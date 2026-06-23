Avatar 3 en Disney+: fecha y hora de estreno de Fuego y Cenizas
Avatar: Fuego y Cenizas, la tercera película de la saga creada por James Cameron continúa la historia de Jake Sully, Neytiri y su familia; ahora estará disponible en Disney+
Avatar: Fuego y Cenizas, la tercera entrega de la exitosa saga creada por James Cameron, finalmente llega al streaming a través de la plataforma de Disney+, a seis meses de su estreno en cines.
Tras arrasar en taquilla con 1.485 millones de dólares en todo el mundo convirtiéndose en el gran blockbuster de 2025, ‘Avatar 3’ llega a la plataforma para que los fanáticos puedan verla desde su casa y reencontrarse con uno de los mundos visuales más ambiciosos del cine moderno.
¿Cuándo se estrena Avatar 3 en Disney+ y a qué hora?
La esperada película, que retoma la historia de Jake Sully, Neytiri y el resto de la familia Sully, estará disponible desde este 24 de junio en Disney+.
Sobre el horario del estreno, Avatar: Fuego y Ceniza estará disponible en Disney+ a las 00:00 horas del miércoles 24 de junio en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) y a las 3:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York).
En España la tercera entrega de la saga Avatar llegará a la plataforma a las 9:00 horas de la mañana de ese mismo día.
Mientras tanto, en México la película dirigida por James Cameron llegará a Disney+ a la una de la madrugada del miércoles. Mismo horario para otros países como El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.
Sin embargo, será hasta las 2:00 del miércoles cuando esté disponible en otros países como Perú, Ecuador, Panamá o Colombia. Y a partir de las 3:00, podrán verla los espectadores de Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico.
En tanto que, en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil podrán disfrutar el filme desde las 4:00 horas del miércoles.
¿De qué trata Avatar: Fuego y Cenizas?
La tercera película de la saga creada por James Cameron continúa la historia de Jake Sully, Neytiri y su familia después de los acontecimientos de Avatar: The Way of Water. La cinta vuelve al planeta Pandora y se centra en las consecuencias emocionales de la guerra, especialmente después de la pérdida de un miembro de la familia Sully.
La historia presenta un nuevo conflicto: la aparición de los Mangkwan, también conocidos como los Pueblo de Ceniza (Ash People), un clan Na’vi mucho más agresivo y oscuro que los grupos vistos anteriormente. Este pueblo vive en una región marcada por volcanes y destrucción, y está liderado por Varang, una guerrera interpretada por Oona Chaplin. A diferencia de otros clanes Na’vi que tienen una conexión espiritual y protectora con la naturaleza, este grupo muestra una visión más dura de la supervivencia.
El título hace referencia al nuevo ambiente de Pandora que explora la película: zonas volcánicas, destrucción y la idea de que después de una gran pérdida solo quedan las cenizas, pero también la posibilidad de renacer. El “fuego” representa tanto destrucción como poder y transformación.
¿Quién es quién en el elenco principal?
El elenco principal de Avatar: Fuego y cenizas combina personajes que regresan de las primeras películas con nuevos habitantes de Pandora:
- Jake Sully — Sam Worthington. Es el antiguo marine humano que decidió convertirse en Na’vi y formar una familia con Neytiri. Ahora es el líder de los Sully y debe proteger a sus hijos mientras enfrenta nuevos conflictos en Pandora.
- Neytiri — Zoe Saldaña. Es la guerrera Na’vi del clan Omaticaya y esposa de Jake. Después de las pérdidas sufridas por su familia, especialmente tras los eventos de El camino del agua, atraviesa una etapa de dolor, enojo y deseo de proteger a los suyos.
- Varang — Oona Chaplin. Es la nueva gran figura de la película. Lidera al clan Mangkwan, conocido como el Pueblo de Ceniza, un grupo Na’vi que vive en una zona volcánica de Pandora. Es una líder fuerte, marcada por el sufrimiento y con una visión mucho más agresiva que otros pueblos Na’vi.
- Miles Quaritch — Stephen Lang. El coronel humano enemigo de Jake regresa en su versión Recom (un cuerpo Na’vi creado con sus recuerdos). Continúa su obsesión por vengarse de Jake y destruir su familia.
- Kiri — Sigourney Weaver. La actriz vuelve a interpretar a Kiri, la joven Na’vi adoptada por Jake y Neytiri. Kiri tiene una conexión especial con Eywa y con la naturaleza de Pandora, lo que la convierte en un personaje clave dentro de la saga.
- Lo’ak — Britain Dalton. Es el segundo hijo de Jake y Neytiri. En esta nueva entrega gana más importancia al enfrentar las consecuencias de la guerra y asumir mayores responsabilidades dentro de su familia.
- Tuk (Tuktirey) — Trinity Jo-Li Bliss. Es la hija menor de Jake y Neytiri. Aunque es más joven que sus hermanos, forma parte del núcleo emocional de la familia Sully.
- Spider (Miles Socorro) — Jack Champion. Es el adolescente humano criado cerca de los Na’vi y muy unido a la familia Sully. Su relación con Quaritch sigue siendo uno de los puntos más complejos de la historia.
- Ronal — Kate Winslet. Regresa como la líder espiritual del clan Metkayina, el pueblo de los arrecifes presentado en Avatar: El camino del agua. Es esposa de Tonowari y una figura importante entre los Na’vi del océano.
- Tonowari — Cliff Curtis. Es el líder del clan Metkayina y aliado de Jake y Neytiri. Su familia y su pueblo vuelven a tener participación en el conflicto de Pandora.
- Peylak — David Thewlis. Es uno de los nuevos personajes de la saga y está relacionado con los Wind Traders (comerciantes del viento), otro grupo Na’vi que amplía la cultura y los territorios de Pandora.
- General Frances Ardmore — Edie Falco. Es una alta comandante de la RDA, la organización humana que busca explotar los recursos de Pandora. Representa la amenaza militar humana que continúa presente.