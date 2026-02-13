¡Ya salió! Netflix revela tráiler de Bridgerton temporada 4 parte 2

Desde su estreno, Bridgerton se convirtió en uno de los mayores éxitos internacionales del catálogo de Netflix. Inspirada en las novelas de Julia Quinn y producida por Shondaland bajo la visión de Shonda Rhimes, la serie nos transporta a la alta sociedad londinense del siglo XIX.

La trama gira en torno a la influyente familia Bridgerton y sus ocho hermanos, cada uno destinado a protagonizar su propia historia de amor en medio de bailes fastuosos, estrictas normas sociales y el escrutinio público alimentado por los escritos de la misteriosa Lady Whistledown.

Romance, empoderamiento femenino y tensiones de clase son los ingredientes que han consolidado a la ficción como una de las más comentadas en redes sociales en cada temporada.

Benedict y Sophie: un amor que desafía las reglas

La cuarta temporada pone el foco en Benedict Bridgerton, el segundo hijo de la familia, interpretado por Luke Thompson. En la primera parte vimos cómo quedó profundamente cautivado tras un enigmático encuentro durante un baile de máscaras organizado por su madre.

La mujer que le robó el aliento era conocida únicamente como la “Dama de Plata”. Sin embargo, detrás del antifaz se encontraba Sophie Baek, personaje interpretado por Yerin Ha, una joven cuya verdadera posición social dista mucho de la imagen que proyectó aquella noche.

El nuevo tráiler muestra cómo esa fantasía romántica está a punto de enfrentarse con una realidad mucho más compleja. La diferencia de clases y los secretos que Sophie guarda podrían convertirse en un obstáculo imposible de superar.

Fecha de estreno y lo que veremos en la Parte 2

Netflix confirmó que los nuevos episodios estarán disponibles a partir del 26 de febrero. Esta segunda entrega de la temporada promete llevar la relación entre Benedict y Sophie al límite.

El avance deja entrever que él deberá cuestionar las rígidas expectativas de la sociedad londinense, mientras que ella se mueve en un terreno peligroso, consciente de que su identidad podría quedar al descubierto en cualquier momento.

Además, el conflicto se intensifica tras la polémica propuesta de Benedict, quien plantea una relación marcada por las restricciones sociales de la época.

Romper los estereotipos del romance clásico fue el reto para Luke Thompson y Yerin Ha en la cuarta temporada de la aclamada serie Bridgerton. Cortesía Netflix

Más romances en Bridgerton

Como es tradición en la serie, la historia principal no avanza sola. Otras parejas también enfrentan momentos decisivos.

Francesca inicia una nueva etapa matrimonial junto a John Stirling, mientras Violet Bridgerton continúa consolidando su relación con Marcus Anderson. Por su parte, Colin y Penelope deben asumir las consecuencias de que la identidad de Lady Whistledown finalmente haya sido revelada ante toda la sociedad.

El tráiler también confirma el regreso de Anthony y Kate. Será el hermano mayor quien impulse a Benedict a escuchar su corazón, en una escena que promete convertirse en una de las más emotivas de la temporada.

Francesca y John Stirling regresan a Bridgerton 4 Foto: Instagram @bridgertonnetflix

Expectativas al máximo

El estreno de la Parte 2 llega acompañado de una enorme expectativa. En redes sociales, los seguidores ya debaten teorías sobre el desenlace de Benedict y Sophie.

¿Triunfará el amor por encima de las diferencias de clase? ¿Podrá la magia del baile de máscaras sostenerse frente a la presión social? Lo que es seguro es que Netflix apuesta nuevamente por el drama, el romance y la espectacularidad visual que han convertido a Bridgerton en un fenómeno global.

El 26 de febrero, los fans tendrán la respuesta. Mientras tanto, el tráiler ya dejó claro que el corazón de Benedict está en juego… y esta vez, el riesgo podría ser mayor que nunca.

AAAT*