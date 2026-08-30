Isidro Chávez, conocido artísticamente como Espinoza Paz, es un músico y cantautor mexicano. Aunque el público suele reconocerlo por canciones como El próximo viernes o Lo intentamos, detrás de su trayectoria existe un catálogo mucho más amplio: temas que fueron interpretados y popularizados por otros cantantes.

Con el paso de los años, sus composiciones llegaron a intérpretes de distintos estilos dentro del regional mexicano. Algunas incluso se convirtieron en grandes éxitos sin que todos los seguidores supieran quién estaba detrás de la letra.

Canciones que quizá no sabías que escribió Espinoza Paz IG: @espinozapaz

¿Quién es Espinoza Paz y por qué es uno de los grandes compositores del regional mexicano?

Originario de Angostura, Sinaloa, Espinoza Paz comenzó a escribir canciones desde los 11 años. La SACM señala que uno de sus primeros temas fue La artista de la escuela, dedicado a una niña que le gustaba. Más adelante debutó como cantante con Perdí la pose, acompañado por mariachi.

Su oportunidad como compositor llegó cuando consiguió que El Coyote grabara algunas de sus canciones. Entre esos primeros temas estuvieron Besitos en el cuello, Prohibido y Para impresionarte, lo que permitió que su nombre comenzara a llamar la atención dentro de la industria regional mexicana.

A partir de entonces, su catálogo se extendió hacia artistas como Jenni Rivera, La Adictiva, El Bebeto, Calibre 50 y otros intérpretes. El propio Espinoza Paz ha explicado que no todas las canciones que escribe están destinadas a que él las cante.

No todas las canciones son para mí aunque yo las escriba.

Esta característica ayuda a explicar por qué existen canciones que muchos seguidores relacionan inmediatamente con determinado cantante, aunque detrás de ellas se encuentre la pluma de Espinoza Paz.

Canciones que quizá no sabías que escribió Espinoza Paz IG: @espinozapaz

Canciones que quizá no sabías que escribió Espinoza Paz

Una de las mejores formas de dimensionar la importancia de Espinoza Paz como compositor es revisar algunos de los temas que llegaron a otros artistas, entre ellas aparecen:

Inolvidable — Jenni Rivera

Uno de los casos más conocidos es Inolvidable, canción que se convirtió en parte importante del repertorio de Jenni Rivera.

El compositor explicó que primero entregó la canción a La Arrolladora Banda El Limón, pero la agrupación decidió no grabarla porque consideró que la letra era demasiado egocéntrica. Después, Alejandro Garza hizo llegar el tema a Jenni Rivera, quien finalmente lo grabó.

La autoría también aparece acreditada a Espinoza Paz en los créditos de la grabación de Inolvidable de Jenni Rivera.

No llega el olvido — Jenni Rivera

La relación de Espinoza Paz con Jenni Rivera no se limitó a Inolvidable. Entre las canciones que el sinaloense escribió para la llamada Diva de la Banda también aparece No llega el olvido.

Después de ti, ¿quién? — La Adictiva

Los créditos de la grabación de la agrupación señalan a Isidro Chávez Espinoza como compositor. El tema fue incluido en el álbum Disfruté Engañarte, lanzado en 2014.

La canción incluso apareció entre las composiciones de Espinoza Paz reconocidas en los BMI Latin Awards, donde figura como autor junto con sus editoras.

Canciones que quizá no sabías que escribió Espinoza Paz IG: @espinozapaz

Lo Legal — El Bebeto

El Bebeto también forma parte de los intérpretes que han llevado canciones de Espinoza Paz a su repertorio. Entre ellas destaca Lo Legal, un tema de desamor que alcanzó popularidad dentro del regional mexicano.

Besitos en el cuello, Prohibido y Para impresionarte — El Coyote

Antes de convertirse en una estrella como intérprete, Espinoza Paz encontró en El Coyote una de las primeras oportunidades importantes para demostrar su capacidad como compositor.

El Coyote grabó Besitos en el cuello, Prohibido y Para impresionarte, canciones que ayudaron a que el nombre de Paz comenzara a ganar reconocimiento.

Esas composiciones fueron determinantes para despertar el interés de otros artistas y agrupaciones del regional mexicano.

