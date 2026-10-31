Alex Fernández: ¿quién es Alexia Hernández, su esposa y madre de sus hijas?

Alex Fernández se ha abierto camino en la música regional mexicana siguiendo los pasos de su padre, Alejandro Fernández, y de su abuelo, Vicente Fernández. Sin embargo, lejos de los escenarios, el cantante también ha construido una familia junto a Alexia Hernández, su pareja desde hace más de 15 años y madre de sus dos hijas.

Mientras el cantante se prepara para presentarse en la Ciudad de México, su historia de amor vuelve a despertar interés entre quienes siguen de cerca a la Dinastía Fernández.

Foto: Instagram alexiah.mma

¿Quién es Alexia Hernández, la esposa de Alex Fernández?

Alexia Hernández es conocida principalmente por su relación con el hijo de Alejandro Fernández. A diferencia de otros integrantes de la familia, ha preferido mantenerse alejada de la exposición mediática y llevar su vida personal con discreción.

La pareja comparte su gusto por los animales, especialmente por los caballos, así como su interés por la charrería y las actividades relacionadas con el campo. Estos pasatiempos forman parte de los momentos que disfrutan juntos.

Aunque no suele aparecer en entrevistas ni protagonizar titulares por cuenta propia, Alexia comparte ocasionalmente fotografías de su vida familiar y de las experiencias que vive junto a su esposo.

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¿Cómo comenzó la historia de amor de Alex Fernández y Alexia Hernández?

La historia entre Alex y Alexia comenzó en diciembre de 2010, cuando iniciaron su noviazgo. Su relación se mantuvo durante varios años antes de que el cantante comenzara a ganar mayor presencia pública dentro de la industria musical.

Alexia estuvo a su lado desde antes de que él emprendiera formalmente su carrera como intérprete, por lo que ha acompañado distintas etapas de su crecimiento profesional y personal.

En septiembre de 2020, después de casi una década juntos, Alex anunció su compromiso con Alexia. La noticia confirmó que ambos estaban listos para dar el siguiente paso en su relación.

En aquel momento, el cantante expresó la ilusión que le provocaba formar una familia con ella y reconoció que estaba profundamente enamorado.

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¿Cuándo se casaron Alex Fernández y Alexia Hernández?

La pareja celebró su boda civil el 14 de mayo de 2021 en Guadalajara, Jalisco. Semanas después, en junio de ese mismo año, realizó una ceremonia espiritual en Puerto Vallarta para reafirmar su compromiso.

Sin embargo, todavía tenían pendiente su enlace religioso, que inicialmente habían contemplado celebrar en 2021. La pareja decidió aplazarlo debido al delicado estado de salud de Vicente Fernández, abuelo del cantante, con la esperanza de que pudiera acompañarlos en ese momento especial.

Finalmente, Alex Fernández y Alexia Hernández se casaron por la Iglesia el 11 de noviembre de 2022, en la parroquia de San Juan Macías, ubicada en Zapopan, Jalisco.

La ceremonia reunió a familiares y amigos de los novios y representó la culminación de los planes matrimoniales que habían pospuesto en distintas ocasiones.

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¿Cuántas hijas tienen Alex Fernández y Alexia Hernández?

Alex y Alexia son padres de dos niñas: Mía y Nirvana, quienes han ampliado la familia que comenzaron a construir durante sus años de noviazgo.

Su primogénita, Mía, nació en marzo de 2022, mientras que su segunda hija, Nirvana, llegó al mundo en enero de 2024.

Desde que se convirtieron en padres, el cantante ha compartido en distintas ocasiones la importancia que tiene su familia en su vida. La paternidad representa una faceta personal que compagina con sus compromisos musicales y con la responsabilidad de continuar el legado artístico de los Fernández.

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¿Qué relación tiene Alexia Hernández con la Dinastía Fernández?

Al casarse con Alex Fernández, Alexia pasó a formar parte de una de las familias más reconocidas de la música mexicana.

Su esposo es hijo de Alejandro Fernández, conocido como El Potrillo, y nieto del fallecido Vicente Fernández, una de las figuras fundamentales de la música ranchera en México.

La familia también incluye a otros integrantes que han desarrollado carreras musicales, entre ellos Camila Fernández, prima de Alex, quien ha seguido los pasos de su padre y su abuelo en la industria.

¿Cuándo se presentará Alex Fernández en el Teatro Metropólitan?

Alex Fernández ofrecerá un concierto el sábado 31 de octubre de 2026 en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, como parte de su gira Voz de mi Sangre. La presentación está programada para las 20:00 horas.

El espectáculo contará con el acompañamiento del Mariachi Real Azteca y un cuerpo de baile folclórico, en una propuesta que busca celebrar las raíces de la música mexicana y la herencia artística de su familia.

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Además, el concierto será una oportunidad para escuchar en vivo algunos de sus lanzamientos recientes, entre ellos "Voz de Mi Sangre", mientras el cantante continúa trabajando en nuevos proyectos.

Así, mientras Alex Fernández mantiene el legado musical de la Dinastía Fernández sobre los escenarios, también comparte una etapa de su vida marcada por el matrimonio y la paternidad junto a Alexia Hernández, la mujer que lo acompaña desde hace más de una década.