Daveigh Chase: el giro que dio la investigación sobre la muerte de la actriz de "El Aro"

La muerte de Daveigh Chase conmocionó a los fanáticos del cine de terror y a quienes la recuerdan por interpretar a la inquietante Samara Morgan en El Aro. Ahora, casi dos semanas después de que se diera a conocer su fallecimiento, finalmente se conocen las causas oficiales.

De acuerdo con el informe emitido por el Departamento Forense del Condado de Los Ángeles, la actriz murió por síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). El documento también señala que el consumo crónico de múltiples sustancias fue otro factor importante que contribuyó al deterioro de su estado de salud.

Las autoridades determinaron que la muerte ocurrió por causas naturales, luego de que Chase fuera atendida en un hospital.

La información pone fin a las especulaciones que surgieron desde que se anunció el fallecimiento de la actriz, quien tenía apenas 35 años.

Su pareja ya había hablado del delicado estado de salud

La noticia de la muerte de Daveigh Chase se conoció públicamente el pasado 17 de junio, un día después de que ocurriera.

Fue Roy Hernández, identificado como su pareja, quien informó sobre el fallecimiento y explicó que la actriz había enfrentado un cuadro médico muy complicado durante sus últimos días.

Según relató, Chase padecía meningitis y varias infecciones en la sangre que terminaron provocándole una sepsis, situación que complicó gravemente su estado de salud.

Incluso antes de su muerte, Hernández había iniciado una campaña de recaudación de fondos mediante GoFundMe para ayudar con los gastos médicos.

En ese espacio compartió el difícil momento que atravesaban y aseguró que los médicos ya le habían advertido que el panorama era poco alentador.

Su estado se ha vuelto crítico y los médicos me han dicho que tal vez no le quede mucho tiempo, escribió.

Días después llegó la noticia que nadie esperaba.

Muere Daveigh Chase, actriz de El aro y voz de Lilo & Stitch IG daveighc

La niña que marcó al cine de terror

Daveigh Chase inició su carrera cuando todavía era una niña y muy pronto se convirtió en uno de los rostros más conocidos de Hollywood.

Uno de sus primeros trabajos importantes fue en Donnie Darko, pero el reconocimiento mundial llegó gracias a El Aro, película estrenada en 2002.

Su interpretación de Samara Morgan, la niña de largo cabello negro que salía de un televisor para perseguir a sus víctimas, se convirtió en una de las imágenes más recordadas del cine de terror moderno.

A pesar de aparecer pocos minutos en pantalla, el personaje quedó grabado en la memoria de millones de espectadores y aún hoy es considerado uno de los íconos del género.

Ese mismo año también prestó su voz a Lilo en la versión original de Lilo & Stitch, otro trabajo que consolidó su carrera durante la infancia.

Muere Daveigh Chase, actriz de El aro y voz de Lilo & Stitch Redes Sociales

Con apenas unos años de trayectoria, Daveigh Chase ya formaba parte de dos producciones que terminarían convirtiéndose en clásicos para toda una generación.

Una vida marcada por las adicciones

En sus últimos años, Daveigh Chase atravesó una etapa especialmente difícil.

Diversos reportes señalaron que llegó a vivir en Skid Row, una de las zonas más vulnerables de Los Ángeles, conocida por concentrar una gran población de personas sin hogar y con problemas de adicción.

También se informó que luchó durante varios años contra el consumo de sustancias, situación que terminó afectando gravemente su salud.

El informe forense confirma que ese consumo crónico fue un factor relevante en las condiciones médicas que presentaba antes de morir.

Muere Daveigh Chase, actriz de El aro y voz de Lilo & Stitch IG daveighc

La noticia ha generado una profunda reflexión entre quienes siguieron su carrera desde pequeña y recuerdan cómo pasó de convertirse en una de las actrices infantiles más prometedoras de Hollywood a enfrentar una realidad completamente distinta lejos de los reflectores.