"Extrañamos el anonimato": Meryl Streep y Anne Hathaway hablando de El diablo viste a la moda 2

Hay personajes que, sin planearlo, se convierten en referentes dentro de la cultura pop fílmica y, sin duda alguna, Miranda Priestly y Andy Sachs, encarnados respectivamente por las ganadoras del Oscar, Meryl Streep y Anne Hathaway, en El diablo viste a la moda, son dos claros ejemplos de ello.

Este dueto actoral es consciente de la trascendencia de sus personajes y, a 20 años del estreno de la primera cinta, ambas compartieron lo que les ha dado estos papeles tanto a nivel personal como profesional.

“La gente me tiene mucho más miedo que antes, lo cual es valioso en casa”, comentó en entrevista con Excélsior y en tono lúdico, Meryl Streep, para dar paso a una reflexión más seria.

“¿Qué me ha aportado personalmente? Me mantuve al margen de la industria de la moda y nunca había ido a un desfile hasta esta película. Montamos uno en la primera, pero no fue de verdad. Mi primer desfile real fue hace poco en Milán y siento un profundo respeto por la intención, la integridad, el arduo trabajo y los fundamentos financieros de la industria”, apuntó Streep, ganadora de tres premios Oscar.

Para Hathaway, quien junto a Streep visitó hace unas semanas nuestro país para promocionar la segunda entrega de El diablo viste a la moda —que se estrenará este jueves en la cartelera nacional—, ser parte de este filme que debutó hace dos décadas le dio dos regalos de vida.

Me cambió la vida. Llegó a mi carrera muy temprano y estar en una producción como esta es algo muy raro para un actor. Siento que esta historia se ha convertido en parte de la vida de la gente y del regalo que me ha dado a mí misma, como poder conseguir financiación para películas en las que creo. El filme me ha protegido y me ha dado proyección internacional”, dijo Anne.

Y en cuanto al plano personal, me dio uno de los grandes amores de mi vida: la relación con Valentino. Nos conocimos en el set y luego disfrutamos de una amistad de 20 años que me enriqueció y amplió mi perspectiva sobre lo que era posible, especialmente mi comprensión de la belleza”, puntualizó Hathaway sobre su gran amigo, el diseñador italiano Valentino, fallecido el pasado 19 de enero.

La segunda entrega de El diablo viste a la moda reencontrará a Miranda Priestly, Andy Sachs, Nigel y Emily 20 años después, justo cuando un empresario contrata a la prestigiosa periodista Andy Sachs (Hathaway) para manejar una crisis de imagen tanto de la revista Runway como de la propia Miranda Priestly, quien está en el ojo del huracán tras ser señalada como “pasada de moda” en un mundo dominado por las nuevas tecnologías.

Meryl puede hacer lo que quiera

Al tener de frente a Meryl Streep, una de las grandes actrices de Hollywood que ostenta el título de ser la intérprete femenina con más nominaciones al Premio Oscar (21 hasta el día de hoy), es inevitable preguntarle qué siente cuando el público y sus propios compañeros aseguran que ella puede interpretar cualquier papel. Incluso se le mencionó que en una secuencia del filme Proyecto Fin del mundo, el personaje de Ryan Gosling dice que Streep puede hacer cualquier cosa.

“No puedo, y no sé cómo tomar eso; él está promocionando su película, seamos realistas. Eso me hace ser humilde y es raro a la vez. Es una situación extraña porque cada vez que empiezo un proyecto siento que me enfrento a una página en blanco. Incluso cuando empezamos esta película pensé: ‘Dios mío, ¿cómo voy a hacer esto otra vez?’. Amo trabajar, imaginar y darle vida a estos personajes”, compartió la protagonista de Kramer vs. Kramer.

Después, la actriz se sinceró respecto a un tema que le incomoda al ser catalogada como la mujer que todo lo puede hacer.

Una de las cosas malas de mi vida ahora mismo... ¿puedo hacer algunas quejas? Siguiendo la línea de Miranda, ella dice: ‘¿Cuál es el costo de esto?’. Es el anonimato. El anonimato es algo que la gente no ve. Quizá todos quisieran ser como nosotras, pero no deberían desearlo, pues cuando eres muy famoso pierdes la capacidad de caminar en las calles o sentarte en un parque. Eso era lo que más me gustaba cuando era una joven neoyorquina. Podía sentarme en una banca y observar a la gente, podía seguir a alguien si me parecía un personaje interesante. Extraño ese tipo de cosas, por las cuales probablemente me arrestarían ahora”, comentó Streep, entre risas.

Tras el comentario, Anne Hathaway, de 43 años, se sumó a la reflexión. “Es difícil ahora la observación, pues a menudo eres tú la que es observada”, puntualizó.

Le dan su lugar al periodismo

El diablo viste a la moda 2 plantea temas muy actuales que no se vislumbraban hace 20 años: la crisis de los medios impresos, los despidos masivos y la transición hacia el ámbito digital.

Admiro profundamente a los periodistas. Tengo la sensación de que, al menos en Estados Unidos, el periodismo responsable está bajo ataque y es objeto de persecución. Es diferente a simplemente afrontar los desafíos de la digitalización; aquí se están desmantelando los medios con un diseño premeditado. Esta película aborda algunos aspectos de eso, pero de una manera muy sutil y divertida”, apuntó Meryl Streep, de 76 años.

Por su parte, Hathaway habló de cómo ella aún recibe el periódico en su hogar.

“Yo simplemente quiero expresar mi apoyo al periodismo de formato largo. Sé que parece algo rarísimo, pero sigo recibiendo el periódico impreso en casa y es uno de los mayores placeres de mi día: poder sentarme con mi café y abrirlo. Intenté lo digital, pero no me atrae de la misma manera; no me gusta navegar por la pantalla, me gusta la página física”, comentó.

“El periódico no tiene tu algoritmo, así que no te muestra sólo lo que quieres ver. El descubrimiento involuntario de las cosas en el periódico físico es algo que se ha perdido”, remató Streep.