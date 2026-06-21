El cuerpo de Oliver Tree es trasladado a EU tras accidente de helicóptero

El cuerpo del cantante Oliver Tree ya se encuentra de regreso en Estados Unidos, luego del trágico accidente de helicóptero ocurrido, en el que perdió la vida.

De acuerdo con información difundida por fuentes cercanas a la familia a TMZ, la repatriación se realizó sin contratiempos, permitiendo que sus seres queridos comiencen a procesar su duelo con mayor tranquilidad.

Foto: Instagram olivertree

Horas después de confirmarse el traslado, apareció una publicación en su cuenta oficial de Instagram como homenaje póstumo, donde se destacó su trayectoria artística y se agradeció el apoyo recibido por parte de amigos, seguidores y colegas a lo largo de su carrera.

Gracias a todos los que se han comunicado, han mostrado amor, apoyo y han realizado increíbles homenajes para Oliver. El amor constante, el apoyo y la positividad están ayudando a la familia, amigos y colaboradores a sobrellevar estos momentos extremadamente difíciles, dice el mensaje.

El texto también señaló que el artista ya descansa en California, donde será recordado a través de un proyecto filantrópico que lleva por nombre la “Beca Extraordinaria del Dr. Oliver Tree para Bebés Genios”, iniciativa que, según lo previsto, será lanzada próximamente.

Esto es algo que Oliver había preparado antes de su fallecimiento, escrito en su testamento. Nos aseguraremos de que su deseo se haga realidad para que más alegría, amor y arte puedan ser compartidos en el mundo, ese fue su último deseo, explica el comunicado.

Foto: Instagram olivertree

Un representante de la familia confirmó que el traslado del cuerpo se realizó conforme a lo planeado y sin incidentes adicionales.

¿Oliver Tree planeó donar su herencia?

Semanas antes de su fallecimiento, el cantante Oliver Tree dejó definidos los lineamientos sobre el destino de su patrimonio, decisión que dio a conocer durante una entrevista en la que abordó su visión sobre el manejo de sus ingresos.

El intérprete explicó que optó por no heredar su fortuna a sus familiares directos, ya que consideraba que los recursos generados a lo largo de su carrera debían tener un impacto más amplio dentro del ámbito artístico. En ese sentido, señaló que su intención era que su legado económico sirviera para apoyar a nuevas generaciones de creadores.

Foto: Instagram olivertree

De acuerdo con lo mencionado por el propio artista, la mayor parte de su patrimonio sería canalizada a través de una fundación de su autoría, denominada “Becas de Arte del Dr. Oliver Tree para Jóvenes Genios”, la cual tendría como objetivo principal respaldar proyectos de talento emergente.

Asimismo, detalló que la organización estaría supervisada por un grupo de colaboradores cercanos, quienes tendrían la responsabilidad de decidir la distribución de los recursos destinados a la iniciativa.

El músico también reflexionó sobre el hecho de que muchos artistas suelen generar mayores ingresos después de su muerte, razón por la cual decidió dejar establecido un esquema que permitiera que dichos beneficios fueran utilizados en favor de la comunidad creativa.