Dave Bautista será Kratos en la serie de ‘God of War’: confirman oficialmente su llegada al proyecto

La adaptación televisiva de ‘God of War’ ya tiene nuevo protagonista. Dave Bautista fue confirmado para interpretar a Kratos en la serie que prepara Amazon Prime Video basada en la popular franquicia de videojuegos.

La incorporación del actor ocurre después de que Ryan Hurst, quien había sido elegido originalmente para dar vida al personaje, tuviera que abandonar el proyecto debido a una lesión en el bíceps que requirió cirugía. El cambio de protagonista obligará a repetir las escenas que ya habían sido filmadas con Hurst.

Foto: amazonmgmstudios.com

¿Por qué Dave Bautista reemplazará a Ryan Hurst?

El cambio de actor se produjo después del problema físico que sufrió Hurst durante la producción. La lesión habría provocado retrasos en el calendario de rodaje, por lo que Amazon y Sony optaron por buscar a un nuevo intérprete para asumir el papel principal.

Bautista se perfila como una elección acorde con las características físicas de Kratos, uno de los personajes más reconocibles de PlayStation. El actor, conocido también por sus papeles en grandes producciones de acción, cuenta con la preparación física necesaria para representar al guerrero espartano.

Foto: Instagram Dave Bautista

¿Cuándo continuará la producción de ‘God of War’?

La serie recibió un pedido inicial de dos temporadas, que serán filmadas de manera consecutiva. La producción comenzó en Vancouver y, con Bautista ya incorporado como protagonista, se espera que las grabaciones continúen próximamente.

Además de las nuevas escenas, el equipo tendrá que volver a filmar aquellas secuencias que habían sido realizadas anteriormente con Ryan Hurst.

Foto: Instagram Dave Bautista

¿Qué historia contará la serie de ‘God of War’?

La adaptación tomará como referencia los acontecimientos de los videojuegos más recientes de la franquicia, en los que Kratos deja atrás parte de su pasado para enfrentar nuevos desafíos junto a su hijo Atreus.

La historia seguirá a ambos durante un viaje para cumplir el último deseo de Faye, esposa de Kratos y madre de Atreus. En el camino, padre e hijo tendrán que enfrentarse a diferentes amenazas relacionadas con los dioses de la mitología nórdica.

La producción explorará también la complicada relación entre ambos personajes, mientras Kratos intenta guiar a su hijo y Atreus busca que su padre muestre un lado más humano.

¿Quién interpretará a Atreus?

Callum Vinson continuará ligado a la producción para interpretar a Atreus, el hijo de Kratos.

El reparto también incluye a Max Parker como Heimdall, Ólafur Darri Ólafsson como Thor, Mandy Patinkin como Odín, Alastair Duncan como Mimir, Danny Woodburn y Jeff Gulka como Brok y Sindri, además de Ed Skrein como Baldur.

Foto: Instagram Callum Vinson

Ronald D. Moore se desempeña como guionista, productor ejecutivo y showrunner del proyecto. Por su parte, Frederick E.O. Toye estará al frente de los dos primeros episodios. La serie cuenta con la participación de productores vinculados a Amazon MGM Studios, Sony Pictures Television y PlayStation Productions.

Con Dave Bautista como nuevo protagonista, la adaptación de ‘God of War’ enfrenta una nueva etapa de producción y mantiene la expectativa de los seguidores de la saga, especialmente ante la llegada de un Kratos con un rostro distinto al anunciado originalmente.