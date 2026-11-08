De los Latin Grammy a Incurator: Gabriel Abaroa Jr. impulsa la nueva era del talento independiente

Gabriel Abaroa Jr. tiene 50 años en la industria de la música. Es productor, músico y fue CEO de la Academia Latina de la Grabación por casi 20 años. Ha acompañado a grandes artistas, ha impulsado la carrera de otros más y es un fiel creyente de que la música te toca el alma sin necesidad de hacer nada.

No tienes que ser un experto en escultura, no tienes que ser un experto en pintura, no te tienen que explicar nada, o te llega o no te llega. Y creo que esa fuerza de la música es la que hace que esta industria tenga un futuro”, dice en entrevista con Excélsior.

Su andar comenzó a los 15 años cuando entró a un estudio de grabación para ganar algo de dinero como ayudante de producción y también incursionó, junto a su familia, como baterista, tecladista y cantante... y desde entonces, no ha parado.

Ha visto la transición de los formatos en los que se presenta la música, las plataformas de exposición y también cómo ha tenido sus “accidentes, como la piratería en su momento.

“Ahora creo en el hecho de que demasiado dinero es un defecto. Es un defecto porque esto, antes que otra cosa, es un manejo de sentimientos y yo creo en eso

Creo que si regresamos a ese origen y si aceptamos que el ser humano, aunque sean hoy en día la Generación Z, o la que sea, sigue teniendo fibras que te ponen chinita la piel y el miedo, el terror de enamorarte, de estar triste, contento, es la esencia del ser humano y la música va por ahí, pegadita”.

El artista independiente

Y justo esa emoción al crear, al transmitir y que la gente conecte con ello fue lo que le llamó la atención del dueto puertorriqueño ZTVZ, a quienes impulsa a través de Incurator, una empresa que creó junto a sus hijos y “que se fija en la música y en los músicos”.

“¿Cómo hacer para ayudarle a artistas independientes, que tienen necesidad de un empujón o necesidad de alguien que los apoye y les diga: ‘Hey, no te pierdas por ahí, vamos a ayudarte en esta parte”, comparte.

En su experiencia, que cuenta también haber sido miembro del Consejo Consultor Latino del Kennedy Center for the Performing Arts y del Rock & Roll Hall of Fame, ha identificado “producto nuevo” o los famosos Best New Artist (Mejor Nuevo Artista), como en su momento fueron Rosalía, Karol G o Juanes, o Taylor Swift y Dua Lipa en el mercado anglo.

Así llegó ZTVZ, un par de chicos de Puerto Rico, cuyo mayor éxito está en México, con Eduardo Cabra como uno de sus mentores y con un sencillo recién lanzado: Down, junto a Incurator.

Eduardo se ofreció a asesorarlos, ayudarlos y le gustó tanto que se metió con ellos y casi casi terminó produciéndoles un disco completo... es nuestro primer lanzamiento y me tiene muy emocionado, con mucha ilusión”, cuenta.

ZTVZ Cortesía Incurator

Sanación a través del ritmo

Los chicos de ZTVZ, dice Abaroa, perdieron a su mamá en la pandemia y eso detonó para que incursionaran en la música “como un factor paliativo, como de curación”, a veces no entendían de dónde le salen las ideas, pero “ya sabemos, por que mi mamá está arriba cuidándonos, porque es la que nos manda las señales.”

“Imagínate qué fuerte. Y no dicen: ‘Quiero vender un millón de discos, yo quiero cantar, quiero cantar porque quiero sacar lo que tengo adentro’. Y así estamos nosotros, tratando de ver cómo hacemos para que esa música llegue y ya la gente la escogerá”.

La intención de Incurator, señala, es trabajar con los más jóvenes, los que salen de estudiar y no saben hacia dónde seguir, pues con el acceso a redes sociales, “sales a competir con 150 mil lanzamientos diarios… pero ‘¿quién te va a oír?’

“Pero si tú lo que estás haciendo es defendiendo una canción en la que hablas del amor o hablas de qué triste estás porque te dejó la novia, ¿cómo haces para salir a pelear con dignidad y además con la fuerza para no quebrarte a la primera de cambios, porque es un negocio muy difícil”.

Aunque reconoce que la excelencia o creatividad musical no tiene que ir pegado o en contra de lo que es un negocio.

Excelencia no significa tener que gastarte muchísimo dinero ni super producciones ni ir a a grabar a a Roma o a Nueva York. Es romper paradigmas, es atreverte a hacer algo. Un día me enseñaron una cosa que es muy sencilla: ‘la diferencia entre hacer algo y hacerlo bien es nada, es nada más hacerlo.’

“Entonces, no tienes que gastar, tienes que tener la mente. Para mí, la excelencia, lo que conlleva, es la oportunidad de decir: ‘¿Cómo puedo hacer esto mejor?, ¿qué puedo hacer para mejorar?’ Para mí, es ahí donde aparece un Serrat, Frank Sinatra o Sammy Davis Jr. Es querer hacerlo mejor que los de más. Y cuando tú ves a un Luis Miguel lo perfeccionista que es con su música, te das cuenta dónde está”, concluye.

ZTVZ Cortesía Incurator

¿Buena o mala música?

“No hay más que dos géneros de música: buena y mala. Y la música buena la determina quien la quiere oír y la música mala la determina quien la quiere rechazar. Y lo que para mí es hermoso para ti puede ser una cosa rarísima.

“La realidad es que es el gran menú en donde cada quien escoge. Creo que toda la música tiene su importancia y hay una sola cosa que no tolero… la falta de respeto en la lírica o en las letras de las de la música. No creo que sea necesario ofender.

“No creo que sea necesario faltarle el respeto a la mujer… no puede ser que nos horrorice la forma como se ha maltratado a la mujer a través de los siglos, pero sí lo aceptas oyéndolo en una canción. Ésa es la única parte que no entiendo. No puedo hacer nada, excepto no escucharla.”

Sobre Gabriel Abaroa Jr.

Gabriel Abaroa Jr. también formó parte del Coro de las 100 Voces de los Hermanos Zavala y, con sus hermanos, grabó discos infantiles y un LP de tributo a Juan Gabriel.

Participó en grabaciones de varios LP y en programas musicales como Valores Bacardí, el Festival OTI, el Concurso Dorian Grey, Miss México y Siempre en Domingo.

De ZTVZ