¡Oasis vuelve a emocionar! Noel y Liam Gallagher sorprenden en Venecia

Hay imágenes que dicen mucho sin necesidad de una entrevista. Este sábado 5 de septiembre, Liam y Noel Gallagher volvieron a aparecer juntos en público y, para los fans de Oasis, eso ya fue suficiente para hacer especial la jornada.

Los hermanos llegaron al Festival de Cine de Venecia para la premiere mundial de Oasis: Don’t Look Back in Anger, el documental que sigue el reencuentro de la banda británica y su regreso a los escenarios después de 15 años separados.

Liam y Noel caminaron juntos por la alfombra roja y posaron frente a los fotógrafos vestidos completamente de negro. Durante la sesión se les vio conversando y, en uno de los momentos que más llamó la atención, levantaron las manos entrelazadas.

Puede parecer un gesto sencillo, pero tratándose de los Gallagher tiene otro peso. Durante años, la relación entre ambos estuvo marcada por discusiones y diferencias que terminaron provocando la separación de Oasis en 2009.

Ahora, los dos hermanos volvieron a compartir escenario gracias a la gira Oasis Live ’25, su primer recorrido juntos desde aquella ruptura.

El documental muestra cómo se reconstruyó Oasis

Aunque Liam y Noel estuvieron presentes en la alfombra roja y en la sesión de fotos, decidieron no participar en la conferencia de prensa del festival. En su lugar, los realizadores y productores de la película fueron quienes hablaron con los medios antes de la proyección.

Oasis: Don’t Look Back in Anger acompaña a la banda durante su gira de reunión y muestra momentos que normalmente quedan lejos del público: ensayos, conciertos y escenas detrás de cámaras.

Uno de los principales atractivos del documental son las primeras entrevistas conjuntas de Liam y Noel en más de dos décadas, de acuerdo con la información de Disney.

Noel y Liam Gallagher reaparecen juntos y emocionan a fans de Oasis en Venecia Foto: Cuartoscuro.com

Pero la película no se queda solamente con los hermanos. También pone atención en los seguidores de Oasis y en la relación que mantienen con las canciones de la banda.

La producción sigue a varios fans de distintas partes del mundo para mostrar lo que significa Oasis para quienes crecieron escuchando sus canciones y para las nuevas generaciones que descubrieron al grupo años después.

Liam y Noel no empezaron la gira precisamente como amigos

Quizá una de las partes más interesantes del documental es que el reencuentro no comenzó con una escena sentimental entre los hermanos.

Steven Knight, guionista y productor de la película, contó que al inicio ni siquiera estaba claro qué iba a pasar con la relación entre Liam y Noel.

Durante los primeros ensayos, ambos mantenían cierta distancia y prácticamente no hablaban. Según relató Knight, cuando Liam entró a la sala donde tenía que tocar nuevamente junto a su hermano, no hubo un gran momento de reconciliación. Simplemente preguntó si debían comenzar.

Conforme avanzaron los ensayos y la gira, la relación entre los dos fue cambiando. Dylan Southern y Will Lovelace, directores del documental, explicaron que las cámaras pudieron registrar ese proceso y cómo poco a poco se fue recuperando la relación entre ambos.

La respuesta de los seguidores también tuvo mucho que ver. Para Southern, la reacción del público fue una parte importante de este regreso, pues la música terminó funcionando como un punto de encuentro para los hermanos y sus seguidores.

Los Gallagher ya vieron la película y, de acuerdo con Knight, quedaron “más que satisfechos” con el resultado.

¿Cuándo se estrena el documental de Oasis?

Después de su premiere en Venecia, Oasis: Don’t Look Back in Anger llegará a salas IMAX y cines seleccionados de América Latina el 10 de septiembre.

Más adelante, el documental estará disponible en Disney+ a nivel internacional, mientras que en Estados Unidos podrá verse en Disney+ y Hulu.

Por ahora, la imagen de Liam y Noel juntos en Venecia ya hizo su parte: recordar a los fans que, después de tantos años de pleitos y distancia, Oasis volvió a estar frente a ellos con sus dos Gallagher al mismo tiempo.