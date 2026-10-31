¿Quién era Peter Medak? El director que dejó huella en Breaking Bad

El elenco y el equipo detrás de Breaking Bad vuelven a estar de luto tras el fallecimiento de Peter Medak, director que también formó parte de la realización de esta reconocida serie de televisión.

A lo largo de su trayectoria, el cineasta dejó huella en la industria del entretenimiento gracias a su trabajo en películas y series que se han convertido en referentes para distintas generaciones de espectadores.

¿Quién era Peter Medak?

Peter Medak nació en Budapest, Hungría, el 23 de diciembre de 1937. En 1956 tuvo que abandonar su país debido a la Revolución húngara y se trasladó a Inglaterra, donde comenzaría una nueva etapa de su vida y su carrera profesional.

Una vez ahí, descubrió su interés por el mundo cinematográfico y comenzó a trabajar como aprendiz en distintas áreas de producción, entre ellas como ayudante de dirección. Poco a poco fue adquiriendo experiencia hasta abrirse camino como cineasta.

Su debut como director llegó con Negatives (1968), película cofinanciada por Paramount Pictures y basada en la novela de Peter Everett. Posteriormente, se trasladó a Estados Unidos con el propósito de consolidar su carrera en la industria.

En el ámbito personal, estuvo casado con Katherine LaKermance, con quien tuvo dos hijos. Tras su fallecimiento, años después contrajo matrimonio con la actriz Carolyn Seymour, con quien también formó una familia.

Películas y series de Peter Medak

A lo largo de su carrera, Peter Medak participó en diferentes producciones cinematográficas y televisivas, algunas de ellas reconocidas por su impacto en la industria del entretenimiento.

Entre sus películas más destacadas se encuentran:

La clase dominante (1972).

La clase dominante (1972). Al final de la escalera (1980).

Los Kray (1990).

Let Him Have It (1991).

Species II (1998).

Series de televisión

También participó como director en producciones de series reconocidas, entre ellas:

Breaking Bad, en el episodio "Peekaboo".

Breaking Bad, en el episodio "Peekaboo". Hannibal, en el episodio "Œuf".

House (Dr. House).

Chicago Hope.

Serie Breaking Bad. Foto: IMDb

Premios y reconocimientos de Peter Medak

El trabajo de Peter Medak recibió reconocimiento dentro de la industria cinematográfica. Entre los galardones que obtuvo se encuentran:

Evening Standard British Film Award (1991).

Evening Standard British Film Award (1991). Boston Society of Film Critics Awards: recibió un Special Award (2018).

Nominaciones

A lo largo de su trayectoria entre las nominaciones estuvieron:

Palma de Oro (1972).

Palma de Oro (1972). Premios CableACE (1989).

Director de cine Peter Medak. Foto: IMDb

Peter Medak deja una trayectoria importante dentro del cine y la televisión. Sus producciones y colaboraciones permanecerán como parte de su legado artístico, que seguirá acercando su trabajo a nuevas generaciones de espectadores.