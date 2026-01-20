Katy Perry deslumbra en Davos y acompaña a Justin Trudeau como ‘primera dama’

Katy Perry volvió a demostrar que ya no solo brilla sobre los escenarios y en medio de su nuevo romance con Justin Trudeau, la famosa llegó a Davos, en Suiza donde acompañó a su novio en una aparición que mezcló política y glamour.

La cantante sorprendió al asistir al Foro Económico Mundial junto al ex primer ministro canadiense, quien ofreció un discurso sobre la importancia del llamado “poder blando”, mientras ella lo escuchaba atentamente desde la primera fila.

Tomados de la mano y rodeados de líderes mundiales, Perry y Trudeau se mostraron más unidos que nunca, confirmando que su romance atraviesa un gran momento, para muchos, la presencia de la estrella pop fue interpretada casi como la de una “primera dama”, un rol inesperado pero que no pasó desapercibido entre los flashes de la cumbre.

Justin Trudeau lanza fuerte discurso en medio de tensiones globales

Por su parte, en medio de las tensiones globales, Trudeau emitió un discurso en el que afirmó que los 80 años de estabilidad y prosperidad global posteriores a la Segunda Guerra Mundial han llegado a su fin.

“Esa era ya pasó. Estamos en un período de transición, creando el nuevo mundo en el que vivimos”, afirmó.

Según explicó, hoy las grandes potencias priorizan el “poder duro”, como la fuerza militar o el dominio económico, mientras dejan de lado herramientas clave como la diplomacia, la cooperación y la inversión en las personas.

El ex mandatario defendió el valor del poder blando como una forma de construir sociedades más fuertes y preparadas para enfrentar crisis globales como la pandemia, la guerra en Ucrania, el conflicto en Gaza y el avance del populismo.

También advirtió sobre el retroceso de los valores democráticos, incluso en países históricamente considerados sólidos en ese aspecto.

Trudeau hace referencia a su romance con Perry

Refiriéndose a una reciente "cita con una chica estadounidense en un bar en una azotea de Montreal", Trudeau dijo que cuando "ella pidió un Jack y una Coca-Cola, el camarero amablemente le informó que ya no había alcohol estadounidense, no solo en ese bar, sino en cualquier lugar de Montreal y probablemente en cualquier lugar del país".

"Este es un ejemplo de cómo los canadienses se defienden unos a otros, es un ejemplo de poder blando, de estar motivados para apoyarse unos a otros en momentos de estrés, en momentos de ansiedad", dijo Trudeau.

El ex primer ministro no confirmó que Perry fuera la joven estadounidense en cuestión, pero en julio, ambos fueron vistos tomando una copa juntos en Montreal, en un bar de moda llamado Taverne Atlantic, que Trudeau suele visitar.

La aparición de la pareja en Davos es el capítulo más reciente de una historia de amor que comenzó de manera discreta el año pasado, poco después de que ambos cerraran relaciones importantes en sus vidas.

Desde entonces, fueron vistos cenando en restaurantes exclusivos de Montreal, compartiendo viajes por Europa y Asia, y disfrutando de momentos íntimos que rápidamente captaron la atención de la prensa internacional.

En octubre, el Daily Mail del Reino Unido publicó fotos de la pareja a bordo del yate de Perry frente a la costa de Santa Bárbara, California, compartiendo un íntimo abrazo. Más tarde ese mismo mes, la pareja fue vista tomada de la mano al salir de un espectáculo de cabaret en el Crazy Horse de París.

En diciembre, tanto Trudeau como Perry publicaron fotografías en sus respectivas cuentas sociales detallando su viaje a Japón, donde recorrieron Tokio y almorzaron con el ex primer ministro japonés Fumio Kishida y su esposa, Yuko.

"Katy y yo nos alegramos mucho de tener la oportunidad de conversar contigo y con Yuko", escribió Trudeau en X. "Gracias, Fumio, por tu amistad y tu constante compromiso con el orden internacional basado en normas y con un futuro mejor para todos".

