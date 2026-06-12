"Fui atropellado": Ryan Reynolds revela el brutal accidente que le rompió varios huesos

Hoy es difícil imaginar a Ryan Reynolds lejos de los reflectores. Su nombre está ligado a grandes producciones de cine y a personajes que se han convertido en favoritos del público. Sin embargo, mucho antes de alcanzar el éxito en Hollywood, enfrentó una situación que pudo haber terminado de manera muy distinta.

El actor canadiense recordó recientemente uno de los momentos más duros de su juventud con un accidente provocado por un conductor que manejaba bajo los efectos del alcohol y que lo dejó gravemente herido.

La confesión surgió durante una conversación con su amigo Rob Mac para la revista GQ, donde Reynolds compartió detalles de un episodio que rara vez menciona públicamente.

Una decisión responsable que terminó en tragedia

Según relató el protagonista de Deadpool, todo ocurrió cuando tenía 18 años y vivía en Vancouver, Canadá.

Aquella noche había salido de un bar y había consumido una cerveza. Aunque su casa estaba a pocas cuadras de distancia y podía regresar conduciendo, decidió no hacerlo.

Reynolds recordó que pensó que lo mejor era caminar hasta su hogar en lugar de ponerse al volante. Lo que parecía una decisión responsable terminó convirtiéndose en una pesadilla.

Mientras cruzaba una calle, fue embestido por un conductor ebrio que circulaba por la zona.

El impacto fue tan fuerte que las consecuencias fueron devastadoras.

“Me rompí todos los huesos del lado izquierdo”

Al recordar el accidente, Reynolds no ocultó la gravedad de las lesiones que sufrió.

El actor aseguró que el golpe fue tan violento que terminó con múltiples fracturas en gran parte de su cuerpo.

Me rompí todos los huesos del lado izquierdo, recordó durante la entrevista.

Incluso señaló que la fuerza del choque fue tan grande que el vehículo involucrado quedó prácticamente destruido.

Las heridas obligaron al entonces joven actor a permanecer internado durante aproximadamente un mes mientras los médicos trabajaban en su recuperación.

Durante ese tiempo tuvo que enfrentar dolorosas cirugías, rehabilitación y una larga recuperación física.

El emotivo recuerdo de su padre en el hospital

Uno de los momentos que más recuerda de aquellos días ocurrió cuando despertó después del accidente.

Reynolds explicó que recuperó la conciencia varios días después y encontró a su padre acompañándolo en la habitación del hospital.

Fiel a su característico sentido del humor, incluso al hablar de una experiencia tan difícil, el actor contó una anécdota relacionada con ese momento.

Según explicó, mientras permanecía inconsciente había estado vomitando constantemente debido a su estado de salud. Cuando finalmente despertó, descubrió que su padre había soportado la situación sin separarse de su lado.

La historia, que relató entre bromas y humor negro, refleja la cercanía que existió entre ambos durante uno de los periodos más complicados de su vida.

Actor Ryan Reynolds

Las secuelas que todavía lo acompañan

Aunque logró recuperarse y continuar con su carrera, Reynolds reconoce que aquel accidente dejó huellas permanentes.

Con el paso de los años construyó una trayectoria exitosa en la industria del entretenimiento, participando en películas como Deadpool, La propuesta y Linterna Verde, además de convertirse en uno de los actores mejor pagados del mundo.

Sin embargo, las lesiones sufridas cuando era adolescente siguen formando parte de su historia.

Paradójicamente, eso no le impidió desarrollar una carrera llena de escenas físicas y secuencias de acción.

En entrevistas anteriores, el actor ha explicado que disfruta participar en la mayor cantidad posible de escenas exigentes, aunque también reconoce la importancia de dejar ciertas maniobras en manos de especialistas cuando el riesgo es demasiado alto.

La edad también pasa factura

Con 49 años, Reynolds admite que ya no afronta las escenas de acción de la misma manera que cuando era más joven.

El actor ha bromeado en varias ocasiones sobre cómo el cuerpo comienza a resentir golpes, caídas y largas jornadas de rodaje con el paso del tiempo.

Incluso ha reconocido que después de cierta edad las recuperaciones tardan más y las molestias físicas aparecen con mayor frecuencia.

Aun así, continúa siendo una de las figuras más importantes de Hollywood y un referente dentro del cine de acción y comedia.

Ryan Reynolds será el actor mejor pagado del 2019. Foto tomada de Instagram: vancityreynolds

La historia detrás de aquel accidente demuestra que, antes de la fama y las alfombras rojas, Ryan Reynolds tuvo que superar una prueba que pudo haber cambiado su destino. Lo que comenzó como una simple caminata de regreso a casa terminó convirtiéndose en una experiencia que marcó su vida para siempre.