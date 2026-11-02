Clayface supera los 82 millones de dólares y así le fue en México

Clayface, la nueva película de terror de DC Studios, continúa su recorrido por los cines y sus resultados comienzan a mostrar cómo ha respondido el público a una historia centrada en uno de los enemigos de Batman.

¿Cuánto ha recaudado Clayface en taquilla mundial?

De acuerdo con los registros de The Numbers y Box Office Mojo, Clayface alcanzó una recaudación mundial de aproximadamente 82.96 millones de dólares después de sus primeros dos fines de semana en cartelera.

La película llegó a los cines de Estados Unidos el 23 de octubre y consiguió 24 millones de dólares durante su primer fin de semana, una cifra que le permitió colocarse entre los principales estrenos de ese periodo.

Hasta el 1 de noviembre, los ingresos de Clayface se distribuyeron de la siguiente manera.

Estados Unidos y Canadá con 44.06 millones de dólares.

Mercados internacionales con 38.9 millones de dólares.

Recaudación mundial con aproximadamente 82.96 millones de dólares.

Durante su segundo fin de semana, celebrado del 30 de octubre al 1 de noviembre, la cinta añadió otros 22.8 millones de dólares a su recaudación global, de los cuales 12.4 millones provinieron de los mercados internacionales.

En Estados Unidos y Canadá, Clayface obtuvo 10.4 millones de dólares durante ese mismo periodo, lo que representó una disminución del 57% frente a su primer fin de semana.

Con ese resultado, quedó en segundo lugar de la taquilla norteamericana, detrás del documental You Can See Everything, que consiguió alrededor de 10.6 millones de dólares.

Sin embargo, en el mercado internacional, la producción de DC logró mantenerse como la película con mayores ingresos del fin de semana, de acuerdo con los reportes de taquilla publicados el 1 de noviembre.

Clayface, protagonizada por Tom Rhys Harries, acumula cerca de 83 millones de dólares en taquilla mundial tras diez días. X @FilmUpdates

¿Cuánto dinero ha recaudado Clayface en México?

México se encuentra entre los países que más han contribuido a la recaudación internacional de Clayface, una producción que combina elementos del cine de superhéroes con una historia de terror corporal.

De acuerdo con reportes internacionales publicados el 2 de noviembre, la película ha generado aproximadamente 2.5 millones de dólares en las salas mexicanas desde su estreno.

La cifra coloca al país entre sus principales mercados fuera de Estados Unidos y Canadá, junto con Australia, que también reportó ingresos cercanos a los 2.5 millones de dólares.

Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine) publicó los primeros resultados de Clayface en México, correspondientes al periodo del 22 al 25 de octubre.

En ese corte, la película registró los siguientes resultados.

25 millones de pesos de recaudación acumulada.

313 mil 40 asistentes desde su llegada a las salas.

Tercer lugar entre las películas con mayores ingresos durante ese periodo.

En su primer fin de semana, Clayface consiguió 23.84 millones de pesos, mientras que su acumulado alcanzó los 25 millones, según las cifras de Canacine basadas en información de Comscore.

Durante esos días, la cinta quedó detrás de La Venganza del Charro Negro y la proyección cinematográfica de BTS World Tour Arirang en Buenos Aires, que ocuparon los primeros dos lugares de la clasificación nacional.

Clayface explora el origen del villano de Batman a través del terror corporal y la transformación de Matt Hagen. X @CinemaaNow

¿Cuáles son los países donde Clayface ha conseguido mayores ingresos?

Aunque Estados Unidos y Canadá representan poco más de la mitad de los ingresos mundiales de Clayface, los mercados internacionales han aportado una parte importante de su recaudación.

Según los reportes del segundo fin de semana, Reino Unido encabeza los territorios internacionales de la película, seguido por Australia, México y Francia.

Entre los mercados con mayores ingresos acumulados se encuentran Reino Unido, con aproximadamente 6.1 millones de dólares, y Francia, con 2.4 millones.

Brasil también figura entre los países con mayor recaudación, al registrar alrededor de 1.7 millones de dólares, mientras que España y Arabia Saudita han generado cerca de 1.4 millones cada uno.

La película también se ha estrenado en mercados asiáticos y europeos, lo que ha permitido ampliar sus ingresos más allá de Norteamérica durante sus primeras semanas de exhibición.

Clayface, la película de terror de DC Studios, superó los 82 millones de dólares en taquilla mundial tras diez días. X @CinemaaNow

De qué trata Clayface, la película de terror de DC

A diferencia de otras producciones de DC Studios, Clayface no tiene como protagonista a un superhéroe, sino a un personaje relacionado con las historias de Batman que termina convertido en una criatura capaz de transformar su apariencia.

La película sigue a Matt Hagen, interpretado por Tom Rhys Harries, un joven actor que intenta abrirse camino en la industria cinematográfica y cuya vida cambia después de sufrir un ataque que le desfigura el rostro.

La agresión afecta sus posibilidades de continuar trabajando frente a las cámaras, por lo que decide buscar una alternativa para recuperar su apariencia y retomar la carrera que había comenzado a construir.

En ese proceso conoce a Caitlyn Corr, interpretada por Naomi Ackie, una científica que trabaja en un tratamiento experimental capaz de modificar la materia orgánica.

Clayface, la película de terror de DC Studios, ha recaudado aproximadamente 2.5 millones de dólares en México. X @Kurtkem_

Aunque el procedimiento parece ofrecerle una solución, sus consecuencias terminan alterando el cuerpo de Matt y le permiten cambiar de forma, dando origen al villano conocido como Clayface.

La historia aborda la pérdida de identidad, la obsesión por la apariencia física y las consecuencias de recurrir a experimentos científicos sin conocer completamente sus efectos.

La dirección estuvo a cargo de James Watkins, mientras que el guion fue desarrollado por Mike Flanagan y Hossein Amini. El reparto también incluye a Eddie Marsan.

Clayface forma parte del nuevo universo cinematográfico de DC Studios y llegó a los cines mexicanos el 22 de octubre de 2026, un día antes de su estreno oficial en Estados Unidos.