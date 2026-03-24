¡Así es el nuevo Harry Potter! Primer vistazo a Domic McLaughlin en la nueva serie de HBO

¡Tenemos el primer vistazo a Domic McLaughlin como Harry Potter en la nueva serie! HBO compartió la primera imagen promocional del nuevo actor vestido como el niño mago más famoso del mundo.

La serie de Harry Potter no es solo un proyecto en marcha, sino el evento televisivo más ambicioso de la década. La promesa es clara: una fidelidad absoluta a los textos originales de J.K. Rowling que las películas, por limitaciones de tiempo, tuvieron que dejar en el tintero.

Estamos ante un fenómeno que busca redefinir la nostalgia para los que crecimos esperando nuestra carta de aceptación y, al mismo tiempo, presentarle el castillo de Hogwarts a una nueva generación de espectadores.

Así se ve Dominic McLaughlin como Harry Potter

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, HBO Max compartió la primera imagen del actor Dominic McLaughlin vestido con la túnica de quidditch de Harry Potter, en lo que parece Hogwarts.

Dominic McLaughlin como Harry Potter Harry Potter

En la foto, el actor se muestra de espaldas caminando hacia el campo de Quidditch, luciendo el emblemático dorsal número 7 en su túnica de Gryffindor. En la descripción de la imagen, se lee un “Mañana” acompañado de un rayo, como la cicatriz que tiene Harry en la frente.

¿Teaser trailer de la serie de Harry Potter?

Tal parece que este primer vistazo de la serie de Harry Potter vendrá acompañado de un teaser trailer el día de mañana 25 de marzo de 2026, generando grandes expectativas entre potterheads y aquellos que quieren ver el producto audiovisual.

El regreso del "Niño que Vivió" a la pantalla viene acompañado de mucha emoción y aunque los teasers no muestran demasiado, es probable que veamos no solo a Harry, sino también a Alastair Stout y Arabella Stanton como Ron Weasley y Hermione Granger respectivamente.

Serie Harry Potter Harry Potter

Influencers visitan el set de Harry Potter

La primera imagen de Dominic McLaughlin como Harry Potter viene acompañada de una serie de videos en redes sociales de HBO y la saga, donde varios influencers fueron invitados a conocer el set.

En los próximos días, veremos a creadores de contenido compartiendo su experiencia en los estudios Leavesden, donde pudieron ver de primera mano algunas de las grabaciones de la serie de Harry Potter.

Esta visita no solo estuvo marcada por influencers de tiempos recientes, sino también por sitios web que han estado presentes en el mundo mágico desde el inicio, como The Leaky Cauldron.

Influencers visitan set de Harry Potter Harry Potter

¿Cuándo se estrena la serie de Harry Potter?

La serie de Harry Potter todavía no tiene fecha de estreno oficial, pero HBO ha mencionado que se espera que llegue a televisión en 2027. Y sí está ya confirmada una segunda temporada.