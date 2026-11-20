A ocho meses de que se diera a conocer el fin de su noviazgo, Diego Boneta volvió a hablar sobre Renata Notni y sorprendió con sus declaraciones acerca de la actriz, con quien compartió cinco años de su vida.

Diego Boneta aseguró que desea lo mejor para Renata Notni a ocho meses de su separación. IG diego

¿Qué dijo Diego Boneta sobre Renata Notni tras su separación?

Pese a que ambos han procurado mantener los detalles de su ruptura lejos de los reflectores, Diego Boneta fue cuestionado durante un encuentro con los medios de comunicación sobre Renata Notni y la etapa que atraviesa actualmente la actriz.

El protagonista de Luis Miguel, la serie se mostró reservado ante las preguntas de los reporteros y explicó que, ahora que sus caminos han tomado direcciones distintas, no considera apropiado pronunciarse sobre la vida privada de su expareja.

“Mira, la verdad es que como que no me siento yo ni… O sea. No, no, no, no me toca a mí opinar”, expresó.

Sin embargo, más allá de evitar hablar sobre asuntos personales de Notni, el actor mexicano aprovechó la conversación para expresar el cariño que conserva hacia ella y los buenos deseos que tiene para su futuro.

“Yo le deseo a ella todo lo mejor y yo lo que quiero es que ella sea feliz. Pero no creo que me toca ponerme a opinar de la vida de los demás ni de mi vida personal”, señaló.

Diego Boneta también dejó claro que prefiere reservarse los detalles de su propia vida sentimental y que no pretende convertir los asuntos privados en un tema de conversación con los medios de comunicación.

“¿Yo quién soy para opinar? Yo lo único que hago es desearle lo mejor”, agregó el actor, quien actualmente se encuentra concentrado en sus compromisos profesionales.

Diego Boneta y Renata Notni hicieron público su noviazgo en septiembre de 2021. IG diego

Así comenzó la historia de amor de Diego Boneta y Renata Notni

La historia entre los actores mexicanos comenzó a finales de 2020, cuando se conocieron gracias a amigos en común. Durante los primeros meses, ambos optaron por mantener su noviazgo en privado, sin compartir detalles con sus seguidores.

Fue hasta septiembre de 2021 cuando Diego Boneta y Renata Notni decidieron hacer público su romance. Para ello, compartieron una serie de fotografías de sus vacaciones en Capadocia, Turquía, en las que aparecían juntos.

Desde entonces, los actores comenzaron a mostrar con mayor frecuencia algunos aspectos de su vida en pareja, aunque mantuvieron cierta discreción respecto a sus planes personales y a las decisiones que tomaban fuera de sus compromisos profesionales.

Aunque desarrollaron sus carreras de manera independiente, las apariciones públicas de ambos se convirtieron en una constante durante su noviazgo. Sus seguidores también estuvieron pendientes de la posibilidad de que los actores decidieran dar el siguiente paso y llegar al matrimonio.

Diego Boneta confirmó que su separación de Renata Notni fue una decisión de común acuerdo. IG diego

¿Por qué terminaron Diego Boneta y Renata Notni?

En marzo de 2026 comenzó a circular la noticia de que los actores habían puesto fin a su historia de amor después de cinco años juntos, una separación que sorprendió a quienes habían seguido su noviazgo desde sus inicios.

Fue el propio Diego Boneta quien confirmó la ruptura y explicó que se trató de una decisión que ambos tomaron de común acuerdo, sin ofrecer detalles sobre las circunstancias que los llevaron a separarse.

El actor también aseguró que el fin del noviazgo se había dado en buenos términos y que, pese a dejar de ser pareja, entre ellos permanecían el cariño y el respeto.

Hasta el momento, ni Diego Boneta ni Renata Notni han revelado los motivos específicos de su separación.