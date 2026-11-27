Dave Keuning, guitarrista de la banda estadounidense The Killers, compartió con sus seguidores uno de los episodios más difíciles que ha enfrentado: un derrame cerebral grave que puso en riesgo su vida y del que afortunadamente logró recuperarse.

El músico utilizó sus redes sociales para contar cómo vivió este complicado momento, en una publicación que también estuvo marcada por una noticia mucho más feliz: el nacimiento de su hija Odette, hace apenas tres meses. El mensaje estuvo acompañado de una fotografía junto a su esposa y su pequeña.

“¡Feliz Día de Acción de Gracias a todos! Hace tres meses, tuvimos a nuestra niña, Odette”, escribió al comenzar su publicación.

¿Qué le pasó a Dave Keuning, guitarrista de The Killers?

El músico relató que sufrió un derrame cerebral provocado por un coágulo de sangre en el cerebro, una situación que puso su vida en peligro. De acuerdo con lo que compartió, los médicos le dijeron que tenía apenas un 40% de posibilidades de sobrevivir y que existía el riesgo de que quedara con alguna discapacidad.

“Tenía un coágulo de sangre en mi cerebro que cortó el suministro de sangre a todo el lado derecho de mi cerebro. Para cuando llegué al hospital, estaba ciego de un ojo y había perdido la función en mi lado izquierdo, pero todavía no podía darme cuenta de que estaba teniendo un derrame cerebral”.

Keuning también explicó que fue su esposa quien reaccionó oportunamente y permitió que recibiera atención médica a tiempo. Gracias a ello, pudo llegar al hospital, donde fue sometido a una cirugía.

Dave Keuning agradece a su familia y compañeros de The Killers

Después de la operación, una de las primeras cosas que hizo el guitarrista fue comprobar si todavía podía tocar su instrumento sin dificultad.

En su mensaje, también aprovechó para expresar su agradecimiento a su familia y a sus compañeros de The Killers, destacando lo afortunado que se siente por haber superado este episodio y poder continuar con su vida.

“Me siento extremadamente afortunado de estar vivo y bien, y de poder usar mis manos y pies y hablar como antes. Estoy agradecido por mi esposa, mi hijo, mi hija, y todos mis compañeros de banda, de los que me siento más cerca que nunca”.

Seguidores de Dave Keuning reaccionan a su recuperación

La publicación no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes compartieron mensajes de cariño, apoyo y buenos deseos para el músico después de conocer lo que había vivido.

Además, varios usuarios hicieron referencia a lo significativo que resultaba su mensaje durante el Día de Acción de Gracias, celebrado el jueves 26 de noviembre, una fecha en la que muchas personas expresan gratitud por sus seres queridos y los momentos importantes de su vida.

Dave Keuning atraveso por un derrame cerebral. IG @keuning

Así, el guitarrista compartió un episodio en el que se mezclaron dos momentos completamente distintos: la alegría por la llegada de su hija Odette y la difícil experiencia de enfrentar un derrame cerebral que pudo cambiar su vida para siempre.