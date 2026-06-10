¡Bendecido por el padrino! Al Pacino elogia a Diego Boneta por su papel como Fidel Castro

La carrera internacional de Diego Boneta sigue creciendo. El actor mexicano, que ha logrado abrirse paso en Hollywood con proyectos cada vez más ambiciosos, acaba de recibir uno de los reconocimientos más especiales de su trayectoria: los elogios de Al Pacino, una auténtica leyenda del cine mundial.

¿En qué película trabajan juntos Al Pacino y Diego Boneta?

El motivo fue su trabajo en Killing Castro, un thriller político ambientado en uno de los periodos más tensos de la Guerra Fría, donde Boneta asume el reto de interpretar a Fidel Castro, una de las figuras históricas más controvertidas y complejas del siglo XX.

El actor mexicano interpreta a Fidel Castro en un thriller ambientado durante la Guerra Fría. IG diego

La cinta, dirigida por Eif Rivera, debutó recientemente en importantes festivales de cine y ha generado expectativa entre la crítica y el público por su combinación de drama, espionaje y acontecimientos históricos.

Sin embargo, más allá de la atención que ha despertado la producción, fue un comentario de Al Pacino el que terminó robándose los reflectores.

¿Qué dijo Al Pacino sobre Diego Boneta?

A través de sus redes sociales, Diego Boneta compartió un emotivo momento junto al protagonista de El Padrino. Sentados uno al lado del otro, Pacino no escatimó palabras para reconocer el trabajo del mexicano.

Pacino destacó la capacidad del mexicano para transformarse completamente en su personaje. IG diego

Qué gran actuación da este muchacho. Es todo lo que puedo decir”, expresó el veterano actor mientras observaba a Boneta con admiración.

Pero los elogios no terminaron ahí. Pacino destacó la capacidad del intérprete para transformarse completamente frente a la cámara, una cualidad que considera fundamental en los grandes actores.

Es increíble. Se convierte en el personaje, una de las cosas más grandes que puede hacer un actor”, comentó.

Boneta compartió en redes sociales el emotivo momento junto a la leyenda de Hollywood. IG diego

Las palabras provocaron una evidente emoción en Boneta, quien respondió con una sonrisa y posteriormente agradeció públicamente el gesto.

Inmensamente agradecido. Gracias por ser una verdadera inspiración para todos nosotros. Gracias, Al”, escribió el actor mexicano en sus redes sociales.

¿Por qué Killing Castro está generando tanta expectativa en la industria?

Killing Castro se desarrolla en el Nueva York de 1960, una época marcada por la tensión política entre Estados Unidos y Cuba. La historia explora una compleja operación en la que distintas fuerzas, entre ellas la CIA, el FBI y miembros de la mafia, buscan neutralizar la influencia del líder cubano tras su llegada a Naciones Unidas.

El proyecto reúne a figuras como Al Pacino, Xolo Maridueña y KiKi Layne. IG diego

La trama se intensifica cuando Castro decide alojarse en el histórico Hotel Theresa, en Harlem, invitado por Malcolm X. Este movimiento inesperado desencadena una serie de acontecimientos que alteran el panorama político internacional y colocan a diversos personajes en situaciones límite.

Dentro de este escenario, Boneta enfrenta uno de los papeles más desafiantes de su carrera. Interpretar a Fidel Castro implicó no solo una transformación física, sino también un profundo trabajo de investigación para capturar los matices de una figura histórica que sigue generando debate décadas después.

Diego Boneta continúa consolidando su presencia en la industria cinematográfica internacional. IG diego

La participación de Al Pacino añade un peso especial al proyecto. Considerado uno de los actores más influyentes de todos los tiempos, el ganador del Oscar su presencia ha contribuido a elevar el interés alrededor de la película.

Y aunque el éxito de Killing Castro aún está por medirse cuando llegue al público general en 2026, recibir el respaldo de una figura como Al Pacino ya es, para muchos, una señal de que Diego Boneta ha alcanzado un nuevo nivel dentro de la industria.