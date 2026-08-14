¿Por qué fue sola? La comentada reaparición de la princesa Beatriz tras el adiós a Paddy McNally

La princesa Beatriz reapareció públicamente en un momento especialmente delicado para su familia. La hija mayor de Sarah Ferguson acudió este viernes a un servicio conmemorativo en memoria de Paddy McNally, empresario y expareja de su madre, quien falleció el pasado 22 de julio a los 88 años.

¿Por qué la princesa Beatriz fue sola al funeral de Paddy McNally?

La ceremonia tuvo lugar en la iglesia de St James, en Sevenhampton, Wiltshire, y se caracterizó por su carácter íntimo. Beatriz, de 38 años, llegó discretamente y permaneció entre los asistentes durante el homenaje.

Beatriz acudió vestida de negro y sin su esposo, Edoardo Mapelli Mozzi, a la ceremonia. | AFP

Vestida completamente de negro y con un bolso de hebilla, la princesa mantuvo una actitud sobria y respetuosa mientras acompañaba a familiares y amigos del fallecido.

Sin embargo, hubo un detalle que rápidamente llamó la atención: Sarah Ferguson no estuvo presente y Beatriz acudió sin que se observara a su esposo, Edoardo Mapelli Mozzi, a su lado.

¿Dónde estaba Sarah Ferguson durante el homenaje a Paddy McNally?

Aunque no existe una confirmación oficial que señale que la princesa acudió formalmente en nombre de Sarah Ferguson, su presencia cobró un significado especial debido a la estrecha relación que la exduquesa de York mantuvo con McNally durante décadas.

Ferguson y el empresario fueron pareja entre 1982 y 1985, antes de que ella contrajera matrimonio con el entonces príncipe Andrés en 1986. Pese a que su romance terminó, ambos conservaron una amistad cercana y Paddy continuó siendo una persona importante en la vida de Sarah.

La ausencia de Sarah Ferguson llamó especialmente la atención debido al vínculo que mantuvo durante décadas con el empresario británico. Grosby

De hecho, en distintas ocasiones Ferguson se refirió a él como una especie de mentor al que recurría cuando necesitaba consejos. Por ello, la ausencia de Sarah en el funeral y la aparición de Beatriz alimentaron la percepción de que la princesa quiso acompañar a la familia y, al mismo tiempo, representar a su madre en este momento de despedida.

La situación resulta todavía más significativa debido al bajo perfil que Sarah ha mantenido durante los últimos meses, en medio de la presión mediática que ha rodeado a la familia York.

¿Quién era Paddy McNally?

McNally construyó una importante trayectoria empresarial relacionada con la Fórmula 1. Antes de dedicarse al mundo de los negocios, trabajó como periodista especializado en automovilismo y tuvo una breve etapa como piloto.

Paddy McNally fue pareja de Sarah Ferguson antes de su matrimonio con el entonces príncipe Andrés, pero ambos conservaron una estrecha amistad. IG exclusive_racing

En 1983 fundó Allsport Management, compañía dedicada a la publicidad y hospitalidad en los circuitos de Fórmula 1. Con el paso de los años, la empresa se convirtió en un actor relevante dentro del desarrollo comercial de este deporte y estuvo vinculada a la creación del Paddock Club.

McNally vendió la compañía en 2006 por una cifra millonaria y continuó relacionado con el automovilismo durante varios años. También acumuló un importante patrimonio inmobiliario, incluyendo una propiedad en Verbier, Suiza.

Precisamente ese lugar cobró protagonismo recientemente, pues distintos reportes señalaron que Sarah Ferguson habría encontrado refugio allí durante parte del verano después de abandonar Royal Lodge.

La reaparición de Beatriz ocurre mientras su madre mantiene un perfil bajo y enfrenta una etapa de gran escrutinio mediático. IG

El homenaje a McNally reunió a un grupo reducido de personas cercanas. Durante el servicio se realizaron lecturas y homenajes a su trayectoria, antes de que sus restos fueran depositados en el pequeño cementerio situado junto a la iglesia.

La aparición de Beatriz también llamó la atención porque se produjo en un periodo especialmente complejo para los miembros de la familia York. La princesa, sin embargo, evitó realizar declaraciones y mantuvo la discreción durante todo el acto. Su presencia parece haber sido, sobre todo, un gesto de cariño hacia una persona que formó parte importante de la vida de su madre durante décadas.