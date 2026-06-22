¿Cuántos premios Oscar ha ganado Meryl Streep? La actriz que hizo historia

Hablar de Meryl Streep es hablar de una de las carreras más reconocidas en la historia del cine. La actriz estadounidense celebra este 22 de junio un nuevo cumpleaños con una marca que sigue pareciendo inalcanzable para la mayoría de sus colega pues es la intérprete con más nominaciones en la historia de los premios Oscar.

Pero entre tantos reconocimientos, una pregunta sigue apareciendo cada año entre los fanáticos del cine: ¿cuántos premios Oscar ha ganado Meryl Streep?

Los premios Oscar que ha ganado Meryl Streep

Aunque Meryl Streep posee el récord de más nominaciones al Oscar para cualquier actor o actriz, la intérprete ha ganado la estatuilla en tres ocasiones.

Su primer triunfo llegó en 1980 gracias a Kramer vs. Kramer, película por la que obtuvo el premio a Mejor Actriz de Reparto. Apenas dos años después consiguió su segundo Oscar con Sophie's Choice, una actuación que sigue siendo considerada una de las más impactantes de su carrera.

La tercera victoria tardó varias décadas en llegar. Fue en 2012 cuando la Academia la reconoció nuevamente por su interpretación de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher en The Iron Lady, papel que le dio el Oscar a Mejor Actriz.

Tres premios pueden parecer pocos para una actriz tan reconocida, pero el verdadero tamaño de su legado se encuentra en la cantidad de veces que fue considerada entre las mejores del año.

Meryl Streep Especial

El récord que mantiene a Meryl Streep en la historia de los Oscar

Más allá de las victorias, la marca que distingue a Meryl Streep dentro de Hollywood es el número de nominaciones que ha acumulado.

La actriz suma 21 nominaciones al Oscar, una cifra sin precedentes. De ellas, 17 fueron en la categoría de Mejor Actriz y cuatro como Actriz de Reparto.

Su primera candidatura llegó en 1979 por The Deer Hunter. Desde entonces, prácticamente cada década de su carrera ha estado acompañada por nuevas nominaciones.

Lo llamativo es que esas candidaturas abarcan géneros completamente distintos. Streep ha sido reconocida por dramas históricos, películas románticas, comedias, musicales y producciones biográficas, algo poco común incluso entre los actores más premiados.

Esa capacidad para adaptarse a personajes muy diferentes es una de las razones por las que sigue siendo considerada una referencia para nuevas generaciones de intérpretes.

Meryl Streep Especial

Las películas que llevaron a Meryl Streep a los Oscar

La lista de trabajos que le valieron una nominación es extensa y ayuda a entender por qué su nombre aparece constantemente cuando se habla de excelencia actoral.

Entre sus candidaturas más recordadas figuran títulos como Out of Africa, A Cry in the Dark, The Bridges of Madison County, Adaptation, The Devil Wears Prada, Doubt, Julie & Julia, August: Osage County, Into the Woods, Florence Foster Jenkins y The Post.

En muchos casos, incluso cuando no ganó el premio, sus actuaciones terminaron convirtiéndose en referentes dentro de la cultura popular.

Un ejemplo claro es The Devil Wears Prada, donde interpretó a Miranda Priestly. Aunque no obtuvo el Oscar por ese trabajo, el personaje sigue siendo uno de los más recordados de toda su filmografía.

¿Cuál es la mejor película de Meryl Streep? IMDb

Una carrera que sigue vigente décadas después

Mientras muchas estrellas de Hollywood desaparecen con el paso de los años, Meryl Streep ha conseguido mantenerse relevante durante generaciones.

Su carrera comenzó en la década de 1970 y continúa activa. A lo largo de ese tiempo ha trabajado con algunos de los directores más importantes del cine y ha compartido pantalla con actores de distintas épocas.

Su influencia también se extiende más allá de los premios. Para muchos intérpretes jóvenes, Streep representa un modelo de versatilidad, disciplina y permanencia dentro de una industria conocida por reinventarse constantemente.