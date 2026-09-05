¿indirecta? Ángela Aguilar hace menos las canciones de Shakira tras ruptura con Gerard Piqué

Ángela Aguilar volvió a estar en el centro de la conversación después de hablar sobre Shakira y su manera de convertir experiencias personales en canciones. La cantante mexicana fue cuestionada sobre si algún día haría algo parecido a la colombiana y su respuesta terminó generando comentarios en redes sociales.

La pregunta surgió durante una entrevista, cuando le plantearon si se veía siguiendo un camino similar al de Shakira y componiendo canciones sobre las situaciones personales que ha vivido en los últimos años.

La comparación era inevitable. Shakira se ha caracterizado por llevar parte de sus experiencias sentimentales a sus canciones y, después de su separación de Gerard Piqué, varios de sus lanzamientos se convirtieron en temas de conversación precisamente por las referencias que sus seguidores encontraron en sus letras. Ángela, sin embargo, dejó claro que ella no se imagina haciendo lo mismo.

Ángela Aguilar primero elogió a Shakira

Antes de explicar sus diferencias, Ángela Aguilar tuvo palabras de reconocimiento para la intérprete de Hips Don't Lie.

Yo no podría hacer nada como Shakira porque la verdad es que Shakira para mí es de las artistas más completas, aseguró la cantante.

La frase deja claro que la mexicana no estaba cuestionando la carrera ni el talento de Shakira. Todo lo contrario. Su comentario comenzó con un elogio hacia una de las artistas más reconocidas de la música latina.

Pero la segunda parte de su respuesta fue la que llamó la atención.

Pero nunca me sentiría cómoda... no sé, con una canción tirándole a alguien, inspirado en algo negativo de alguien, señaló Ángela durante la entrevista.

Y ahí fue donde comenzaron las interpretaciones.

Shakira recibe elogio de Ángela Aguilar, pero la cantante deja clara una diferencia Foto de IG: Ángela Aguilar

¿Indirecta para Shakira?

La frase rápidamente abrió la puerta a comentarios entre quienes siguen la carrera de ambas cantantes. La razón es sencilla: Shakira ha lanzado varias canciones relacionadas con su separación de Gerard Piqué, algunas de ellas con referencias que el público identificó como parte de su historia personal.

Sin embargo, Ángela Aguilar no mencionó a Piqué ni criticó directamente las canciones de Shakira. Su respuesta estuvo enfocada en explicar lo que ella haría o no haría con sus propias experiencias.

La cantante utilizó la expresión "tirándole a alguien" para describir un tipo de canción con el que no se sentiría cómoda. Es decir, no necesariamente estaba descalificando la manera de trabajar de Shakira, sino marcando una diferencia con su propia forma de entender la música.

Aun así, la comparación provocó revuelo porque la pregunta justamente había puesto sobre la mesa el nombre de la colombiana y su conocida forma de transformar momentos de su vida en música.

Así entiende Ángela Aguilar sus canciones

Durante la conversación, la intérprete de música regional mexicana explicó que para ella existe una relación especial con las canciones que interpreta y con lo que transmite a través de ellas.

Por eso, convertir una experiencia negativa en una canción dirigida hacia otra persona no parece ser algo que esté dentro de sus planes.

En lugar de utilizar la música como una especie de mensaje personal para alguien, Ángela habló de la importancia que tiene para ella cuidar lo que transmite cuando compone e interpreta.

Su postura también deja ver que, aunque pueda admirar a otros artistas y reconocer sus formas de trabajar, no necesariamente quiere repetir sus fórmulas.

Shakira recibe elogio de Ángela Aguilar, pero la cantante deja clara una diferencia Foto: X @NodalEncantada

En el caso de Shakira, sus canciones posteriores a la ruptura con Gerard Piqué han tenido un impacto enorme entre sus seguidores. La separación dio paso a una etapa musical en la que la colombiana habló abiertamente de desamor, cambios personales y reconstrucción.

Ángela, en cambio, asegura que no se sentiría cómoda utilizando una canción para “tirarle” a alguien.

Una comparación que encendió las redes

La conversación terminó convirtiéndose en uno de esos momentos que rápidamente salen de una entrevista y llegan a las redes sociales. El nombre de Ángela Aguilar y Shakira comenzó a aparecer relacionado con la frase "algo negativo", mientras algunos usuarios debatían si las palabras de la mexicana podían interpretarse como una crítica.

Lo cierto es que Ángela fue clara al reconocer primero a Shakira como una de las artistas que considera más completas. Después simplemente explicó que ella elegiría otro camino al momento de hablar de sus experiencias personales.

Shakira recibe elogio de Ángela Aguilar, pero la cantante deja clara una diferencia AFP

Así que, más que una confrontación directa, sus declaraciones dejaron una diferencia de estilos sobre la mesa: Shakira ha encontrado en sus vivencias una fuente para crear canciones que conectan con millones de personas, mientras Ángela Aguilar asegura que no se sentiría cómoda haciendo música desde ese lugar.

Y aunque la pregunta buscaba saber si seguiría los pasos de la colombiana, su respuesta terminó generando una conversación mucho más grande de la que probablemente esperaba.