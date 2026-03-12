La actriz mexicana Daniela Castro compartió un mensaje dirigido a padres de familia después de que su hija Alexa Castro recibiera llamadas con amenazas e insultos provenientes de números desconocidos.

A través de un video difundido en sus redes sociales, la actriz explicó que decidió contar lo ocurrido como una forma de alertar a otros padres de familia sobre los riesgos que pueden enfrentar los jóvenes a través de los teléfonos móviles y las redes sociales.

Según relató la actriz, el incidente ocurrió el pasado domingo cuando su hija recibió una llamada inesperada de un número que no tenía registrado.

Daniela Castro revela amenazas contra su hija Alexa y lanza alerta Cuartoscuro

La llamada que encendió las alarmas en la familia

En el video, Daniela Castro explicó que Alexa decidió atender una llamada de un número desconocido y de inmediato comenzó a recibir insultos y amenazas por parte de las personas que estaban al otro lado de la línea.

De acuerdo con el testimonio de la actriz, los mensajes incluían comentarios ofensivos y agresivos, además de afirmaciones que indicaban que quienes llamaban aseguraban haberla visto previamente en un centro comercial.

La situación se volvió aún más inquietante cuando descubrieron que no se trataba de una sola persona.

Según relató la actriz, detrás de las llamadas habría un grupo de aproximadamente 28 personas, entre hombres y mujeres, que estaban participando en las amenazas.

Así reaccionó la familia de Daniela Castro ante las amenazas

La actriz explicó que cuando su esposo tomó el teléfono y respondió a la llamada, las personas que estaban molestando dejaron de comunicarse.

Esto permitió que la situación se detuviera en ese momento, aunque el incidente dejó a la familia en estado de alerta.

Daniela Castro reconoció que la experiencia fue impactante, especialmente porque no sabían quién estaba detrás de las llamadas ni cómo habían conseguido el número telefónico de su hija, el cual describió como privado.

“Uno entra en shock porque no sabes de dónde viene ni hacia dónde va”, explicó la actriz al referirse a la incertidumbre que vivieron tras el episodio.

Daniela Castro revela amenazas contra su hija Alexa y lanza alerta IG danielacastro.oficial

La advertencia que Daniela Castro quiso compartir

Más allá de denunciar lo ocurrido, Daniela Castro aseguró que decidió publicar el video con el objetivo de alertar a otros padres de familia.

La actriz insistió en que es importante que los adultos estén atentos al uso que los jóvenes hacen de sus teléfonos, iPads y redes sociales, ya que muchas situaciones de acoso o intimidación pueden ocurrir a través de estos medios.

Según explicó, la violencia y la inseguridad ya no se limitan a espacios físicos.

Ahora también pueden presentarse en el entorno digital o a través de llamadas telefónicas, lo que puede afectar a niños y adolescentes.

Por ello, pidió a los padres mantenerse atentos a cualquier señal que pueda indicar que sus hijos están enfrentando una situación de este tipo.

Daniela Castro revela amenazas contra su hija Alexa y lanza alerta Cuartoscuro

¿Lograron identificar los números involucrados?

En el mismo mensaje, Daniela Castro aseguró que la familia ya logró identificar algunos de los números telefónicos desde los que se realizaron las llamadas.

Según explicó, actualmente tienen información sobre a quiénes pertenecen varios de esos teléfonos, lo que podría ayudar a esclarecer lo ocurrido.

Aunque la actriz no dio más detalles sobre posibles acciones legales o investigaciones, señaló que la familia se encuentra tomando medidas para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir.

Al final del video, Daniela Castro reiteró que su intención al contar lo ocurrido no es generar alarma, sino fomentar la prevención.

La actriz pidió a las familias cuidar y acompañar a sus hijos, además de mantener una comunicación abierta que permita detectar cualquier situación extraña o preocupante.

“Cuiden mucho a sus hijos y a sus hijas”, expresó la actriz al cerrar su mensaje.