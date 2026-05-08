¿Quién acompañará a Katy Perry y Lisa en las ceremonias del Mundial 2026?

La FIFA quiere que el Mundial de 2026 sea mucho más que fútbol. A poco más de un mes del arranque del torneo, comenzaron a surgir detalles sobre los espectáculos que acompañarán los partidos inaugurales en México, Estados Unidos y Canadá.

¿Qué artistas estarán en las ceremonias de apertura del Mundial 2026?

El plan de FIFA es realizar distintos shows en cada una de las naciones anfitrionas, apostando por una experiencia cultural personalizada y de alcance global. Según reportes de The Athletic, el organismo ya tiene cerrados varios contratos con artistas internacionales y locales que aparecerán antes de los primeros partidos de cada selección anfitriona.

FIFA quiere convertir las ceremonias en eventos culturales de alcance global. Mexsport

La intención es convertir cada inauguración en un espectáculo masivo que combine música, identidad nacional y entretenimiento. El primer partido del torneo será el 11 de junio en el Estadio Azteca, donde la selección mexicana enfrentará a Sudáfrica. Para ese evento, FIFA apostó por una mezcla de artistas icónicos de la música latina y mexicana.

La banda Maná será una de las grandes protagonistas del show, acompañada por Alejandro Fernández y Belinda. También participarán Los Ángeles Azules, quienes llevarán su característico sonido tropical al escenario mundialista. Como invitada internacional aparecerá Tyla, una de las artistas africanas más populares del momento.

México contará con presentaciones de Maná, Belinda, Alejandro Fernández y Los Ángeles Azules. IG alexoficial / angelesazulesmx

¿Qué artistas cantarán en la ceremonia de apertura del Mundial 2026 en Canadá?

Un día después, el 12 de junio, Canadá abrirá su participación frente a Bosnia y Herzegovina en Toronto. Ahí, los reflectores estarán sobre Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara, quienes encabezarán la ceremonia previa al encuentro.

Canadá apostará por artistas nacionales como Michael Bublé y Alanis Morissette. Archivo

¿Qué artistas cantarán en la ceremonia de apertura del Mundial 2026 en Estados Unidos?

El mismo 12 de junio, la selección de Estados Unidos debutará ante Paraguay en el SoFi Stadium, cerca de Los Ángeles. Ahí será donde Katy Perry tomará el escenario principal como una de las figuras más esperadas del torneo.

Katy Perry liderará la ceremonia inaugural del debut de Estados Unidos. IG katyperry

La cantante no estará sola. FIFA también contrató al rapero Future, al DJ Sanjoy y a Lisa, estrella global del K-pop gracias a BLACKPINK. Además, Paraguay contará con representación artística mediante la participación de Marilina Bogado.

Lisa, integrante de BLACKPINK, también formará parte de los shows mundialistas. IG lalalalisa_m

Pero la FIFA no piensa limitar el espectáculo únicamente a los países anfitriones. Entre los artistas internacionales contemplados para diversas ceremonias y eventos relacionados con el Mundial también aparecen J Balvin, Anitta, Danny Ocean, Elyanna y Vegedream.

¿Cuánto tiempo durarán la ceremonia de apertura del Mundial 2026?

La organización planea que las ceremonias comiencen hasta 90 minutos antes del silbatazo inicial para incentivar que los aficionados lleguen temprano a los estadios. La apertura mexicana sería la más extensa, con una duración aproximada de 16 minutos y medio, mientras que las de Estados Unidos y Canadá rondarían los 13 minutos.

El Mundial 2026 combinará fútbol, música y espectáculos nunca antes vistos. REUTERS

Además del componente musical, el torneo también tendrá un fuerte componente político y simbólico en territorio estadounidense. FIFA prepara homenajes especiales por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos durante los partidos de octavos de final que se disputarán el 4 de julio en Houston y Filadelfia.

Mientras tanto, todavía permanece en secreto quién actuará durante la ceremonia de apertura de la final del Mundial, programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium. Por ahora, todo apunta a que el Mundial 2026 quiere convertirse también en el mayor espectáculo musical del planeta.