Rels B agotó las seis fechas anunciadas para su regreso al Palacio de los Deportes de la Ciudad de México en septiembre de 2027, informó la promotora OCESA, esto luego de que el cantante nuevamente llenó el recinto capitalino después de la alta demanda que registraron las preventas y ventas generales de su próxima gira, FLAKK TOUR.

El intérprete de A Mí y cómo dormiste? había anunciado inicialmente tres presentaciones para los días 7, 8 y 10 de septiembre; sin embargo, la respuesta de sus seguidores llevó a los organizadores a incorporar otras tres funciones, programadas para el 11, 12 y 14 del mismo mes, que también fueron anunciadas como agotadas.

Rels B consigue seis fechas agotadas en el Palacio de los Deportes

La venta de boletos comenzó con la preventa Banamex del 16 de noviembre, cuando las localidades asignadas para las primeras funciones se agotaron en menos de una hora. Ante la demanda, OCESA anunció tres nuevas fechas, que registraron una respuesta similar durante su etapa de preventa.

fdf Edgar Negrete Lira

Las ventas generales se realizaron el 17 de noviembre para los primeros tres conciertos y el 18 para las funciones adicionales, ambas a partir de las 11:00 horas, pero las localidades disponibles se agotaron aproximadamente siete minutos después de comenzar la venta en ambos días, aunque este tiempo no ha sido confirmado por la promotora.

Tras concluir el proceso, OCESA celebró la respuesta del público mexicano mediante una publicación en redes sociales, en la que confirmó que las seis presentaciones de Rels B habían alcanzado el sold out. Por ahora, no se han anunciado nuevas fechas para la Ciudad de México.

Rels B ya había agotado seis conciertos en CDMX durante 2025

El resultado representa la repetición de uno de los mayores logros del cantante mallorquín en México. En septiembre de 2025, Rels B ofreció seis conciertos con localidades agotadas en el Palacio de los Deportes como parte de su gira A New Star World Tour, con los que reunió a más de 100 mil asistentes.

De acuerdo con OCESA, el artista se convirtió entonces en el primer cantante hispano en agotar seis presentaciones en el recinto capitalino. Dos años después, regresará al mismo escenario con otra serie de seis conciertos, lo que refuerza su relación con el público mexicano.

El cantante, cuyo nombre es Daniel Heredia Vidal, ya había protagonizado otra presentación multitudinaria en la capital del país durante 2023, cuando reunió a aproximadamente 60 mil personas en el entonces Foro Sol. Desde entonces, sus conciertos en México se han convertido en una parte importante de sus giras internacionales.

El rapero de Mallorca, España se presentó en la Ciudad de México cerrando su gira mundial llamada "Flakk Tour 2023", en el Foro Sol. Edgar Negrete Lira

¿Qué se sabe de los conciertos de Rels B en México para 2027?

Las seis presentaciones de FLAKK TOUR 2027 se realizarán en el Palacio de los Deportes entre el 7 y el 14 de septiembre. El espectáculo está inspirado en el concierto que Rels B ofreció en julio de 2026 en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, donde reunió a más de 60 mil personas.

La propuesta contempla un recorrido por distintas etapas de su carrera mediante un repertorio de aproximadamente 42 canciones y una duración estimada de dos horas y media. Entre sus temas más conocidos se encuentran A Mí, TU VAS SIN (fav), lo que hay x aquí y La Última Canción.

Aunque los organizadores confirmaron que las seis fechas agotaron sus localidades, Ticketmaster todavía muestra disponibilidad limitada en algunos de los eventos. Hasta el momento, no existe un anuncio sobre una nueva venta de entradas ni sobre la posibilidad de que se agreguen más presentaciones.

bgpa