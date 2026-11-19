La actriz Michelle Vieth ha conquistado al público mexicano con personajes inolvidables en telenovelas como Mi pequeña traviesa, Soñadoras y Amigas y rivales. Sin embargo, lejos de los foros de televisión, uno de los papeles más importantes de su vida es el de mamá.

Aunque la intérprete suele compartir algunos momentos familiares en redes sociales, sus hijos no siempre aparecen bajo los reflectores. De hecho, cada uno tiene intereses y proyectos distintos: mientras uno se ha inclinado por la aviación, otra comienza a explorar el mundo de la actuación, siguiendo los pasos de su famosa madre.

¿Quiénes son los cuatro hijos de Michelle Vieth?

La maternidad llegó a la vida de Michelle en agosto de 2005, con el nacimiento de su primogénito, Leandro, fruto de su relación con el empresario Leandro Ampudia. Dos años después, el 21 de junio de 2007, nació su segunda hija, Michelle, a quien la actriz suele llamar cariñosamente Mich.

El primogénito de Michelle Vieth se ha preparado en el ámbito de la aviación militar en Estados Unidos y busca abrirse camino como piloto IG michellevieth

Ambos jóvenes han crecido alejados de la exposición constante y, aunque ocasionalmente protagonizan fotografías junto a su mamá, han comenzado a definir sus propios intereses. Leandro, por ejemplo, se ha preparado en el ámbito de la aviación militar en Estados Unidos y ha mostrado interés por continuar su formación como piloto.

Su camino no ha estado exento de dificultades. En fechas recientes, el joven habló públicamente sobre un supuesto distanciamiento con su madre y aseguró que atravesaban diferencias familiares. Hasta el momento, Michelle Vieth no ha ofrecido una postura pública sobre esas declaraciones.

Por su parte, Michelle Ampudia parece haber encontrado una vocación muy cercana a la de su mamá. La adolescente ha comenzado a incursionar en la actuación y ya ha participado en proyectos audiovisuales.

La segunda hija de la actriz heredó su pasión por la actuación y ya ha participado en diversos proyectos. IG michellevieth

Incluso, en 2018 compartió créditos con la actriz en la serie web México Macabro y también tuvo una aparición en Narcos. Su parecido físico con Michelle Vieth tampoco ha pasado inadvertido para los seguidores, quienes suelen destacar sus ojos y facciones.

Así son los hijos menores de Michelle Vieth

La familia de Michelle Vieth creció nuevamente durante su relación con el torero Christian Aparicio, con quien tuvo dos hijos: Christian y Selika.

El tercero de los hijos de la protagonista de Mi pequeña traviesa nació durante su relación con el torero Christian Aparicio y ha mostrado interés por los deportes IG michellevieth

El pequeño Christian, conocido también como Kiki, ha mostrado interés por los deportes, particularmente por el futbol americano. Selika, a quien la actriz llama de cariño Keika, es la menor de los cuatro y nació en abril de 2016.

A diferencia de sus hermanos mayores, ambos todavía se encuentran en etapa escolar y suelen aparecer en algunas publicaciones familiares de la intérprete. Michelle ha compartido fotografías en las que se les ve disfrutando de celebraciones, viajes y momentos cotidianos.

La relación de la actriz con Christian Aparicio terminó en 2019 y estuvo acompañada de un proceso de separación complicado, en el que también surgieron diferencias legales relacionadas con la convivencia y la custodia de los menores.

La menor de la familia, a quien Michelle Vieth llama cariñosamente Keika, nació en abril de 2016 y suele protagonizar algunos de los momentos familiares que la actriz comparte en redes IG michellevieth / leanvieth

¿Cómo es la relación de Michelle Vieth con sus hijos?

A pesar de los retos que ha enfrentado en su vida personal, Michelle Vieth ha expresado en distintas ocasiones que sus hijos son su mayor motivo de felicidad. Para ella, la maternidad representa una de las experiencias más importantes de su historia, por encima de los reconocimientos y proyectos profesionales.

Mi maternidad es la cosa más preciada que tengo, mis hijos son mi vida entera”, expresó en una entrevista para la revista Quién.

Michelle Vieth ha enfrentado distintos retos en su vida personal, pero en más de una ocasión ha reconocido que sus cuatro hijos son su mayor orgullo y prioridad. IG michellevieth

En redes sociales, la actriz también ha dejado ver la complicidad que mantiene con ellos. Uno de los momentos que compartió ocurrió durante un Día de San Valentín, cuando celebró junto a Leandro y Michelle en un restaurante de la Ciudad de México.

Para incluir a los más pequeños, los hermanos mayores recrearon una fotografía en la que Kiki y Keika aparecían besando las mejillas de su mamá.

Hoy, los cuatro hijos de Michelle Vieth crecen con intereses propios. Y aunque no todos buscan seguir una carrera frente a las cámaras, han encontrado su propio camino.