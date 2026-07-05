¿Y Kenia Os? Belinda y Danna apoyan a México con video antes del partido vs Inglaterra

Belinda y Danna sorprendieron a sus fans en redes sociales luego de publicar un video en el que muestran su respaldo a la Selección Mexicana rumbo al partido contra Inglaterra en el Mundial 2026. Aunque el mensaje estaba dedicado al equipo nacional, la publicación también provocó comentarios por la ausencia de Kenia Os, un detalle que no pasó desapercibido para los internautas.

Vestidas con la camiseta de la Selección Mexicana, ambas cantantes compartieron un mensaje de ánimo para el equipo que disputa este domingo 5 de julio su encuentro en el Estadio Ciudad de México contra Inglaterra. En poco tiempo, el video acumuló miles de reacciones y se convirtió en uno de los contenidos más comentados de la previa del partido.

Foto: Instagram belindapop

¿Qué dijeron Belinda y Danna en el video?

Durante la grabación, las artistas que vestían la camiseta de la Selección Nacional expresaron su entusiasmo por el encuentro y su confianza en que México conseguirá la victoria.

"Ya estamos listas. ¿Y si sí? A que sí. Hoy ganamos. Ganando como siempre. ¡Hoy se gana México!", dicen Danna y Belinda mientras muestran la camiseta de la Selección Mexicana.

Foto: Instagram danna

Además del apoyo al combinado nacional, el video retomó una frase que Belinda ya había hecho popular días antes y que volvió a captar la atención de los usuarios: “A que sí”.

¿De dónde surgió el "¿A qué sí?" de Belinda?

La expresión nació tras el partido entre México y Ecuador en el Estadio Ciudad de México. Al finalizar ese encuentro, Belinda fue entrevistada en medio del ambiente de celebración e intentó sumarse a uno de los gritos de la afición, generando un momento espontáneo que rápidamente se volvió viral.

Las cantantes compartieron un video juntas para mostrar su apoyo a México Instagram

Ese mismo día, la cantante también participó en la ceremonia en la que Julián Quiñones recibió el reconocimiento como Jugador Más Valioso del partido. Desde entonces, el video comenzó a circular en redes sociales y ahora volvió a ser recordado gracias a la colaboración con Danna.

¿Por qué hablan de Kenia Os y su ausencia en el video de Danna y Belinda?

Entre los comentarios que generó la publicación, uno de los temas más mencionados fue que Kenia Os no apareció junto a las dos artistas. Esto llevó a algunos seguidores a cuestionar si existía alguna razón detrás de su ausencia.

Foto: Apple Music

Hasta ahora no hay información que apunte a un conflicto entre las cantantes, ya que hace unos meses las tres cantantes dieron a conocer que estaban realizando una colaboración, sin embargo, desde hace poco solo se ha visto juntas a Belinda y Danna, por lo que las especulaciones no han tardado en aparecer.