Kelly Clarkson denuncia trato clasista en una tienda de Brooklyn: “Me sentí como en “Mujer Bonita’”

La cantante Kelly Clarkson denunció un trato clasista que vivió en una tienda de Brooklyn; a través de su cuenta de X, compartió su experiencia y relató cómo se sintió “como en Mujer Bonita”.

Mientras vivía un fin de semana de compras, la también conductora compartió con sus seguidores una experiencia tan surrealista como indignante; lo que debía ser una tarde tranquila explorando comercios locales terminó convirtiéndose en un episodio de discriminación comercial que la propia artista no dudó en comparar con uno de los momentos más emblemáticos de la cinematografía de los noventa.

A través de sus redes sociales, la intérprete de Since U Been Gone relató el amargo momento que vivió en el distrito de Brooklyn, Nueva York, donde en lugar de recibir la atención cordial que cualquier cliente merece, la ganadora del Grammy se encontró con una actitud condescendiente por parte del personal de ventas.

Kelly Clarkson denuncia trato clasista en una tienda de Brooklyn Instagram @kellyclarkson

Kelly Clarkson denuncia trato clasista en una tienda de Brooklyn

De acuerdo con su propio relato, Kelly Clarkson decidió trasladarse hasta el dinámico vecindario de Brooklyn con el objetivo específico de conocer una tienda cuya propuesta conceptual le parecía sumamente atractiva y de la cual tenía en mente adquirir varios objetos.

El nombre de la tienda es Art of Play, un local donde se venden objetos y artículos para el hogar, ubicada en 69 Atlantic Ave, Brooklyn, Nueva York. Al cruzar el umbral del local, la artista de 44 años percibió desde el primer instante una mirada evaluadora y despectiva por parte de los dependientes del lugar.

Lejos de ofrecer asesoría sobre las piezas por las que Clarkson mostraba interés, el empleado asumió que los precios estaban fuera del alcance financiero de la visitante. Con un todo condescendiente, le sugirió que podía buscarle alternativas "similares" de menor costo, dando por sentado que la clienta no disponía del presupuesto necesario.

Esta actitud provocó la inmediata molestia de la estrella tejana, quien consideró la sugerencia no solo un insulto a su presencia, sino una falta absoluta de profesionalismo comercial.

Sin contener su indignación, Kelly expresó su malestar en su cuenta oficial de X, exponiendo la vergonzosa situación:

Conduje hasta Brooklyn para visitar esta tienda que me parecía genial y tenía en mente comprar varias cosas, pero literalmente me miraron como si no pudiera pagarlo y me dijeron que podían buscarme algo similar. Vaya, amigo. Eres un idiota y acabas de perder una venta enorme.

Para ilustrar su disgusto, Clarkson utilizó la escena vista en Mujer Bonita, la comedia romántica de los años 90, cuando el personaje de Vivian Ward, interpretado por Julia Roberts, acude a una exclusiva boutique de Rodeo Drive en Beverly Hills vestida con ropa informal.

Las dependientas del local, juzgando a Vivian únicamente por su indumentaria, se niegan a atenderla y la expulsan de la tienda bajo la premisa explícita de que el lugar es "demasiado caro" para ella.

El clímax de aquella trama cinematográfica ocurre al día siguiente, cuando Vivian regresa al mismo comercio completamente transformada, luciendo atuendos elegantes y cargada con múltiples bolsas de compras de otros establecimientos de alto nivel. Al acercarse a la vendedora que la había rechazado horas antes, le pronuncia una de las frases más recordadas del cine: "Cometiste un gran error. Grande. Enorme. Ahora me voy de compras".

La cantante mencionó directamente el nombre del comercio, Art of Play, sugiriendo sarcásticamente a su audiencia:

Deberían ir a echar un vistazo a Art of Play en Brooklyn si disfrutan ser tratados como el personaje de Julia Roberts en Pretty Woman. Por supuesto, ¡no se lo pierdan!

Kelly Clarkson denuncia trato clasista en una tienda de Brooklyn Instagram @kellyclarkson

¿Qué dijo la tienda respecto al trato hacia Kelly Clarkson?

El impacto de las publicaciones de Kelly Clarkson no tardó en sentirse en las plataformas digitales. Art of Play, un espacio conocido por la venta de curiosidades, rompecabezas de diseño, barajas coleccionables y objetos de ilusión óptica que además alberga un pequeño teatro de magia de cerca, quedó repentinamente en el ojo del huracán.

Ante la oleada de comentarios de los fanáticos de la cantante y usuarios indignados por el presunto trato discriminatorio, la tienda optó por cerrar los comentarios en sus redes sociales y compartir la historia de un cliente que menciona que es “una gran tienda”.

La publicación parecía un intento sutil por contrarrestar la narrativa de Clarkson y proyectar una imagen de hospitalidad y buen servicio al cliente.

En Google Maps, el establecimiento cuenta con una calificación de 4.8 estrellas pero no hay opiniones recientes.