“Owen Wilson se ha encargado de hacernos sentir en casa”: Mariana Treviño

La actriz mexicana Mariana Treviño sabe que muchas veces los planes que uno hace no son los mismos que tiene la vida para cada uno. Y es justo eso lo que Elena, el personaje al que Mariana le da vida en Stick, el swing perfecto, tuvo que vivir en la segunda entrega de la serie.

“La primera temporada la dejó en un momento donde ella pues pensó que no iba a llegar, o sea, se sentía como ya estancada e inmóvil en un lugar que no sabía para dónde moverse. Santi, su hijo, Price y todos estos nuevos amigos que aparecen la sacan de su zona de confort, que es pues ‘agarra tu morral y vámonos y acompaña a tu hijo y a ver a dónde nos lleva’. Pero yo siento que terminamos de ver a una Elena al finalizar la primera temporada en un lugar como de triunfo compartido con su hijo, de felicidad por haber encontrado esta gente con la que siente a gusto, que se siente cobijada por esta gente, que hay como una confianza y un cariño que se establece y vamos a ver qué pasa con todo eso en esta segunda temporada.

“O sea, ¿qué pasa cuando crees que llegas a un lugar?, ¿qué haces con ese lugar a donde llegaste?, ¿hacia dónde volteas ahora la mirada? y ¿hacia qué parte de ti misma te va a llevar?, porque definitivamente, pues no es la Elena que vimos en la tienda de bromas que estaba ahí vendiendo, que dijo: ‘yo aquí me quedo, soy mánager y aquí me establezco’, que también está bien, pero la vida le dijo: ‘pues no, te tienes que salir’. Y entonces siento que esta segunda temporada empieza Elena viendo un horizonte que nunca se esperó ver, una apertura en el horizonte y que tienes que ver cómo vas a mantener tu suelo ahí”, compartió Mariana en entrevista con Excélsior.

La actriz de 48 años, quien hasta el momento ha priorizado su carrera sobre la posibilidad de la maternidad, es consciente de que si bien los hijos aprenden y son guiados por los padres en diferentes etapas de su crecimiento, los padres también viven diferentes momentos de la paternidad durante el desarrollo de sus hijos y, al final, se vuelve un intercambio de enseñanzas.

Los hijos hacen eso por los papás también, o sea, los maestros se convierten en estudiantes y los estudiantes en maestros. Y el rol del autoconocimiento, pues el espejeo pasa con los hijos constantemente cuando uno está atento de cachar lo que te está pasando y los procesos que se te están detonando.

Stick, el swing perfecto Cortesía Apple TV

“Y yo creo que a Elena se le han detonado muchos procesos a raíz de que se lanzó en esta aventura con Santi y a confiar en esta gente que acaba de conocer y que es su familia”, explicó.

En esta segunda entrega, Santi da el siguiente paso en su camino hacia el golf profesional, sólo para descubrir lo rápido que puede cambiar este deporte cuando el talento se convierte en una expectativa.

Mientras él persigue su sueño, Pryce Cahill (Owen Wilson) comienza a preguntarse qué posibilidades quedan todavía para él. Impulsado por su antiguo rival Clark Ross (Timothy Olyphant), Pryce hace algo que nadie espera: apuesta por sí mismo y emprende un improbable regreso con la esperanza de convertirse en el golfista de mayor edad en ganar un torneo Major.

Y en medio de esto se encuentra Elena, quien está tomando su papel de madre protectora y al mismo tiempo tendrá que ir aprendiendo cómo dejar crecer y seguir sus sueños a su hijo en esta historia que se transmite en Apple TV.

Va aprendiendo que a los hijos hay que dejarlos volar y hay que dejarlos caminar, y que parte de la educación, lo delicado de una educación de una madre es saber cuándo los tienes que impulsar en su libertad y cuándo les tienes que poner un límite o cuándo les tienes que decir una verdad incómoda. Entonces, como que toda esa tensión de la relación madre - hijo que se vive, especialmente en estas etapas de la vida tan vulnerables como la adolescencia, cuando están cruzando esa moral hacia ser un adulto.

“Es todo, todos estos estires y aflojes que se viven entre la mamá y un hijo me encantan, porque en Stick los han tomado mucho en cuenta, los han metido en todo el arco de los personajes, en la relación con Santi, y la vamos a ver ahí en ese estire y afloje, de la vida. También esta temporada muestra que el ganar significa diferentes cosas para cada quien y el éxito también es un concepto que no es fijo y no está afuera, sino adentro y representa diferentes cosas para todo mundo.”, agregó la actriz.

Owen Wilson en Stick, el swing perfecto Cortesía Apple TV

Owen Wilson, adorado

La originaria de Monterrey, Nuevo León, no tiene más que palabras bonitas hacia su compañero de reparto –y productor– Owen Wilson, quien a lo largo del proyecto ha mostrado su calidad humana, su profesionalismo y su capacidad de crear una segunda familia, aunque sea temporal, en el set.

Es una persona muy cariñosa, sabe ser muy buen jefe, siento que nos cuida como papá, no sé, como hermano grande... siempre tiene un cariño, nos abraza, nos dice cómo estamos, ya ves que tiene una forma, pues muy sosegada de ser, a pesar de que es súper chistoso y que es inteligentísimo.

“Es un es una persona brillante, no sólo un actor brillante, sino es una persona, yo creo que de un IQ muy elevado, ha hecho que esta serie replique, en la cuestión del cariño, de la hermandad y de la dulzura compartida lo que vivimos en la serie, porque podría no ser así, pero él se ha encargado personalmente de hacernos sentir en casa siempre y de hacernos sentir queridos. Es un placer llegar a un set que se convierte en un hogar también, aunque sea de manera transitoria, como en la serie”, dijo.