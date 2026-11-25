Disney incluyó oficialmente a Avatar 4 en su próxima lista de estrenos cinematográficos durante su presentación Upfronts en Buenos Aires, Argentina. El estudio confirmó que la cuarta entrega de la franquicia creada por James Cameron sigue firme en desarrollo y mantiene su llegada a salas de cine programada para el 21 de diciembre de 2029.

Durante el evento corporativo realizado en territorio sudamericano, la compañía presentó el logotipo y la ventana de lanzamiento del proyecto junto a otras superproducciones de alto perfil como Black Panther 3 y Los Increíbles 3. Este movimiento oficial disipa la incertidumbre pública sobre la continuidad de la saga de ciencia ficción tras el estreno de Avatar: Fuego y Ceniza.

La historia de Avatar continuará hasta con dos películas. Foto: Disney

La confirmación cobra relevancia debido a las dudas que James Cameron expresó recientemente respecto a su regreso al universo de Pandora. Aunque Avatar: Fuego y Ceniza recaudó cerca de 1,480 millones de dólares en la taquilla mundial, esa cifra quedó por debajo de los 2,320 millones de dólares que logró Avatar: El Camino del Agua, lo que llevó al director a replantear costos y tiempos de producción.

Pese a las reflexiones del cineasta canadiense sobre el desgaste financiero de estas cintas, la maquinaria detrás de cámaras avanza sin pausas. La productora ejecutiva Rae Sanchini reveló en entrevista con el portal Inverse que los preparativos técnicos para las próximas dos entregas marchan sobre ruedas, abarcando ajustes de presupuesto, planificación logística y desarrollo de nueva tecnología visual.

Escenas filmadas hace años y el salto temporal de la familia Sully

A diferencia de otras producciones de Hollywood que arrancan desde cero tras recibir luz verde, Avatar 4 cuenta con material grabado desde hace varios años. James Cameron filmó diversas secuencias clave junto con el rodaje de las dos entregas anteriores para preservar la continuidad física del elenco juvenil antes de ejecutar un salto temporal de aproximadamente seis años dentro de la historia.

El caso de la actriz Trinity Jo-Li Bliss, encargada de interpretar a Tuk, ilustra la magnitud de esta planificación anticipada en el set. La intérprete tenía apenas nueve años cuando grabó sus primeras escenas correspondientes a la cuarta película de la franquicia, mientras que en la actualidad cuenta con 17 años de edad.

James Cameron seguirá al frente de la saga de Avatar. Foto: Disney

La saga sostiene su columna vertebral dramática mediante un elenco consolidado en las entregas previas de Pandora. Figuras como Sam Worthington en el papel de Jake Sully, Zoe Saldaña como Neytiri, Sigourney Weaver como Kiri y Stephen Lang como Miles Quaritch lideran la narrativa junto a Oona Chaplin, Britain Dalton y Jack Champion.

Los proyectos alternos de James Cameron y el cierre con Avatar 5

Después de dedicar casi dos décadas completas de su carrera al desarrollo tecnológico y narrativo de Pandora, James Cameron manifestó en múltiples ocasiones su interés por dirigir historias ajenas a esta franquicia. Entre sus prioridades personales destacan la adaptación literaria de Los demonios, obra escrita por Joe Abercrombie, además de un ambicioso drama histórico sobre Hiroshima que desarrolla desde hace años.

La saga de Avatar tendría dos películas más. Foto: Disney

La incógnita principal entre los analistas de la industria radica en determinar si el realizador filmará alguno de esos proyectos alternos antes de retomar la dirección principal en Pandora. Con la inclusión formal de Avatar 4 en los Upfronts de Buenos Aires, Disney ratifica su confianza comercial en una marca que ostenta tres de las cintas más taquilleras en la historia del cine.

El calendario a largo plazo del estudio también contempla el cierre definitivo de esta pentalogía cinematográfica. Mientras Avatar 4 apunta al 21 de diciembre de 2029, la quinta y última entrega, Avatar 5, conserva su estreno programado para el 19 de diciembre de 2031, consolidando una década completa de lanzamientos navideños alrededor del mundo de los Na'vi.