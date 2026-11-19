Veinte años de un disco que marcó a distintas generaciones no se cumplen todos los días, y El Cuarteto de Nos lo sabe. Por ello, la agrupación uruguaya llegará a la Ciudad de México para celebrar junto a sus seguidores las dos décadas de Raro, uno de los álbumes más importantes de su trayectoria, con un concierto especial como parte de su gira Así Soy Yo.

Además, la capital mexicana forma parte de las únicas cinco ciudades latinoamericanas seleccionadas para este recorrido, que contará con una narrativa y una puesta en escena diseñadas especialmente para cada presentación.

Si planeas asistir, estos son los detalles que debes conocer sobre el concierto de El Cuarteto de Nos en CDMX.

El Cuarteto de Nos en CDMX 2026 IG cuartetodenosok

¿Cuándo y dónde será el concierto de El Cuarteto de Nos en CDMX?

El encuentro con los seguidores mexicanos será el sábado 21 de noviembre de 2026 en el Palacio de los Deportes. De acuerdo con la información publicada por Ticketmaster, el espectáculo comenzará a las 20:00 horas.

La presentación forma parte de Así Soy Yo, un tour cápsula que contempla cinco capitales de Latinoamérica: Montevideo, Buenos Aires, Santiago de Chile, Bogotá y Ciudad de México. La elección de estas sedes responde a la importancia que tienen para la historia y el público de la agrupación.

De acuerdo con el anuncio de Ocesa, cada concierto contará con una narrativa y una puesta en escena propias. Además, el repertorio tendrá variaciones entre las distintas ciudades, por lo que cada presentación ofrecerá una experiencia particular.

Concierto de El Cuarteto de Nos en el Palacio de los Deportes IG cuartetodenosok

¿Cuánto cuestan los boletos para El Cuarteto de Nos y dónde comprarlos?

Los boletos para el concierto de El Cuarteto de Nos se pusieron a la venta a través de Ticketmaster México. La preventa Banamex se realizó el 5 de agosto de 2026, mientras que la venta general comenzó el día 6 del mismo mes.

Entre las localidades disponibles se encuentran las siguientes:

A7 y A8: 3 mil 100 pesos

AA9, AA10, AA11, AA12 y AA13: 2 mil 480 pesos

B2, B3, B6, B7 y B8: mil 984 pesos

Área C: mil 488 pesos

Área D: mil 54 pesos

Área E: 868 pesos

Algunas secciones, como C10, C11, D6, D31, E7 y E31, aparecen sin disponibilidad en la información consultada. Además, los precios pueden cambiar de acuerdo con la disponibilidad y no necesariamente incluyen los cargos por servicio.

Para adquirir entradas, los interesados pueden consultar la página oficial de Ticketmaster México. También es recomendable evitar sitios no autorizados o revendedores, pues existe el riesgo de adquirir boletos falsos o tener problemas para ingresar al espectáculo.

Concierto de El Cuarteto de Nos en el Palacio de los Deportes IG cuartetodenosok

Así Soy Yo: ¿de qué trata la gira especial de El Cuarteto de Nos?

Así Soy Yo no es una gira convencional para la agrupación uruguaya. Se trata de un recorrido especial que conmemora los 20 años de Raro, álbum publicado en 2006 y considerado un punto de inflexión en su carrera.

El material discográfico permitió que El Cuarteto de Nos ampliara su presencia en Latinoamérica y llegara a nuevos públicos. Canciones como "Yendo a la casa de Damián", "Ya no sé qué hacer conmigo" y "Pobre papá" ayudaron a consolidar su identidad musical, marcada por el humor, la ironía y las historias sobre las contradicciones humanas.

Como parte de la celebración, el grupo también presentó Raro Live Session, una propuesta audiovisual que recupera el universo del disco desde una perspectiva actual y muestra la vigencia de sus canciones.

La gira llevará esta conmemoración a cinco ciudades latinoamericanas. Cada presentación tendrá una puesta en escena y una narrativa propias, además de una selección musical que cambiará de una sede a otra.

De esta manera, el concierto en el Palacio de los Deportes será parte de un homenaje a uno de los trabajos discográficos que impulsaron el reconocimiento internacional de la banda.

¿Qué canciones podría interpretar El Cuarteto de Nos en el Palacio de los Deportes?

Uno de los momentos más esperados por los seguidores será el repertorio. Aunque la banda no ha publicado una lista definitiva de canciones para su presentación en la Ciudad de México, el aniversario de Raro hace que varios temas de ese álbum cobren especial relevancia.

Entre las canciones que podrían formar parte del setlist son:

Nada es gratis en la vida

El hijo de Hernández

Ya no sé qué hacer conmigo

Lo malo de ser bueno

Hoy estoy raro

Algo mejor que hacer

Cara de nada

Cuando sea grande

Flan

Ganaron los malos

Mario Neta

Punta Cana

El perro de Alcibíades

Contrapunto para humano y computadora

Esplín

No llora

Me amo

Yo soy Alvin, el batero

Maldito show

Cinturón gris

Gaucho Power

Invierno del 92

Buen día Benito

Así soy yo

Yendo a la casa de Damián

La selección podría incluir canciones de distintas etapas de su carrera, así como algunas sorpresas para el público mexicano. Sin embargo, esta lista es una referencia de temas que podrían sonar y no un repertorio oficial. La banda adelantó que cada ciudad tendrá un setlist diferente, por lo que habrá que esperar al concierto para conocer las canciones elegidas.

Roberto Musso vocalista de El Cuarteto de Nos en México IG cuartetodenosok

¿Quiénes son El Cuarteto de Nos y por qué su música conecta con nuevas generaciones?

El Cuarteto de Nos es una agrupación originaria de Uruguay que construyó una identidad propia dentro del rock en español gracias a sus letras ingeniosas, su humor ácido y su capacidad para retratar situaciones cotidianas desde perspectivas poco convencionales.

Una de las figuras centrales del proyecto es Roberto Musso, vocalista y compositor, cuya escritura explora temas como la identidad, las inseguridades, las relaciones humanas y las contradicciones de la sociedad.

Aunque la banda ya contaba con una trayectoria importante en Uruguay, el lanzamiento de Raro, en 2006, marcó un antes y un después. El álbum permitió que su música llegara a otros países y consolidó su reconocimiento entre los seguidores del rock latinoamericano.

En la actualidad, su propuesta mantiene vigencia gracias a canciones que combinan crítica, ironía y reflexiones personales. Esta mezcla ha permitido que nuevas generaciones descubran su música, mientras quienes los siguen desde hace años conservan un vínculo con sus primeros éxitos.

Musso ha destacado que una parte importante del público que asiste actualmente a sus conciertos ni siquiera había nacido cuando salió Raro. Esta renovación de seguidores demuestra el alcance que tuvo el disco y su permanencia dentro de la historia del grupo.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, El Cuarteto de Nos demuestra que su propuesta musical conserva la capacidad de conectar con públicos de distintas edades. La celebración de Raro será también un reconocimiento a la evolución de una banda que ha sabido mantener su personalidad dentro del rock latinoamericano.