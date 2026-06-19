La muerte de Oliver Tree continúa generando reacciones dentro de la industria musical.

A pocos días del accidente aéreo ocurrido en Brasil, uno de los artistas que decidió pronunciarse públicamente fue Post Malone, quien aprovechó uno de sus conciertos para dedicar unas palabras al cantante y recordar el impacto que tuvo tanto en la música como entre sus seguidores.

Post Malone recuerda a Oliver Tree con emotivo homenaje en concierto Especial

El homenaje de Post Malone durante su concierto en Toronto a Oliver Tree

La noche del 16 de junio, Post Malone se presentó en el Rogers Stadium de Toronto como parte de su gira. Sin embargo, uno de los momentos más comentados de la velada no estuvo relacionado con el repertorio musical, sino con el tributo que realizó a Oliver Tree.

Antes de continuar con el concierto, el cantante tomó el micrófono para dirigirse al público y recordar a su colega.

Según los asistentes, Malone se mostró visiblemente afectado mientras hablaba sobre la pérdida del artista. Durante su intervención describió a Tree como un hombre que dejó huella gracias a su talento, su personalidad y la forma en que conectó con quienes escuchaban su música.

“Este concierto es, para mí, una celebración a la vida de un hombre absolutamente maravilloso”, expresó ante miles de personas.

También destacó la influencia que tuvo Oliver Tree a través de su trabajo artístico y aseguró que su recuerdo seguirá presente entre quienes lo conocieron.

Al terminar sus palabras, Malone derramó un poco de cerveza sobre el escenario como gesto simbólico antes de continuar con el espectáculo.

La muerte de Oliver Tree sigue impactando a la industria musical

La mañana del 14 de junio se reportó un accidente aéreo en Río de Janeiro, Brasil, donde dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el choque provocó la muerte de seis personas.

Entre las víctimas se encontraba Oliver Tree, además del influencer argentino Gaspi, el productor Lucas Vignale y los brasileños Lucas Brito, Charles Marsillac y Alexandre Souza.

La noticia generó una fuerte reacción entre seguidores del cantante y diversas figuras del entretenimiento, quienes comenzaron a compartir mensajes de despedida y condolencias a través de redes sociales.

Durante los días posteriores al accidente, miles de publicaciones recordaron algunos de los momentos más importantes de la carrera del artista, así como las canciones que lo llevaron a convertirse en una figura reconocida dentro de la escena musical internacional.

Post Malone recuerda a Oliver Tree con emotivo homenaje en concierto IG olivertree

Quién era Oliver Tree

A lo largo de los últimos años, Oliver Tree logró construir una carrera marcada por una propuesta poco convencional.

El cantante ganó notoriedad gracias a una combinación de música, humor y una imagen visual muy particular que lo diferenciaba de otros artistas de su generación.

Canciones como “Life Goes On”, “Miss You” y “Hurt” acumularon millones de reproducciones en plataformas digitales y ayudaron a ampliar su presencia fuera de Estados Unidos.

Además de su trabajo musical, Tree se convirtió en una figura frecuente en redes sociales gracias a sus videos, entrevistas y colaboraciones con creadores de contenido.

Su estilo irreverente y su capacidad para mezclar distintos géneros musicales le permitieron desarrollar una comunidad de seguidores en diferentes partes del mundo.