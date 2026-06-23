Avatar 3 en Disney+: fecha y hora de estreno de Fuego y Cenizas

Avatar: Fuego y Cenizas, la tercera entrega de la exitosa saga creada por James Cameron, finalmente llega al streaming a través de la plataforma de Disney+, a seis meses de su estreno en cines.

Tras arrasar en taquilla con 1.485 millones de dólares en todo el mundo convirtiéndose en el gran blockbuster de 2025, ‘Avatar 3’ llega a la plataforma para que los fanáticos puedan verla desde su casa y reencontrarse con uno de los mundos visuales más ambiciosos del cine moderno.

¿Cuándo se estrena Avatar 3 en Disney+ y a qué hora?

Avatar 3 en Disney+. Especial

La esperada película, que retoma la historia de Jake Sully, Neytiri y el resto de la familia Sully, estará disponible desde este 24 de junio en Disney+.

Sobre el horario del estreno, Avatar: Fuego y Ceniza estará disponible en Disney+ a las 00:00 horas del miércoles 24 de junio en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) y a las 3:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York).

En España la tercera entrega de la saga Avatar llegará a la plataforma a las 9:00 horas de la mañana de ese mismo día.

Mientras tanto, en México la película dirigida por James Cameron llegará a Disney+ a la una de la madrugada del miércoles. Mismo horario para otros países como El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

Sin embargo, será hasta las 2:00 del miércoles cuando esté disponible en otros países como Perú, Ecuador, Panamá o Colombia. Y a partir de las 3:00, podrán verla los espectadores de Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico.

En tanto que, en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil podrán disfrutar el filme desde las 4:00 horas del miércoles.

¿De qué trata Avatar: Fuego y Cenizas?

Avatar 3 en Disney+. Especial

La tercera película de la saga creada por James Cameron continúa la historia de Jake Sully, Neytiri y su familia después de los acontecimientos de Avatar: The Way of Water. La cinta vuelve al planeta Pandora y se centra en las consecuencias emocionales de la guerra, especialmente después de la pérdida de un miembro de la familia Sully.

La historia presenta un nuevo conflicto: la aparición de los Mangkwan, también conocidos como los Pueblo de Ceniza (Ash People), un clan Na’vi mucho más agresivo y oscuro que los grupos vistos anteriormente. Este pueblo vive en una región marcada por volcanes y destrucción, y está liderado por Varang, una guerrera interpretada por Oona Chaplin. A diferencia de otros clanes Na’vi que tienen una conexión espiritual y protectora con la naturaleza, este grupo muestra una visión más dura de la supervivencia.

El título hace referencia al nuevo ambiente de Pandora que explora la película: zonas volcánicas, destrucción y la idea de que después de una gran pérdida solo quedan las cenizas, pero también la posibilidad de renacer. El “fuego” representa tanto destrucción como poder y transformación.

¿Quién es quién en el elenco principal?

Avatar 3 en Disney+. Especial

El elenco principal de Avatar: Fuego y cenizas combina personajes que regresan de las primeras películas con nuevos habitantes de Pandora: