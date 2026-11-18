Harry Styles, Billie Eilish, Sam Fender y Cher formarán parte de las principales actuaciones del festival Glastonbury 2027, que regresará a Reino Unido después de un año de ausencia. Los organizadores anunciaron a los primeros artistas confirmados para la próxima edición, cuyas entradas se agotaron antes de que se diera a conocer el cartel.

El festival se celebrará del 23 al 27 de junio de 2027 en Worthy Farm, una granja ubicada en Somerset, al suroeste de Inglaterra. Styles y Fender encabezarán por primera vez el escenario principal, mientras que Eilish repetirá como una de las figuras centrales del encuentro musical y Cher tendrá una presentación especial dedicada a las leyendas de la industria.

Harry Styles debutará en Glastonbury 2027

La participación de Harry Styles marcará su primera aparición en Glastonbury, uno de los festivales musicales más importantes de Reino Unido. El cantante británico llegará después de completar una residencia de 30 conciertos en el Madison Square Garden de Nueva York, donde reunió a más de medio millón de asistentes entre agosto y octubre de 2026.

El exintegrante de One Direction también realizó presentaciones en el estadio Wembley de Londres como parte de su gira Together, Together. Su incorporación al cartel de Glastonbury representa una nueva etapa en su trayectoria como solista, después de consolidarse con canciones como As It Was, Watermelon Sugar y Adore You.

Billie Eilish, por su parte, encabezará el festival por segunda ocasión, luego de su presentación de 2022, cuando se convirtió en la solista más joven en ocupar uno de los espacios principales del evento. La estadounidense, de 24 años, también había participado en Glastonbury en 2019, antes de alcanzar uno de los momentos de mayor reconocimiento internacional de su carrera.

Billie Eilish luce su cabello en tonos cobrizos, un cambio de look que ha despertado especulaciones sobre un nuevo disco. IG billieeilish

Sam Fender completará el grupo de artistas que encabezarán el escenario Pyramid. El músico británico, conocido por canciones como Seventeen Going Under y Hypersonic Missiles, regresará después de su participación en 2022, cuando compartió la programación del escenario principal con otras figuras de la música internacional.

Cher se presentará en Glastonbury a los 81 años

Cher será otra de las principales atracciones de Glastonbury 2027 al ocupar el llamado Legends Slot, un espacio reservado para artistas de larga trayectoria que se presentan durante la tarde del domingo. La cantante estadounidense tendrá 81 años cuando suba al escenario, con lo que se convertirá en la intérprete de mayor edad en participar en esta sección.

La artista, reconocida por éxitos como Believe, If I Could Turn Back Time y Strong Enough, se sumará a una tradición que anteriormente ha contado con presentaciones de Kylie Minogue, Diana Ross y Rod Stewart. Su aparición será especialmente significativa, debido a que no ha realizado una gira de conciertos desde 2020.

El anuncio también incluye a Massive Attack, Chase & Status, The xx y Lily Allen, junto con Little Simz, FKA twigs, Robyn, Kraftwerk, Kacey Musgraves, Lola Young y Teddy Swims. La organización aclaró que este es solamente el primer adelanto del cartel y que dará a conocer más artistas durante los próximos meses.

¿Cuál es el mayor éxito musical de Cher? Reuters

¿Cuándo será Glastonbury 2027 y por qué no se celebró en 2026?

Glastonbury regresará del 23 al 27 de junio de 2027, después de suspender temporalmente sus actividades durante 2026. Esta pausa, conocida como fallow year o año de barbecho, se realiza periódicamente para permitir la recuperación de los terrenos de Worthy Farm, que reciben a más de 200 mil personas durante el festival.

El encuentro musical se celebra desde 1970 y se ha convertido en uno de los acontecimientos culturales más importantes de Reino Unido. Su programación abarca distintos géneros y reúne tanto a figuras internacionales como a artistas emergentes en decenas de escenarios distribuidos dentro del recinto.

Emily Eavis, una de las principales organizadoras del festival, expresó su entusiasmo por el regreso del evento y explicó que decidieron revelar anticipadamente parte del cartel para ofrecer a los seguidores una muestra de lo que prepara Glastonbury para su siguiente edición.

"Estamos muy felices de regresar después de nuestro año de descanso", compartió Eavis en Instagram, donde también adelantó que se anunciarán nuevos nombres durante 2027, conforme se acerque la celebración del festival.

¿Cuánto cuestan los boletos para Glastonbury 2027?

Las entradas generales para Glastonbury 2027 salieron a la venta el 4 de octubre y se agotaron en aproximadamente 42 minutos, cuando todavía no se conocían los artistas principales. Esta situación refleja la demanda que mantiene el festival, cuyos asistentes suelen adquirir sus accesos sin conocer previamente la programación musical.

El precio establecido para la próxima edición fue de 408 libras esterlinas, incluidos los gastos de reserva, pero sin considerar los costos adicionales de envío. La cifra representa un aumento de 29.50 libras respecto a 2025, cuando los accesos generales costaron 378.50 libras.

Aunque la venta inicial está agotada, los organizadores informaron que realizarán una nueva distribución de las entradas canceladas o devueltas durante la primavera de 2027. Mientras tanto, continuarán anunciando las incorporaciones al cartel que marcará el regreso de Glastonbury después de su pausa anual.

Con información de Reuters