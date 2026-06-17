Fallece Daveigh Chase, actriz que marcó con 'El aro' y 'Lilo & Stitch'

Daveigh Chase, actriz conocida por interpretar a Samara Morgan en El aro y por dar voz a Lilo en Lilo & Stitch, murió a los 35 años tras sufrir complicaciones derivadas de una meningitis y una infección en la sangre.

La noticia fue confirmada por Roy Hernández, su pareja, quien explicó que la actriz desarrolló sepsis y un fallo progresivo de órganos durante una hospitalización en Los Ángeles. Su fallecimiento ha generado reacciones entre seguidores que la recuerdan por algunas de las películas más populares de principios de los años 2000.

De acuerdo con información publicada por TMZ, Chase había sido ingresada al hospital a inicios de mes debido a un cuadro de desnutrición. Durante su estancia desarrolló la infección que terminó complicando su estado de salud.

Muere Daveigh Chase, actriz de El aro y voz de Lilo & Stitch IG daveighc

¿Quién era Daveigh Chase?

Aunque muchos la identifican por El aro, Daveigh Chase comenzó a construir su carrera desde muy pequeña.

Nació el 24 de julio de 1990 en Las Vegas, Nevada, y desde niña trabajó tanto en actuación como en doblaje. Su gran salto llegó a principios de los años 2000, cuando participó en varios proyectos que terminaron convirtiéndose en referencias para toda una generación.

Uno de ellos fue Lilo & Stitch, la película animada de Disney estrenada en 2002. Chase fue la voz original de Lilo Pelekai, personaje que rápidamente se convirtió en uno de los más populares del estudio y que años después seguiría formando parte de series, especiales y nuevos proyectos relacionados con la franquicia.

Ese mismo año también prestó su voz al personaje principal en la versión en inglés de El viaje de Chihiro, la película de animación japonesa dirigida por Hayao Miyazaki que posteriormente ganó el Oscar a Mejor Película Animada.

Muere Daveigh Chase, actriz de El aro y voz de Lilo & Stitch IG daveighc

¿Cómo se convirtió en Samara de El aro?

Si hubo un papel que marcó la carrera de Daveigh Chase fue el de Samara Morgan en El aro.

La película llegó a los cines en 2002 como una adaptación estadounidense del éxito japonés Ringu. La historia seguía a una periodista que investigaba una misteriosa cinta de video vinculada a una serie de muertes.

Dentro de la trama, Samara era una niña con habilidades sobrenaturales cuya presencia terminaba desencadenando los eventos principales de la historia.

La imagen del personaje saliendo del televisor se convirtió en una de las escenas más recordadas del cine de terror moderno y ayudó a consolidar la popularidad de la película en todo el mundo.

Gracias a esa interpretación, Chase recibió un MTV Movie Award en 2003 como Mejor Villana.

Más de dos décadas después, Samara continúa siendo uno de los personajes más reconocibles del género y el papel con el que gran parte del público sigue asociando a la actriz.

Muere Daveigh Chase, actriz de El aro y voz de Lilo & Stitch Redes Sociales

¿Qué hizo después de El aro?

Tras el éxito de la película, Daveigh Chase continuó trabajando de forma constante en cine y televisión.

Antes de interpretar a Samara ya había participado en Donnie Darko, una producción que con el tiempo se convirtió en una película de culto.

Posteriormente apareció en series como ER y Sabrina, la bruja adolescente, además de formar parte de distintos proyectos cinematográficos.

Uno de sus trabajos más importantes llegó con Big Love, serie de HBO centrada en una familia polígama. Allí interpretó a Rhonda Volmer durante cinco temporadas y apareció en más de 30 episodios.

Aunque nunca alcanzó el nivel de exposición de otras estrellas infantiles de su generación, mantuvo una carrera activa durante varios años y dejó una filmografía que abarca animación, terror, drama y televisión.

Muere Daveigh Chase, actriz de El aro y voz de Lilo & Stitch IG daveighc

¿Qué pasó con el video de Diddy que volvió a circular?

Tras conocerse la muerte de la actriz, algunos usuarios comenzaron a compartir nuevamente un video grabado durante los MTV Movie Awards de 2003.

Las imágenes muestran a Daveigh Chase cuando tenía 12 años conversando detrás del escenario con Sean Combs.

El fragmento volvió a llamar la atención debido al proceso judicial que actualmente enfrenta el productor musical. En la grabación se observa a Combs preguntándole a la actriz si asistiría a una fiesta esa noche.

No existe información pública que indique que Chase haya acudido al evento ni tampoco que mantuviera una relación posterior con el músico.

El video permaneció prácticamente olvidado durante años y comenzó a ser compartido nuevamente en redes sociales tras el arresto de Combs en 2024.