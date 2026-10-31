Belinda ya tiene competencia: Así reaccionó Eugenio Derbez al DERBE-WEEN

Eugenio Derbez ya tiene su propio Halloween. El actor mexicano reaccionó al DERBE-WEEN, una celebración organizada por sus fans, quienes desfilaron con disfraces inspirados en los personajes que han marcado su trayectoria artística.

Y es que el comediante ha acompañado a varias generaciones con sus programas y ocurrencias. Con más de 40 años de trayectoria, sus personajes siguen presentes en la memoria de quienes crecieron viendo sus sketches y series de televisión.

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre el DERBE-WEEN organizado por sus fans?

A través de sus redes sociales, el actor mexicano compartió un video para bromear con sus seguidores sobre esta celebración y hacer referencia al famoso Beliween de Belinda. “Así como Belinda tiene su Beli-ween… ¡yo ya tengo mi DERBE-WEEN!”, escribió en su publicación.

En el audiovisual, Eugenio también agradeció a su fan número uno, Ema Lozano, quien estuvo detrás de la organización del evento.

“Quiero dar las gracias a mi fan número 1, a Ema Lozano, porque, pues para que vean que no nada más Belinda tiene su Beliween, yo también hice mi Derbe-ween. Bueno, no yo, pero mi querida Ema organizó el Derbe-ween con todos mis personajes, chequenlo”, comentó el actor.

¿Qué personajes de Eugenio Derbez aparecieron en el DERBE-WEEN?

En el video se observa a los asistentes caracterizados como algunos de los personajes más recordados de los programas de televisión de Eugenio Derbez, entre ellos los de La Familia P. Luche y XHDRBZ, producciones que marcaron a toda una generación.

Entre los disfraces que aparecieron durante el desfile estuvieron Aarón Abasolo, El Diablito, Ludovico Peluche, Barnaby Prieto, Don Pepe Roni, Marilyn Mensón, Blanca Nieves, El Lonje Moco, Julio Esteban, Nicolás Tranquilino, Eloy Gameno, Bob Atroz, El Súper Portero y Armando Hoyos.

Al final del video, los participantes agradecieron a Eugenio Derbez por haber formado parte de una generación que creció viendo sus programas y disfrutando de sus personajes.

Así reaccionaron los fans al DERBE-WEEN de Eugenio Derbez

La creatividad de los seguidores no pasó desapercibida. La publicación compartida por el actor generó sorpresa y reunió alrededor de 25 mil reacciones, además de más de 300 comentarios de usuarios que recordaron a los personajes que han acompañado la carrera del comediante.

Así, el DERBE-WEEN se convirtió en una celebración de nostalgia y creatividad, en la que los fans rindieron homenaje a esos personajes que, a pesar del paso de los años, siguen provocando risas y recuerdos entre el público.