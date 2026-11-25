La familia más caótica de Hollywood regresa a la pantalla grande. La nueva Focker (Focker In-Law) llega a las salas de cine de México este 26 de noviembre de 2026, marcando el retorno de la exitosa franquicia de comedia tras más de 15 años de ausencia.

Esta cuarta entrega reúne nuevamente a Ben Stiller y Robert De Niro en sus papeles icónicos, pero suma a la estrella pop y actriz Ariana Grande como el nuevo detonante de los conflictos domésticos. La historia invierte los roles clásicos de la saga y coloca a los protagonistas frente a una prueba generacional.

Ariana Grande será protagonista en La nueva Focker. Foto: Paramount Pictures

La franquicia cinematográfica arrancó en el año 2001 con La familia de mi novia y consolidó su éxito en taquilla con dos secuelas: La familia de mi esposo (2005) y Los pequeños Focker (2010). Ahora, aquella generación infantil creció y enfrenta compromisos adultos que alteran la paz del clan.

De qué trata La nueva Focker y cuál es el conflicto con Ariana Grande

La trama arranca durante la celebración del cumpleaños número 80 del abuelo Jack Byrnes. En medio del festejo familiar, Henry Focker presenta oficialmente a su novia y futura esposa, Olivia Jones, personaje interpretado por Ariana Grande, desatando de inmediato las alarmas de su padre.

Greg Focker desconfía de las intenciones de la joven desde el primer encuentro. Sus sospechas aumentan de forma acelerada cuando descubre que Olivia trabajó como negociadora de rehenes del FBI y posee una personalidad metódica que mantiene cada situación bajo estricto control.

La nueva Focker se estrena el jueves 26 de noviembre en México. Foto: Paramount Pictures

Lejos de intimidarse, Olivia conquista en tiempo récord el cariño y la confianza de casi todos los integrantes de la familia, incluido el propio Jack. Ante este panorama, Greg adopta la postura que tanto padeció en el pasado y actúa como el suegro desconfiado dispuesto a todo para proteger a su hijo.

Quién es quién en el elenco de La nueva Focker

Además de las situaciones incómodas y el humor físico característico de la franquicia, la producción apuesta por un reparto que mezcla figuras veteranas con nuevos rostros de la industria:

Ben Stiller como Gaylord "Greg" Focker: El enfermero vuelve al centro de la tormenta familiar, pero ahora abandona el papel de yerno nervioso para convertirse en un padre sobreprotector que investiga cada movimiento de su futura nuera.

Robert De Niro como Jack Byrnes: El legendario exagente de la CIA celebra ocho décadas de vida y sorprende a todos al bajar la guardia frente a la prometida de su nieto, generando una dinámica opuesta a las entregas anteriores.

Ariana Grande como Olivia Jones: La cantante y actriz encarna a la prometida de Henry, una exnegociadora del FBI cuya astucia, carisma y temple ponen en jaque la autoridad de Greg dentro de su propia casa.

Ben Stiller competirá con Ariana Grande en La nueva Focker. Foto: Paramount Pictures

Teri Polo como Pam Focker: La esposa de Greg intenta mediar entre las inseguridades de su marido y las decisiones sentimentales de su hijo mayor, buscando evitar que la celebración familiar termine en desastre.

Blythe Danner como Dina Byrnes: La matriarca de la familia Byrnes regresa con su habitual serenidad y complicidad para acompañar a Jack en su aniversario, sirviendo como punto de equilibrio ante las tensiones domésticas.

Skyler Gisondo como Henry Focker: El hijo de Greg y Pam deja atrás su etapa infantil para asumir el protagonismo romántico de la cinta, defendiendo su compromiso con Olivia frente a los cuestionamientos de su padre

Owen Wilson como Kevin Rawley: El eterno exprometido de Pam reaparece en las reuniones del clan para sumar incomodidad, humor ácido y nuevos roces con Greg en los momentos menos oportunos.

Con esta combinación de nostalgia y relevo generacional, La nueva Focker promete reactivar una de las comedias familiares más recordadas de las últimas décadas. El público en México podrá ver el desenlace de este nuevo choque entre suegros y prometidos a partir del 26 de noviembre de 2026 en complejos cinematográficos de todo el país.