin afectar la seguridad. Sin embargo, ARMY debe estar prevenida para una jornada de alta demanda física y emocional.

Canciones confirmadas: El setlist de la gira Arirang

Se espera un repertorio que supere las 24 canciones, mezclando sus éxitos globales con temas de sus proyectos individuales recientes. Esto garantiza una narrativa visual y sonora completa durante toda la noche.

Desde himnos energéticos hasta baladas profundas, el diseño del show está pensado para mantener el ritmo cardíaco al máximo. Cada transición está cronometrada para ofrecer una producción de nivel cinematográfico.

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Recomendaciones para sobrevivir a 3 horas de adrenalina

Debido a la duración y la altitud de la CDMX, la hidratación previa es fundamental para evitar descompensaciones. El uso de calzado cómodo es innegociable si te encuentras en las zonas de pie o pista.

No olvides llevar una batería portátil para tu celular, ya que la grabación de videos y el uso de redes sociales agotan la energía rápidamente. Mantener el contacto con tu grupo de amigos es vital.

Disfrutar de BTS en vivo es un hito que marcará tu vida como fan. Organiza tu tiempo, cuida de tu salud y prepárate para ser parte de la historia del pop global en tierras mexicanas.