Tras confirmarse la muerte de Chuck Norris, el nombre del actor volvió a colocarse en tendencia a nivel mundial. Además del impacto que dejó en el cine y la cultura pop, también surgió una pregunta entre sus seguidores: ¿de cuánto era su fortuna?

Esta es la millonaria cifra a la que asciende la fortuna de Chuck Norris

De acuerdo con estimaciones de Celebrity Net Worth, Carlos Ray Norris, nombre real del actor, contaba con un patrimonio aproximado de 70 millones de dólares, es decir, poco más de 1,240 millones de pesos mexicanos.

Su riqueza no solo provino de su carrera en Hollywood, sino también de una serie de negocios y asociaciones comerciales que consolidaron su imagen como una de las figuras más rentables del entretenimiento.

¿De cuánto era la fortuna de Chuck Norris y quiénes la heredarían? Reuters

Una fortuna construida entre el deporte, el cine y los negocios

Antes de convertirse en estrella de cine, Chuck Norris fue seis veces campeón mundial de karate, disciplina que marcó el inicio de su camino hacia la fama.

Su salto a Hollywood se dio en gran parte gracias a su amistad con Bruce Lee, con quien compartió pantalla en The Way of the Dragon. La pelea entre ambos en el Coliseo Romano se convirtió en una de las escenas más icónicas en la historia del cine de artes marciales.

A partir de ahí, Norris consolidó una carrera en el cine de acción que lo posicionó como uno de los rostros más reconocidos del género durante décadas.

El negocio detrás de su imagen

Uno de los factores clave en la construcción de la fortuna de Chuck Norris fue su capacidad para monetizar su imagen.

Junto a su esposa fundó la empresa CForce Bottling Co., dedicada al embotellamiento de agua, tras descubrir un acuífero en sus propiedades en Texas.

Además, participó en campañas publicitarias con marcas como Fiat, Toyota, T-Mobile y World of Warcraft, lo que fortaleció su presencia más allá del cine.

Otro de sus negocios más duraderos fue su asociación con Total Gym, marca de equipo de ejercicio de la que fue imagen durante décadas, convirtiendo su estilo de vida fitness en una fuente constante de ingresos.

¿De cuánto era la fortuna de Chuck Norris y quiénes la heredarían? Reuters

¿Quién heredaría la fortuna de Chuck Norris?

Tras la muerte de Chuck Norris, una de las principales dudas entre sus seguidores es qué pasará con su millonaria fortuna, estimada en 70 millones de dólares.

Hasta el momento, no se ha hecho público ningún testamento ni detalles oficiales sobre la distribución de sus bienes. Sin embargo, todo apunta a que su patrimonio quedaría en manos de su círculo familiar más cercano.

El actor estaba casado con Gena O'Kelley, con quien compartía tanto su vida personal.

Además, Chuck Norris tuvo varios hijos, quienes también formarían parte de la posible repartición de su patrimonio, ya sea a través de herencias directas o estructuras legales previamente establecidas.

Un legado que va más allá del dinero

Tras su fallecimiento, la figura de Chuck Norris no solo deja una fortuna millonaria, sino también un legado en el cine, el deporte y la cultura digital.

Su historia es la de una celebridad que logró trascender generaciones, adaptarse a distintas etapas de la industria y convertir su disciplina en un modelo de negocio exitoso.

Ahora, mientras su familia atraviesa el duelo, millones de fans alrededor del mundo recuerdan no solo al actor, sino al ícono que marcó toda una época.