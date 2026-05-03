¿Cuál es la mejor película de Meryl Streep? Estas son las que no te puedes perder según la crítica. Con un récord de nominaciones al Oscar que nadie más tiene (21 y contando), la originaria de Nueva Jersey ha logrado lo que pocos: mantenerse relevante, fresca y desafiante durante más de cinco décadas en el cine.

Desde acentos impecables hasta transformaciones físicas que nos dejan boquiabiertos, Meryl ha sido desde una sobreviviente del Holocausto hasta una implacable editora de moda, demostrando que no hay papel que le quede grande.

Sin embargo, en un océano de actuaciones perfectas, surge la pregunta del millón: ¿cuál es, objetivamente, su mejor película? Los fans suelen dividirse entre el drama desgarrador y la comedia ácida, pero la crítica especializada tiene sus propios números.

Para resolver este misterio cinematográfico, nos hemos sumergido en las bases de datos de los gigantes de la industria: Rotten Tomatoes, IMDb y Metacritic. Desde sus primeros pasos en los años 70 hasta sus éxitos más recientes, prepárate para un recorrido lleno de nostalgia, datos curiosos y, por supuesto, mucha calidad interpretativa.

¿Cuál es la mejor película de Meryl Streep? IMDb

¿Cuál es la mejor película de Meryl Streep?

Según Rotten Tomatoes

Sorprendentemente para algunos, la versión de 2019 de Mujercitas, dirigida por Greta Gerwig, ostenta uno de los puntajes más altos (95%) en la carrera de Meryl Streep. Aunque la actriz no es la protagonista absoluta, su interpretación de la Tía March es una clase magistral de cómo robarse cada escena con apenas unos minutos en pantalla.

La crítica alabó la frescura de esta adaptación y la capacidad de Streep para encarnar la rigidez y el pragmatismo de una época con un toque de humor seco.

La otra cinta con un sólido 93% es El fantástico señor Fox, esta joya de la animación de Wes Anderson demuestra que Meryl no necesita su rostro para transmitir emociones.

Prestar su voz a la Sra. Fox le valió el reconocimiento de la crítica por aportar calidez y elegancia a un mundo de stop-motion.

¿Cuál es la mejor película de Meryl Streep? IMDb

Según IMDb

De acuerdo con usuarios en IMDb, el panorama cambia ligeramente, inclinándose hacia los dramas épicos que marcaron generaciones.

Con una puntuación de 8.1, El cazador de 1978 sobre las secuelas de la guerra de Vietnam es considerado por los usuarios como la obra cumbre en la que participó Streep. Aunque el peso recae en Robert De Niro, fue aquí donde Meryl recibió su primera nominación al Oscar, capturando la angustia de los que se quedan esperando en casa.

Con un 7.8, Kramer vs. Kramer sigue siendo una de las películas mejor valoradas. La tensión entre Meryl y Dustin Hoffman traspasó la pantalla y los usuarios de IMDb siguen premiando la honestidad brutal con la que se abordó la custodia de los hijos en 1979.

Según Metacritic

Suele ser el sitio más "exigente", ya que pondera las calificaciones de los críticos más prestigiosos del mundo. Aquí, las películas de Meryl que alcanzan el estatus de "aclamación universal" son pocas pero potentes.

Manhattan, la película de Woody Allen de 1979, suele aparecer con puntajes altísimos (cercanos al 90). Streep interpreta a la exesposa del protagonista, una mujer que ha escrito un libro revelador sobre su matrimonio.

Es una actuación breve pero impactante que ayudó a cimentar su reputación como la actriz más inteligente de su generación.

¿Cuál es la mejor película de Meryl Streep? IMDb

Otros clásicos imperdibles

La decisión de Sophie: para muchos críticos, esta es la actuación definitiva de la historia del cine. El esfuerzo de Meryl Streep por aprender polaco y alemán, sumado a la escena del "voto" que da nombre a la película, es simplemente devastador. Aunque en algunos rankings de popularidad baja puestos por ser "difícil de ver" más de una vez, en términos de calidad actoral pura, no tiene rival.

para muchos críticos, esta es la actuación definitiva de la historia del cine. El esfuerzo de por aprender polaco y alemán, sumado a la escena del "voto" que da nombre a la película, es simplemente devastador. Aunque en algunos rankings de popularidad baja puestos por ser "difícil de ver" más de una vez, en términos de calidad actoral pura, no tiene rival. El diablo viste a la moda: Miranda Priestly es, posiblemente, el personaje más icónico de Streep en el siglo XXI. Aunque Rotten Tomatoes le otorga un respetable 75%, su impacto cultural es de un 100%. La crítica celebró que Meryl no hiciera de Miranda una simple villana de caricatura, sino una mujer compleja, poderosa y, en el fondo, solitaria.

¿Qué película de Meryl Streep tiene la peor calificación?

Aunque es difícil encontrar un "fracaso" total, cintas como La casa de los espíritus (1993) suelen tener puntuaciones bajas (alrededor del 30% en Rotten Tomatoes) debido a problemas de guión y casting.

Después de analizar cientos de reseñas y miles de votos, la conclusión es clara: No hay una sola "mejor película" de Meryl Streep, sino una para cada estado de ánimo. Lo cierto es que la actriz ha logrado lo imposible: que su nombre sea sinónimo de garantía.