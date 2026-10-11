Beetlejuice, el musical, estrenó su temporada en el Centro Cultural 1 y esto durará en cartelera

La Ciudad de México recibió una vez más Beetlejuice, el musical, una puesta en escena que combina humor negro, fantasía, música y espectaculares coreografías para ofrecer una mirada distinta a la historia que conquistó al público en el cine.

Desde los primeros segundos, las luces parpadeantes introducen a los espectadores en un universo tan extravagante como inquietante, donde la muerte se convierte en el punto de partida para hablar de la vida.

Basado en la película de 1988 protagonizada por Michael Keaton y Winona Ryder, el musical cuenta con música y letras de Eddie Perfect, así como libreto de Scott Brown y Anthony King.

Sin embargo, quienes esperan ver una reproducción exacta de la cinta encontrarán una sorpresa: el montaje profundiza en la historia de Lydia y el duelo que enfrenta tras la muerte de su madre.

La joven debe lidiar también con la negligencia emocional de su padre, Charles, mientras su mundo se transforma con la mudanza a una casa embrujada donde vive una pareja fallecida que intenta ahuyentar a los nuevos habitantes. Para lograrlo, recurren a Beetlejuice, un fantasma bioexorcista que puede ser invocado al pronunciar su nombre tres veces.

A través de situaciones disparatadas y un humor negro que provoca carcajadas, la obra construye una reflexión sobre la pérdida, el duelo y la importancia de disfrutar el presente.

Su mensaje es claro: aunque la muerte atraviesa la historia, también puede recordarnos todo lo que significa estar vivos.

La escenografía es otro de los grandes atractivos. Sus formas irregulares y asimétricas acompañan la personalidad de los personajes, mientras los cambios de ambiente ocurren en cuestión de segundos gracias a la coordinación del equipo técnico.

El ensamble y los bailarines suman complejas coreografías e incluso acrobacias que convierten cada escena en una ventana a la fantasía.

El elenco está encabezado por Ryan Stajmiger como Beetlejuice, quien lleva el humor negro al siguiente nivel con sus ocurrencias y movimientos desenfadados. Leianna Weaver interpreta a Lydia y destaca con una voz que llena la sala. Completan el reparto Kaitlin Feely como Barbara, David Wilson como Adam, Jeff Brooks como Charles y Bailey Frankenberg como Delia.

Tienes hasta el 18 de octubre para ver la obra. Los boletos ya están a la venta. Instagram

La puesta se presenta en su idioma original, inglés, con subtítulos proyectados en pantallas, por lo que conviene mantener la atención tanto en los diálogos como en la acción sobre el escenario.

Tenebroso encarpetado

Durante la alfombra negra del estreno, el actor Armando Hernández (Amar te duele) asistió acompañado de sus hijos y compartió su entusiasmo por descubrir la adaptación teatral de una historia que ya conocía.

Oye, pues disfrutando de este musical hoy en fin de semana con los hijos. Nos encanta el teatro musical, nos encanta esta película. Ahora la vamos a ver por primera vez en el teatro, pues venimos muy contentos y felices”, comentó.

Sobre lo que le atrae de la historia, destacó la manera en que aborda la muerte desde una perspectiva fantástica y divertida. “Bueno, hablando desde la película y de la historia, pues sí, siempre el personaje siempre me pareció muy divertido, muy interesante”, expresó.

También señaló que la trama invita a pensar en “la cercanía que tenemos con la muerte y cómo la vivimos”.

El actor de Amar te duele llevó a sus chamacos a divertirse con la obra de Broadway. Vianey Fonseca

Beetlejuice, el musical tiene una duración aproximada de dos horas y media, con intermedio, y está dirigida a adolescentes y adultos.

Las funciones son de martes a jueves a las 20:00 horas; viernes a las 20:30; sábados a las 13:30 y 20:00, y domingos a las 13:00 y 18:30 horas. Los boletos tienen precios desde mil 574 hasta 3 mil 956 pesos en línea más cargos por servicio y están disponibles en Cartelera de Teatro, Ticketmaster y taquilla.

Al final, la extravagancia de Beetlejuice esconde una invitación a mirar la vida desde otra perspectiva y recordar que: la vida es corta, pero la muerte es muy larga.

La producción está a cargo de Alex Gou, quien desde hace muchos años ha tenido a bien acercar las obras de Broadway al público mexicano, cuyas producciones siempre conservan las escenografías, los vestuarios, música y hasta el elenco original que suele tener algunas temporadas fuera de la Urbe de Hierro para compartir la magia del teatro a nivel mundial.