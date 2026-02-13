Ikea contrató a Tiny Chef para que se quede a cocinar en la parte del restaurante de su tienda. Así es su nuevo trabajo.

Tiny Chef se hizo viral, luego de que el canal Nickelodeon de Estados Unidos lo despidiera, al cancelar su programa de televisión.

Los creadores de Tiny Chef subieron un clip a Internet, en el que se veía como el pequeño chef recibía la noticia de su despido con lágrimas. Este video se hizo viral, y tocó el corazón de todo el mundo.

Se abrió un Kickstarter para recibir donaciones, y de esta manera, los creadores de Tiny Chef pudieran tener dinero para producir más episodios. La meta se logró y así siguió el programa del pequeño chef animado en stop motion.

Primero lo despidieron de Nickelodeon, pero ahora Tiny Chef consigue trabajo en Ikea Captura de pantalla

Ikea contrató al Tiny Chef

Cuando una puerta se cierra, otra se abre, el Tiny Chef fue contratado por Ikea, para protagonizar una campaña para la tienda sueca de muebles y artículos para el hogar.

Hasta el momento hay tres episodios de las aventuras del Tiny Chef en la tienda Ikea. El primero se trata de que se le rompe una cuchara volteadora de la cocina, y decide ir a Ikea a comprar una.

El pequeño chef queda sorprendido por el tamaño y surtido de la tienda, y quiere llevarse todo lo que ve para su cocina (aunque realmente no lo necesite).

Tiny Chef brinca entre muñecos de peluche, camas y hasta se queda dormido en los colchones de exhibición de la tienda.

Al final, Tiny Chef se queda a comer en el restaurante de Ikea y prueba las albóndigas de faláfel, es justo en este momento que ve el anuncio de una vacante para ser chef del restaurante de Ikea, y quiere aplicar para trabajar ahí.

En la página de Ikea, se puede ver toda la idea de la colaboración con Tiny Chef.

“¡Hola a todos! Desde ese tronco que es su casa, la meta de Cheffy es enseñar a los amigos jóvenes y adultos, las alegrías de la cocina basada en plantas. Él cree que el ingrediente especial en la vida, es la amabilidad. Él puede ser pequeño, pero es grandioso, e hicimos equipo con Cheffy para ayudar a cocinar nuestras nuevas albóndigas de faláfel”, se lee en la página de Ikea.

Para el segundo episodio Cheffy lo dedica a trabajar para perfeccionar su receta de albóndigas de faláfel. En el tercer episodio, el pequeño chef ya está en el restaurante de Ikea, sirviendo albóndigas y otros platillos para los clientes.

¿Cómo terminará esta colaboración?

En el siguiente video, puedes ver la primera aventura de Tiny Chef en Ikea.