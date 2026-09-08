¡No era Harry! Este es el nieto que realmente conquistó el corazón de Isabel II

La reina Isabel II tuvo ocho nietos y mantuvo relaciones distintas con cada uno de ellos. Sin embargo, durante años surgió una pregunta alrededor de la familia real británica que todavía genera versiones diferentes: ¿Cuál de todos era su favorito?

Aunque nombres como el príncipe William y el príncipe Harry suelen ser los más conocidos de esta generación de los Windsor, cuando se habla del supuesto favorito de Isabel II, aparece otro integrante de la familia mucho menos mediático.

Se trata de Peter Phillips, hijo de la princesa Ana y Mark Phillips, quien fue descrito en distintas ocasiones por la prensa británica como el nieto favorito de la reina Isabel II.

Isabel II tuvo ocho nietos durante su vida. Grosby Group

¿Peter Phillips era el nieto favorito de la reina Isabel II?

Peter Phillips nació el 15 de noviembre de 1977 y tiene una característica que ninguno de sus primos puede disputarle. Fue el primer nieto de Isabel II y el príncipe Felipe, al ser el hijo mayor de la princesa Ana.

A diferencia de William, Harry, Beatriz o Eugenia, Peter creció sin el título de príncipe y tampoco se convirtió en un miembro activo de la familia real dedicado a representar a la Corona.

Su vida alejada de las principales responsabilidades de la monarquía no significó que tuviera poca relación con su abuela. De hecho, él mismo habló sobre el vínculo que mantuvo con Isabel II.

En una entrevista con The Telegraph en 2016, recogida posteriormente por otros medios, Peter aseguró que siempre había sido “very close to my grandmother”, es decir, muy cercano a su abuela, y explicó que hablaban con frecuencia.

Ese mismo año, el periódico británico lo describió como el “favorite grandson” de la reina, una etiqueta que continuaría acompañándolo en los años siguientes.

Tras la muerte de Isabel II, ocurrida el 8 de septiembre de 2022, publicaciones como Tatler siguieron refiriéndose a Phillips como el nieto favorito de la fallecida monarca.

Incluso en 2026, con motivo de su boda con Harriet Sperling, The Independent volvió a señalar que Peter era considerado por algunos como el nieto favorito de Isabel II.

Peter Phillips fue el primer nieto de la reina Isabel II. Grosby Group

¿Por qué Peter Phillips habría sido el favorito de Isabel II?

Uno de los factores que pudo contribuir a la cercanía entre ambos fue que Peter fue su primer nieto. Isabel II tenía 51 años cuando nació el primogénito de la princesa Ana.

Además, su infancia estuvo vinculada a algunas de las residencias utilizadas por la familia real. El propio Peter recordó años después haber pasado tiempo con su hermana y sus primos en lugares como Windsor, Balmoral y Sandringham.

Peter también ha hablado con admiración de la figura de su abuela. En sus declaraciones públicas ha destacado la influencia que tuvo sobre él desde pequeño y el ejemplo que representaba dentro de la familia.

A esto se suma que, aunque forma parte de la línea de sucesión, Peter desarrolló una carrera profesional fuera de las funciones oficiales de la Corona. Ha trabajado en áreas relacionadas con automovilismo, banca, deportes y organización de eventos.

Peter Phillips mantuvo una relación cercana con Isabel II. Grosby Group

¿Harry también era uno de los nietos favoritos de Isabel II?

La confusión alrededor del supuesto favorito de la reina también ha colocado al príncipe Harry entre los candidatos.

Harry mantuvo una relación cercana con su abuela y protagonizó con ella algunos momentos públicos mucho más relajados de los que acostumbraba mostrar Isabel II.

Uno de los más recordados ocurrió en 2016, cuando la reina participó junto a Harry en un video relacionado con los Invictus Games. La aparición mostró una faceta poco habitual de la monarca y ayudó a reforzar públicamente la imagen de complicidad entre ambos.

El príncipe Harry también fue muy cercano a la reina Isabel II. Grosby Group

¿Y qué pasa con James de Wessex?

Otro nombre que suele aparecer entre “los favoritos” de la reina Isabel II es James, conde de Wessex, hijo del príncipe Eduardo y Sophie, duques de Edimburgo.

James nació en 2007 y fue el más joven de los ocho nietos de la monarca. Tanto él como su hermana mayor, Lady Louise Windsor, tuvieron una relación cercana con sus abuelos y pasaron tiempo con ellos en Balmoral.

Sin embargo, algunos reportes colocaban a James como el segundo nieto favorito de Isabel II y reservaban el primer puesto precisamente para Lady Louise.