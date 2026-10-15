DC Studios confirma La Cosa del Pantano: La apuesta de terror de James Mangold tras Clayface

DC Studios confirmó el desarrollo activo de La Cosa del Pantano, su nueva apuesta por el género de terror bajo la dirección de James Mangold. Peter Safran, codirector del estudio, detalló en una reciente entrevista que el proyecto avanza firmemente. Los ejecutivos esperan recibir el primer borrador del guion durante las próximas semanas para avanzar en la preproducción.

La compañía busca consolidar un rincón oscuro dentro de su universo cinematográfico tras el inminente lanzamiento de Clayface. Esta cinta, programada para asaltar las carteleras el próximo 22 de octubre, explora los escalofriantes orígenes del icónico villano de Batman. Las proyecciones de prueba y las reacciones tempranas catalogan al filme como una obra destacada dentro de este nicho.

Clayface llega a los cines de México el 22 de octubre. Foto: DC Studios

El éxito anticipado del antagonista del Caballero de la Noche representa un alivio monumental para las finanzas de Warner Bros. La productora urgía de un triunfo seguro tras el duro fracaso comercial y crítico que significó Supergirl en la taquilla mundial. La junta directiva tomó nota de la respuesta del público y decidió mantener el rumbo fijo hacia el cine de terror.

James Mangold toma las riendas del terror

El experimentado cineasta James Mangold asume el control total de la adaptación como director y guionista principal. El realizador, mundialmente reconocido por su trabajo en Indiana Jones y el dial del destino, recibió luz verde para explorar la crudeza del personaje. La confirmación del proyecto circulaba en los pasillos de Hollywood desde el año 2023.

Peter Safran reveló al portal Collider los motivos exactos del prolongado silencio oficial sobre la cinta. El ejecutivo explicó que el estudio optó por respetar meticulosamente los tiempos creativos del director. Mangold atravesaba una agenda saturada por la filmación de su película biográfica sobre el cantautor Bob Dylan, protagonizada por el actor Timothée Chalamet.

James Mangold dirigirá la película de La Cosa del Pantano. Foto: DC Studios / Warner Bros

"Literalmente, esperamos un borrador. James Mangold es un cineasta fantástico; dirigió una de nuestras películas de superhéroes favoritas", precisó Safran. El productor añadió que en cuanto el director terminó sus compromisos previos, notificó al estudio su disponibilidad. Con un simple "Ya estoy listo", arrancó su inmersión en el Universo DC.

El lúgubre origen biológico de Alec Holland

La narrativa central de la película explora la trágica caída y el renacimiento del doctor Alec Holland. El brillante científico dedica su vida a la creación de una fórmula bio-restauradora de grado revolucionario. Su invención ostenta la capacidad teórica de generar vida vegetal abundante y erradicar las crisis ecológicas en las zonas más áridas del planeta.

Intereses oscuros truncan sus nobles planes mediante un violento atentado explosivo. Un grupo armado destruye por completo su laboratorio secreto, ubicado en la profundidad de los pantanos de Luisiana. Durante la detonación, Holland recibe el impacto directo de sus propios compuestos químicos, los cuales penetran su torrente sanguíneo.

La Cosa del Pantano podría tener una historia de origen. Foto: DC Comics

El investigador, envuelto en llamas, cae a las aguas turbias del pantano y sufre una metamorfosis biológica irreversible. De las profundidades tóxicas emerge una imponente criatura vegetal humanoide. El monstruo conserva los recuerdos atormentados de su vida humana, pero ahora rige como el avatar defensor de la naturaleza y los pantanos.

Esta cinta en solitario abordará el horror corporal y el trauma psicológico de su protagonista alejándose del tono superheroico tradicional. La producción transita apenas por sus primeras etapas de desarrollo. DC Studios mantiene bajo total resguardo la fecha de estreno, mientras el equipo creativo pule los detalles de este macabro relato.