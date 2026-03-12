Illya Kuryaki & The Valderramas regresa al Vive Latino después de 14 años

Emmanuel Horvilleur y Dante Spinetta irrumpieron en la década de los 90 con una fusión de sonidos que mezclaba el hip hop con el pop, lo electrónico, el rap, el rock y el funk… algo que en aquel tiempo era impensable. Pero fue justo esa disrupción su carta de presentación bajo la identidad de Illya Kuryaki & The Valderramas.

En 1998 se llevó a cabo la primera edición del Vive Latino y ahí estuvieron los Kuryaki con toda la energía que se trae a los 20 años y cuatro discos de estudio que los habían colocado en el gusto de los mexicanos.

“Nosotros tocamos en el primer Vive Latino que hubo. Después, en 2007, vinimos solistas, yo toqué una canción con Dante y él una canción conmigo, en los shows, y después volvimos en 2012. La verdad que la primera fue increíble porque era un festival muy ambicioso en esa época y tuvo cosas locas como, por ejemplo, fue la primera vez que Spinetta padre subió a un escenario en México. Después tuvo la oportunidad de venir algunas veces, pero subió con nosotros e hicimos un tema que se llama Mi Chevy y mis franciscanas, del segundo disco de Kuryaki.

“Muy enérgico y eléctrico. Después el segundo Vive, cuando vinimos como solistas, yo estaba en el disco rocanrolero y una época también en donde se me hacía muy difícil venir a tocar a México, y por suerte pudimos cerrar esta cosa de los dos shows solistas y de cantar, yo Abarajame con Dante, y él Jugo en mi show”, recordó Horvilleur en charla con Excélsior.

Para los argentinos, el Vive Latino es un lugar conocido y querido, en el que hoy se siguen abriendo los escenarios para los nuevos talentos y da la oportunidad a los ya consagrados de vivirlo desde otra perspectiva y con la importancia que tiene en la escena latinoamericana.

“Me encanta ser parte una vez más de este festival tan grande de Latinoamérica en el que siempre veo artistas de Argentina que vienen a tocar. Digamos, es algo a lo que siempre apuntamos de la manera que sea. Me da mucha felicidad volver a ser parte de esto, hay un montón de artistas que me encantan. Tocan Los Fabulosos Cadillacs, Lenny Kravitz, los Hermanos Gutiérrez que me encantan también. Nada, está buenísimo el festival”, señaló Emmanuel.

Este año los Kuryaki cumplen 30 años de la primera vez que visitaron México, y desde entonces han tenido una relación cercana con el país, que va más allá de sólo las presentaciones; a ellos les gusta la nación por todo lo que les ha dado.

“Se siente algo... se siente un lugar que no me es ajeno. Estoy cumpliendo los 30 años de la primera vez que vine a México a tocar allá en el Teatro Metropólitan con Illya Kuryaki. Una noche increíble que también fue un momento bastante único porque tocábamos nosotros y había dos bandas que abrían la noche, a las que después les fue bastante bien: Molotov y Control Machete.

“México es un lugar en el que siempre la hemos pasado bien y del que somos parte también. Somos esos extranjeros que son parte, un poco a nuestro modo, de lo que es también la música de este lugar. Y que también este lugar nos ha influenciado; nosotros vinimos en esa época con un disco como Chaco o con el MTV Unplugged que habíamos hecho, y con ciertas influencias de un México que nos llegaba sin haber conocido el lugar, sin haber entendido qué era, pero con el cine, con El Chavo del Ocho, con cosas que de niños nos llegaban, los mundiales, y empezamos a entender un poco y a ser parte”, agregó el músico de 51 años.

Y en esas coincidencias de la vida, Emmanuel Horvilleur no sólo vuelve a México con los Kuryaki a 30 años de su primer show, también aterrizó con un nuevo disco bajo el brazo. Mi año gótico es un reflejo de cómo esa autenticidad, tanto con Dante como siendo solista, siempre se ha mantenido a pesar de lo que hoy se consideran tendencias.

“Creo que desde chicos nos impusimos que podíamos escuchar a quien sea; obviamente, los consejos de quien sea, pero nunca se metieron en nuestra música. Las discográficas en las que habíamos estado siempre confiaron en que nosotros funcionamos siendo libres 100%.

“Después cada uno tiene su ‘esta vez voy a tratar de hacer un disco que sea un poco más así’, pero porque uno lo necesita. El disco anterior tal vez era un poco más tranquilo, en este necesité ajustar un poco más los ritmos y ponerlo un poco más bailable, por decirlo de alguna manera. Yo creo que la tendencia que nosotros abrazamos siempre fue nuestra tendencia.

“Y a veces esa tendencia iba en paralelo con algunas cosas de las que suenan, a veces no. A veces cosas que hemos hecho nosotros hace muchos años ahora son tendencia… esa cosa que muchas veces nos han dicho que estábamos adelantados al sonido 10 o 15 años, y bueno, un poco de eso hay también.

“Cuando nosotros arrancamos con la mezcla de hip hop, rock, funk y pop, había pocas bandas que hacían ese sonido y ahora es mucho más natural escucharlo en otros artistas. Entonces ese tal vez haya sido un poco nuestro aporte, luchar por esa libertad y que después sea algo más natural”, sentenció el intérprete.

Mi año gótico incluye canciones como Caetano (junto a Fito Páez), Ya es tarde (Alex Anwandter) y Santo domingo (Javiera Mena y Ale Sergi), entre otras.

El álbum ya está disponible en plataformas de streaming con sus 10 rolas.

Vive Latino

· Domingo 15 de marzo

· Illya Kuryaki & The Valderramas

· Escenario: Amazon

· Horario: 20:35 horas

· La última vez que la banda se presentó en el festival fue en 2012.

· Illya Kuryaki & The Valderramas tienen ocho discos grabados.

· Emmanuel Horvilleur ha editado nueve discos en solitario.

· La banda ha sido catalogada como precursora del estilo que ahora presumen Ca7riel y Paco Amoroso.

· Es fanático de Vélez Sarsfield.