Calidad y Cantidad — La Arrolladora

La Arrolladora Banda El Limón también forma parte de la historia de Espinoza Paz como compositor. Calidad y Cantidad es otro de los temas asociados con su catálogo y fue interpretado por la agrupación.

Te estoy engañando con otra — Calibre 50

Otro título que forma parte de este recorrido es Te estoy engañando con otra, interpretado por Calibre 50.

La lista permite observar que la faceta de compositor de Paz no se limita a un solo artista ni a una etapa específica. Sus canciones han pasado por diferentes agrupaciones y voces, lo que contribuyó a consolidar su presencia dentro del género.

Canciones que quizá no sabías que escribió Espinoza Paz IG: @espinozapaz

De vender canciones por 500 pesos a convertirse en un compositor de éxitos

La historia de Espinoza Paz tiene un detalle que ayuda a dimensionar la distancia entre sus primeros años y el reconocimiento que alcanzó después.

Antes de convertirse en una figura del regional mexicano, el sinaloense intentaba vender sus composiciones. El cantante a mencionado que llegó a ofrecer algunas canciones por 500 pesos, sin conseguir que fueran aceptadas de inmediato.

El compositor tuvo que tocar varias puertas antes de encontrar oportunidades reales. La llegada de sus canciones a la voz de El Coyote representó uno de los primeros grandes impulsos para su carrera y permitió que otros intérpretes conocieran su trabajo.

Pero uno de los momentos decisivos llegó con El próximo viernes.

Espinoza Paz contó que ofreció la canción a Sergio Vega, El Shaka, quien decidió no grabarla. Se conoce que Vega consideró que el tema debía ser interpretado por un cantante más joven.

La canción terminó en manos del propio Espinoza Paz y se convirtió en uno de los temas fundamentales de su carrera.

La SACM registra El próximo viernes entre sus principales obras y señala que la canción alcanzó gran éxito en la radio de Estados Unidos.

Así, una canción que inicialmente buscaba colocar con otro intérprete terminó ayudando a consolidar a Paz como cantante.

Canciones que quizá no sabías que escribió Espinoza Paz IG: @espinozapaz

¿Cómo nacen las canciones de Espinoza Paz? Estas historias inspiraron algunos de sus éxitos

Buena parte de la conexión que Espinoza Paz consiguió con el público tiene que ver con la sencillez de sus historias. Sus canciones suelen abordar relaciones, separaciones, desilusiones y sentimientos que resultan familiares para su audiencia.

Un ejemplo es Un Hombre Normal. El compositor contó que escribió el tema después de una experiencia sentimental con una mujer de Culiacán de la que estaba enamorado. Según relató, sus propias inseguridades influyeron en aquella relación y, años después, supo que ella se había casado con otra persona.

La SACM incluye Un hombre normal entre las obras destacadas de Espinoza Paz y la relaciona con el álbum Canciones que duelen.

El caso de El próximo viernes también tiene un componente personal. Paz explicó que la canción surgió a partir de una composición previa llamada Mi pequeña manzana y que un amigo suyo insistió en que debía grabarla. El resultado fue uno de los mayores éxitos de su carrera.

Canciones que quizá no sabías que escribió Espinoza Paz IG: @espinozapaz

Espinoza Paz, el compositor que también ha escrito éxitos para otros artistas

Aunque Espinoza Paz alcanzó fama como cantante, su historia dentro de la música regional mexicana comenzó detrás de las canciones.

Su catálogo demuestra que una parte importante de su legado está en los temas que otros intérpretes hicieron suyos. Desde los primeros éxitos grabados por El Coyote hasta las canciones que llegaron a Jenni Rivera, La Adictiva, El Bebeto, Calibre 50 y La Arrolladora, su trabajo como autor se convirtió en una pieza relevante de su trayectoria.

La propia SACM registra dentro de su obra canciones como El próximo viernes, Amigos con derecho, El celular, Lo intentamos, Ponte en mi lugar y Un hombre normal.

Pero quizá la mejor manera de resumir su filosofía como compositor sea la declaración que hizo sobre compartir sus canciones con otros artistas: para Espinoza Paz, una composición no necesariamente tiene que terminar en su propia voz.

Esa visión le permitió construir un repertorio que trascendió su propia carrera como intérprete. Por eso, descubrir la autoría de algunas de estas canciones también permite mirar desde otra perspectiva la trayectoria de un artista que encontró en la composición una de las principales bases de su carrera.