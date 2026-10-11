Diane Keaton no se llamaba así, ¿por qué tuvo que cambiar su apellido?

Diane Keaton se convirtió en una de las actrices más reconocidas de Hollywood gracias a películas como El padrino y Annie Hall. Sin embargo, pocos conocen la historia detrás de su nombre, que tuvo que modificar cuando apenas comenzaba su carrera.

La ganadora del Oscar se llamaba Diane Hall, pero adoptó otro apellido debido a que una actriz ya estaba registrada con ese mismo nombre en una asociación profesional de intérpretes de Estados Unidos.

Para resolver el problema, decidió utilizar Keaton, el apellido de soltera de su madre, Dorothy Deanne Keaton, con el que posteriormente alcanzaría reconocimiento internacional.

El cambio ocurrió durante sus primeros años en Nueva York, cuando buscaba abrirse camino en el teatro, mucho antes de conseguir los papeles que la convertirían en una de las figuras más conocidas del cine.

Diane Keaton, cuyo verdadero apellido era Hall, adoptó el de su madre al comenzar su carrera como actriz. IG diane_keaton

¿Por qué Diane Keaton tuvo que cambiar su apellido?

La historia comenzó cuando la actriz intentó incorporarse a Actors’ Equity Association, el sindicato que representa a los profesionales del teatro en Estados Unidos.

Durante el proceso descubrió que otra intérprete ya utilizaba el nombre de Diane Hall, por lo que no podía registrarse profesionalmente con la misma identidad.

Las reglas de la asociación buscaban evitar confusiones entre sus integrantes, especialmente en los contratos, créditos de producciones y otros documentos relacionados con su trabajo.

Aunque Diane Hall era su nombre de nacimiento, necesitaba modificarlo para continuar su trayectoria como actriz.

En lugar de inventar un apellido, decidió recurrir a su familia y adoptar el de su madre, Dorothy Deanne Keaton, quien antes de casarse con John Newton Hall utilizaba ese nombre.

Así comenzó a presentarse como Diane Keaton, una identidad que conservaría durante toda su carrera profesional y que terminaría apareciendo en algunas de las películas más conocidas de Hollywood.

Diane Keaton, cuyo verdadero apellido era Hall, adoptó el de su madre al iniciar su carrera en la actuación. IG diane_keaton

¿Cuál era el verdadero nombre de Diane Keaton?

La actriz nació el 5 de enero de 1946, en Los Ángeles, California, bajo el nombre de Diane Hall. Fue la mayor de cuatro hermanos y creció en una familia alejada de la industria cinematográfica.

Su padre, John Newton Hall, trabajaba en el sector inmobiliario y como ingeniero civil, mientras que su madre, Dorothy, era ama de casa y tenía interés por la fotografía.

Durante su adolescencia, Diane comenzó a participar en actividades escolares relacionadas con la actuación y el canto, lo que despertó su interés por dedicarse profesionalmente al entretenimiento.

Después de terminar la preparatoria, estudió en Santa Ana College y Orange Coast College, aunque decidió abandonar su formación académica para trasladarse a Nueva York y buscar oportunidades en el teatro.

En esa ciudad ingresó al Neighborhood Playhouse, donde estudió interpretación y comenzó a desarrollar las habilidades que utilizaría durante su trayectoria.

Uno de sus primeros trabajos importantes llegó en 1968, cuando formó parte del elenco original de Broadway del musical Hair, una producción que le permitió ganar experiencia frente al público.

Posteriormente participó en Play It Again, Sam, obra escrita por Woody Allen, con quien comenzaría una colaboración que se extendería al cine.

Su trabajo en esa producción le consiguió una nominación al premio Tony, uno de los principales reconocimientos del teatro estadounidense.

Diane Keaton, recordada por El padrino y Annie Hall, adoptó el apellido de su madre para trabajar como actriz. Grosby Group

Las películas que hicieron famoso el nombre de Diane Keaton

Aunque comenzó su carrera en el teatro, fue el cine el que convirtió a Diane Keaton en una figura reconocida internacionalmente.

En 1972, Francis Ford Coppola la eligió para interpretar a Kay Adams en El padrino, donde compartió créditos con Al Pacino, Marlon Brando y James Caan.

Su personaje, pareja de Michael Corleone, también apareció en las siguientes entregas de la trilogía, una de las producciones más importantes de su filmografía.

Sin embargo, uno de los momentos más destacados de su carrera llegó en 1977, cuando protagonizó Annie Hall, dirigida por Woody Allen.

La película le permitió ganar el Oscar a Mejor Actriz en 1978 y consolidó su presencia en Hollywood.

Entre sus trabajos más conocidos se encuentran los siguientes.

El padrino (1972) – Interpretó a Kay Adams, pareja de Michael Corleone.

Interpretó a Kay Adams, pareja de Michael Corleone. Annie Hall (1977) – Ganó el Oscar a Mejor Actriz por su actuación.

Reds (1981) – Recibió una nominación al Oscar por interpretar a Louise Bryant.

El club de las divorciadas (1996) – Compartió créditos con Goldie Hawn y Bette Midler.

Alguien tiene que ceder (2003) – Obtuvo otra nominación al Oscar por su interpretación.

Además de actuar, Keaton trabajó como directora, productora y escritora, mientras que su estilo personal, caracterizado por trajes, sombreros y corbatas, se convirtió en uno de sus rasgos más reconocibles.

La actriz falleció el 11 de octubre de 2025, a los 79 años, después de una trayectoria de más de cinco décadas en el entretenimiento.

Diane Keaton, ganadora del Oscar por Annie Hall, tuvo que cambiar su apellido porque otra actriz utilizaba su nombre real. Grosby Group

¿Diane Keaton y Michael Keaton eran familiares?

La coincidencia de apellidos también provocó dudas sobre un posible parentesco entre Diane Keaton y Michael Keaton, actor conocido por interpretar a Batman y protagonizar Beetlejuice.

Sin embargo, ambos intérpretes no tenían ninguna relación familiar y, curiosamente, ninguno nació con el apellido que utilizó durante su carrera.